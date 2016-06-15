Тест: что вы знаете о сборной Словакии?

  • 15 июня 2016

Что вы знаете о сборной Словакии?

Футбольные сборные России и Словакии 15 июня встречаются во втором туре группового турнира чемпионата Европы во Франции. Русская служба Би-би-си предлагает проверить, что вы знаете о словацкой национальной команде.

Похожие темы