В Шотландии продали самого дорогого в мире барана

Image caption Самый дорогой в мире баран - само "совершенство"

На торгах в Шотландии продали барана за рекордные 231 тыс фунтов (378 тыс долларов).

Баран породы тексель, которого за превосходные физические качества назвали "Совершенством", был выращен на лугах шотландского графства Банффшир.

Его приобрел во время аукциона в Ланарке владелец местной фермы Джимми Дуглас.

Дуглас не поскупился, ожидая, что его расходы окупятся, а прибыль в десятки раз преумножится, когда у самого дорогого в мире барана появится потомство.

Выгодная сделка

Продавец "Совершенства" Грэхем Моррисон сказал, что итоговая цена барана "ему и присниться не могла".

Предыдущий самый дорогой баран в Британии был продан шесть лет назад. Производитель по кличке Тофилл Джо стоил 128 тыс. фунтов (208 тыс. долларов).

Не так давно Тофилл Джо умер, однако полученный от него приплод принес его новому хозяину прибыль более, чем в 1 млн фунтов (1 млн 634 тыс долларов).