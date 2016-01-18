В теннисе обнаружены признаки договорных матчей

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Среди документов, переданных Би-би-си и BuzzFeed News, есть результаты расследования, проведенного в 2007 году ATP

В распоряжении Би-би-си и BuzzFeed News оказались документы, содержащие свидетельства того, что в теннисе высокого уровня широко распространена практика договорных матчей.

За последние 10 лет Отдел по соблюдению этических стандартов тенниса (Tennis Integrity Unit TIU) получал многократные предупреждения о том, что 16 игроков, входивших в разное время в топ-50, принимали участие в договорных матчах.

Всем из них, в том числе и победителям турниров "Большого шлема", было разрешено продолжать принимать участие в соревнованиях.

TIU, созданный для контроля за соблюдением этических норм в теннисе, заявляет, что придерживается политики нулевой терпимости к коррупции, связанной с букмекерами.

Среди документов, переданных Би-би-си и BuzzFeed News, есть результаты расследования, проведенного в 2007 году Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).

Расследование рассматривало подозрительное распределение ставок вокруг матча между Николаем Давыденко и Мартином Вассало Аргуэльо. Расследование пришло к выводу, что оба игрока не нарушили никаких правил, однако расследование было расширено и рассмотрело вопрос о связях между азартными игроками и теннисистами высшего разряда.

Image caption Глава АТП Крис Кермод сказал Би-би-си, что он в курсе того, что в теннисе некоторые матчи бывают договорными, но говорит, что частота подобных инцидентов находится на "невероятно низком уровне".

Полученные Би-би-си документы свидетельствуют о деятельности игорных синдикатов в России, на севере Италии и на Сицилии, которые заработали сотни тысяч фунтов стерлингов, делая ставки на матчи, которые, как полагают авторы расследования, были договорными. Три из них прошли в Уимблдоне.

В конфиденциальном докладе, представленном руководству теннисного спорта в 2008 году, говорится, что необходимо провести расследование в отношении 28 игроков, принимавших участие в этих матчах, однако никаких мер принято не было. В 2009 ATP приняла новые антикоррупционные правила, однако, после консультаций с адвокатами, была проинформирована, что не может дать ход обвинениям, касающимся прошлого.

"В результате никаких новых расследований в отношении теннисистов, упомянутых в докладе 2008 года, не было начато", - заявил представитель TIU.

В последующие годы TIU неоднократно информировалась о подозрениях в отношении трети из этих теннисистов. Никаких дисциплинарных мер в отношении кого-либо из них принято не было.

Группа недовольных этой ситуацией источников в теннисных кругах, пожелавших остаться неназванными, недавно передала эти документы Би-би-си и BuzzFeed News. Мы связались с Марком Филлипсом, который в 2007 году входил в состав комиссии, расследовавшей деятельность азартных игроков. Он рассказал Би-би-си, что комиссия выявила подозрительные закономерности в деятельности азартных игроков в матчах, связанных с определенной группой спортсменов.

"[Там] была основная группа из примерно 10 теннисистов, которые, как мы считали, были наиболее частыми нарушителями и корнем проблемы", - сказал он.

Сам Филлипс ни разу не делал публичных заявлений по поводу собранного им материала, который, по его словам был не менее убедительным, чем всё то, что он видел за 20 лет расследований в сфере тотализаторов.

"Доказательства были очень убедительными. Был очень хороший шанс задавить это в зародыше, что стало бы сильным сдерживающим фактором и позволило избавиться от злостных нарушителей", - говорит он.

Image caption Марк Филлипс, букмекерский аналитик, работал в составе комиссии, рассматривавшей подозрительные ставки в теннисе

Би-би-си и BuzzFeed News также получили список имен других теннисистов, по поводу которых букмекеры, спортивные комитеты по этике и профессиональные азартные игроки неоднократно отправляли в TIU жалобы и сообщения о подозрительных действиях.

Многие из этих теннисистов были замечены в участии в подозрительных матчах руководством теннисного спорта еще в 2003 году.

Би-би-си и BuzzFeed News решили не публиковать имена этих теннисистов, так как без доступа к их телефонным и банковским счетам и компьютерам невозможно установить, принимали ли они лично участие в организации договорных матчей.

Однако TIU имеет право затребовать все эти данные у любого профессионального теннисиста.

"Здесь есть элемент стремления не выносить сор из избы", - говорит Бенн Ганн, бывший полицейский, который возглавлял расследование подозрительных ставок в теннисе, которое, в свою очередь, привело к созданию TIU.

Он впервые публично высказал свои опасения.

Image caption В 2011 году Даниэлю Кёллереру было запрещено на всю жизнь принимать участие в профессиональном теннисе в связи с обвинениями в участии в договорном матче. Он отрицает все обвинения.

"Если бы они серьезно хотели с этим бороться, тогда им нужно создавать отдел по соблюдению этических стандартов, наделенный реальной властью", - сказал он.

Европейская ассоциация безопасности спорта (European Sports Security Association - ESSA), которая занимается мониторингом ставок для ведущих букмекеров, сообщила TIU о более чем 50 подозрительных матчах в 2015 году.

ESSA заявляет, что теннис привлекает больше подозрительной букмекерской активности, чем любой другой спорт.

Директор TIU Найджел Уиллертон говорит, что хотя он и приветствует поддержку со стороны букмекеров, в функцию букмекерских компаний не входит выносить суждения о коррупционной деятельности".

"Вся заслуживающая доверия информация, которую получает TIU, анализируется, оценивается и исследуется чрезвычайно опытными следователи, ранее работавшими в полиции", - добавил Уиллертон.

Проблема подозрительных ставок и и организации договорных матчей не исчезнет. Восемь из теннисистов, на которых поступали регулярные жалобы в TIU, примут участие в Открытом чемпионате Австралии, который начинается 18 января.