Чем известен мельдоний, кроме скандала с Шараповой

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Милдронат выпускается в капсулах и в ампулах для внутривенных инъекций

Мельдоний, или милдронат, применение которого признала звезда мирового тенниса Мария Шарапова, только с начала нынешнего года был запрещен Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Этот препарат широко распространен только в России и нескольких соседних странах, где его употребляют далеко не только спортсмены.

На пресс-конференции в Лос-Анджелесе в понедельник Шарапова утверждала, что пропустила очередное обновление списка запрещенных средств и методов ВАДА, а до этого принимала милдронат на протяжении 10 лет по предписанию семейного врача.

28-летняя теннисистка с раннего детства живет в США, где мельдоний не сертифицирован регулирующими органами и, соответственно, не продается в аптеках и не назначается врачами.

Милдронат производится в Латвии, где он был разработан в 1975 году, когда страна еще входила в состав СССР. Препарат в больших количествах экспортируется в Россию, Украину и некоторые другие, преимущественно постсоветские, страны, при том что его клиническая эффективность многими специалистами ставится под сомнение.

Попробуем суммировать, что известно об этом препарате на сегодняшний день.

"Жизненно необходимый препарат"

Мельдоний производит под торговой маркой "милдронат" латвийская компания Grindeks. Согласно информации на сайте компании, препарат зарегистрирован или регистрируется почти во всех бывших советских республиках, кроме Эстонии и Туркмении, а также в Болгарии, Турции, Китае и Вьетнаме. В западных странах он не лицензирован.

В декабре 2014 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение №2782-р, в котором мельдоний значится в перечне "жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов". Там он отнесен к категории "другие препараты для лечения заболеваний сердца". Включение в перечень "жизненно необходимых" медикаментов означает, что правительство устанавливает максимальную цену, по которой они отпускаются в аптеках.

Шарапова утверждает, что она принимала милдронат из-за частых заболеваний, выявленных аномальных особенностей электрокардиограммы, дефицита магния и семейной истории диабета.

При этом в инструкции к препарату, что перекликается с классификацией российского правительства, милдронат рекомендуется в первую очередь для комплексной терапии ишемической болезни сердца. Также среди показаний перечислены хроническая сердечная недостаточность, синдром абстиненции при хроническом алкоголизме и в последнюю очередь – пониженная работоспособность и физическое перенапряжение, в частности у спортсменов.

Как говорится в рекламных материалах производителя, "обычно повышенные нагрузки на организм приводят к быстрой потере сил, в случае же применения милдроната организм тренируется выдерживать нагрузку, экономично использовать кислород и быстро восстанавливать энергетические резервы, чтобы подготовиться к новым нагрузкам".

Это, очевидно, и привлекло внимание ВАДА. Весь 2015 год мельдоний официально находился под наблюдением. Это означало, что выявленные в допинг-пробах спортсменов следы препарата не считались нарушением антидопинговых правил, однако агентство систематически отслеживало статистические закономерности его употребления.

По итогам мониторинга мельдоний запретили с 1 января 2016 года. Согласно Кодексу ВАДА, для запрета препарата или метода он должен соответствовать любым двум из трех критериев: научные доказательства реального или потенциального усиления спортивных результатов, реальная или потенциальная угроза здоровью спортсмена и/или "определение ВАДА, что данное вещество или метод вредит духу спорта".

Также запрету подлежат вещества и методы, маскирующие применение допинга.

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У Шараповой мельдоний обнаружили в пробе, сданной в январе в ходе турнира Australian Open. Она, ее тренеры и адвокаты уверяют, что у нее есть масса смягчающих обстоятельств, в частности основания трактовать употребление мельдония как "терапевтическое применение", что допускается Кодексом ВАДА.

Однако тот же препарат за последний месяц обнаружили уже у целого ряда преимущественно российских спортсменов, а 29 февраля – у шведской легкоатлетки эфиопского происхождения Абебы Арегави.

Исследование, проведенное в 2015 году и повлиявшее на изменение статуса мельдония, выявило его следы в 182 из 8300 проб мочи спортсменов. Это 2,2% от всей выборки.

При этом только в воскресенье немецкий телеканал ARD показал новое журналистское расследование Хайо Зеппельта, в котором приводились данные по другой выборке 2015 года: из 4316 протестированных российских спортсменов мельдоний обнаружили у 724 – это уже 17%.

Создатель милдроната, латвийский химик Ивар Калвиньш, свое детище допингом не считает.

Неспортивное применение

Российские медицинские форумы изобилуют свидетельствами того, что кардиологи в России прописывают милдронат многим пациентам.

В то же время специалисты говорят, что эффективность милдроната не подтверждается достоверными клиническими испытаниями. Проведенные исследования основывались на малых выборках и при этом не дали однозначных результатов.

Включение мельдония в список "жизненно важных" препаратов скептиков не убеждает: они замечают, что в этом списке наряду с давно испытанными средствами присутствует целый ряд препаратов с сомнительной эффективностью.