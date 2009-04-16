Служебный рост плохо влияет на психику

Image caption Работникам необходима поддержка руководства

Повышение по службе может обернуться ущербом для психического здоровья, выяснили британские ученые.

Исследователи из университета Уорика (Warwick University) опросили более тысячи служащих, получивших за последние пять лет повышение до должности менеджера среднего или высшего звена.

Они обнаружили, что психическое состояние "карьеристов" ухудшилось в среднем на 10%, тогда как профилактические визиты к врачу сокращались на 20%, до одного-двух раз в год.

По их мнению, ситуация может усугубляться тем, что люди получившие повышение не находят времени для визитов к врачам.

Ученые считают, что чем больше ответственность, тем чаще работник подвержен стрессу, беспокойству и даже депрессии.

Выше должность - хуже психика

Раньше считалось, что чем выше занимаемая должность, тем лучше состояние здоровья - как физического, так и психического.

И хотя ученые не нашли прямой связи между физическим здоровьем и продвижением по службе, они заявляют, что на моральное состояние повышение влияет отрицательно.

"Продвижение вверх по служебной лестнице - это не всегда хорошо. Как показывает наше исследование, в ходе служебного роста психика людей, занимающих руководящие должности, меняется в худшую сторону".

"Этим работникам нужна большая поддержка и адекватная подготовка к большей ответственности", - отметил Крис Бойс, один из авторов работы.

Ученые представят свое исследование на конференции в Королевском обществе экономики в конце апреля.