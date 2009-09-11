Times: Тэтчер просила СССР не ломать Берлинскую стену

Image caption Тэтчер просила, чтобы ее слова не вносились в протокол

За два месяца до падения Берлинской стены премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер сказала советскому президенту Михаилу Горбачеву, что ни Лондон, ни Западная Европа не хотят объединения Германии, пишет британская газета Times.

В распоряжении газеты оказались копии документов из архивов фонда Горбачева, вывезенных в Лондон писателем Павлом Строиловым. Всего, как пишет газета, он скопировал около тысячи протоколов заседаний Политбюро.

В настоящее время все эти документы засекречены.

Как пишет Times, из этих материалов следует, что британский премьер выражала желание, чтобы президент СССР делал все возможное для предотвращения объединения Германии.

"20 лет назад британский премьер заявила Горбачеву, что "дестабилизация восточной Европы и распад Организации Варшавского договора были не в интересах Запада", - говорится в статье Times.

Как рассказал Строилов в интервью Русской службе Би-би-си, по подсказке известного диссидента Владимира Буковского, он, назвавшись студентом, скопировал эти документы и вывез их из России.

"Разрушим сами"

Times приводит слова Тэтчер на встрече с Горбачевым: "Мы не хотим объединенной Германии. Это приведет к изменению послевоенных границ, а мы не можем этого допустить, потому что такой шаг поставит под угрозу международную стабильность в целом".

Перед тем как произнести эти слова, премьер-министр Британии попросила, чтобы ее слова не вносились в протокол встречи. Тем не менее, стенографист позже воспроизвел ее слова, добавив замечание: "Эта часть записана по памяти".

Автор статьи Майкл Биньон так объясняет позицию Тэтчер: "Она была ярым поборником свободы. Но при этом она любила порядок, любила предсказуемость и любила такие организации, как НАТО, в которых Британия могла бы играть ведущую роль".

Times приводит также выдержку из протокола заседания Политбюро от 3 ноября 1989 года - до падения Берлинской стены оставалось шесть дней.

Участники этой встречи были далеки от единства относительно реакции на растущую волну протестов в ГДР.

Эдуард Шеварднадзе, бывший тогда министром иностранных дел СССР, даже предложил разрушить Берлинскую стену, не дожидаясь, пока это сделают восставшие восточные немцы.