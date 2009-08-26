Британия: от общественных туалетов к храмам удобств

Image caption Архитекторы творчески подошли к проблеме перестройки типовых общественных туалетов

Королевский институт британских архитекторов обратил свой взор на проблему общественных туалетов.

Институт попросил пятерых британских архитекторов поделиться идеями - пусть даже самыми радикальными - по этому поводу. И они с готовностью откликнулись, прислав в институт свои проекты, наброски и макеты.

Представьте себе общественный туалет. Нет необходимости? Ну, это если вы читаете это у себя дома, или в гостях, или в благоустроенном офисе.

А если сидите в машине - в пробке? Выпили кофе или пива, съели что-то не то? Или вообще в незнакомом городе? Вот тогда это непритязательное удобство обретает вдруг иной масштаб, превращается чуть ли не в навязчивую идею.

И вот теперь представьте себе общественный туалет. Все равно не хочется, но уже по иным причинам?

Осознав в полной мере эти причины, Королевский институт британских архитекторов предложил специалистам подумать над тем, чтобы сама мысль о публичной уборной не вызывала отвращения.

Символ Лондона

Автор одного из присланных проектов - Роберт Адам, приверженец классицизма и друг принца Чарльза. Его предложение - небольшое круглое сооружение с конической крышей.

"Традиционный экстерьер, классические колонны по окружности, но сделан, разумеется, из современных материалов, - говорит президент Королевского института британских архитекторов Сунан Прасад. - Интересный проект, направленный на создание некоего символа - такого, как лондонская телефонная будка".

Но известный эксперт в области архитектуры Люсинда Ламбтон придерживается иного мнения: "Я бы хотела закричать ура! Роберту Адаму, многим его работам. Но - не этой, такой же скучной, как безликой".

Не берусь судить, насколько это страшный грех - безликость туалета - для того, кто в нем нуждается.

Подсказка через СМС

В центре Лондона можно встретить плакат, на котором нарисованы мужская и женская фигурки и надпись: "Невтерпеж? Пришлите СМС на номер ... и узнайте адрес ближайшего туалета".

Воздух, его циркуляция, подача свежего воздуха - это, наверное, одно из главных требований публики к туалету. - Запах - это одно из самых неприятных ощущений, связанных с общественной уборной Сунан Прасад<br>Королевский институт британских архитекторов

И еще: "Услуга стоит 25 пенсов", но об этом - мелко, так, что углядеть это, возможно, не хватит ни зрения, ни сил. А на мысли об оригинальности сооружения и подавно.

Впрочем, компания FAT ("Модный архитектурный вкус"), похоже, так не считает. Ее проект - это огромная голова, лежащая почему-то на боку. Вход в голову очень напоминает дверь в резиденцию премьер-министра Великобритании.

"Да, это дверь от Даунинг-стрит, 10, - подтверждает Сунан Прасад. - Этот дизайн отражает очень английское отношение к общественным туалетам: о них нельзя говорить, их нельзя создавать без смешка. Так что дверь здесь - от Даунинг-стрит, 10; здесь есть Геракл, который возникает, как по волшебству, когда туда входишь, - он как бы говорит: взаимодействие с ним требует определенных усилий".

Пластиковые пирамидки и цветы

Определенные усилия порой приводят к тому, что следующему посетителю не очень-то приятно заходить внутрь.

Эта проблема напрочь отсутствует во временных туалетах, которые вот уже несколько лет устанавливают в конце недели в Сохо, Ковент-Гардене и других лондонских районах, где по четвергам и пятницам происходит традиционная заправка организмов пивом.

Image caption Правительство призывает рестораны кафе пускать в свои туалеты прохожих

Пластиковые пирамидки в человеческий рост вообще не закрываются: это четыре писсуара, разделенных условными перегородками.

Стоящих у такого сооружения мужчин видно только со спины - вполне пуританский подход. Вот только как быть женщинам?

Модернистка Ева Джирична предложила свой вариант: ее туалет напоминает упаковку для модных духов, выглядит, как цветок.

"Воздух, его циркуляция, подача свежего воздуха - это, наверное, одно из главных требований публики к туалету, - убежден глава Королевского института. - Запах - это одно из самых неприятных ощущений, связанных с общественной уборной. И она сделала открытый верх, а дождевая вода собирается в навесе в форме листьев некоего цветка. Это действительно со стороны похоже на растение, под которым устроились несколько горшков".

"Подписываюсь под каждым словом, - соглашается Люсинда Ламбтон. - Но я против белого цвета этих лепестков... потому что они неизбежно станут совсем другого цвета, и будут выглядеть ужасно. И - дешево".

Кокон

Следующий проект тоже не очень дорог в исполнении. Архитектор Уилл Алсоп предложил оригинальную идею: цилиндр, который поднимается, пропуская внутрь себя человека, а затем опускается, изолируя его от мира.

"Гениальная идея, - считает Сунан Прасад. - Когда этот туалет открыт, он открыт всем ветрам, которые его продувают насквозь. А когда закрывается, он совершенно приватен, как кокон, опускающийся на вас со всех сторон".

"Первое что хочется сказать: у него очень хорошая форма. Прекрасный симбиоз модернистского камина и цветка. Замечательная форма. Просто замечательная, - восторгается критик Люсинда Ламбтон. - Но я слегка напугана. Представьте, если он вдруг поднимется, пока вы там сидите... или, наоборот, никогда больше не поднимется! И вы окажетесь заперты внутри".

Не окажетесь. Во всяком случае, пока. Ни один из предложенных туалетов в ближайшее время построен не будет.

Местные советы, отдавшись навеянной рецессией страсти к сокращению расходов, убеждают магазины и рестораны открывать их туалеты для праздной публики, вместо того чтобы на свои деньги возводить "храмы удобств".

Так что, будучи в Лондоне и встретив плакатик с характерными пиктограммами и вопросом "Невтерпеж?", не поленитесь, запишите номер, на который слать СМС. И убедитесь в том, что на счету вашего мобильника всегда есть 25 пенсов.

Мало ли что.