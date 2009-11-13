Выставлены дневники британца о голоде на Украине

Image caption Джонс перенял интерес к Украине от матери, которая несколько лет проработала там гувернанткой

В Кембридже открывается выставка дневников британского журналиста Гарета Джонса, который одним из первых сообщил правду об ужасах массового голода в советской Украине 1930-х годов.

В марте 1933 года Джонс сумел выбраться на Украину из Москвы, где были аккредитованы все иностранные корреспонденты, и опубликовал в британских американских и немецких газетах репортажи с шокирующими подробностями.

Большинство западных корреспондентов воспроизводили советскую пропаганду, преуменьшавшую масштабы жертв коллективизации - частично из симпатии к СССР, частично из-за цензуры и опасений преследования со стороны властей.

Наиболее одиозным примером был тогдашний корреспондент New York Times Уолтер Дюранти, который в одной из своих статей о коллективизации употребил фразу "нельзя приготовить омлет, не разбив яйца".

До сих пор звучат призывы посмертно лишить Дюранти Пулитцеровской премии за его корреспонденции о ситуации на Украине, которые он писал из Москвы.

Историки считают, что от голода на Украине погибло более 4 миллионов человек.

Голодомор как проблема России

У них у всех одна и та же история: "Хлеба нет, у нас хлеба нет уже два месяца, многие умирают", "Мы живые трупы" Из дневников Гарета Джонса

Вопрос о "голодоморе", как принято называть эти события на Украине, и сегодня осложняет отношения Киева с Москвой.

В России подчеркивают, что голод явился следствием насильственного изъятия продовольствия у крестьян во всех аграрных районах Советского Союза, а не только на Украине, и отвергают утверждения о том, что это был геноцид с целью истребления украинского народа.

В дневниках Гарета Джонса во время его поездки на Украину можно прочитать: "У них у всех одна и та же история: "Хлеба нет, у нас хлеба нет уже два месяца, многие умирают", "Мы живые трупы", - цитировал журналист крестьян.

После публикаций Гарета Джонса статья в New York Evening Post, например, была озаглавлена "Россия в тисках голода – миллионы умирают". Дюранти назвал материалы коллеги "страшилкой".

"Нет ни голода, ни реального недоедания, и вряд ли будет", - писал он.

"Слишком много знал"

Гарет Джонс перенял интерес к русскому языку от матери, которая три года жила на Украине, где работала гувернанткой в семье британского промышленника, владевшего шахтами на Донбассе.

Джонс окончил колледж Тринити в Кембридже, который и организовал выставку дневников журналиста в своей библиотеке.

После университета Джонс был представлен бывшему премьер-министру Великобритании Дэвиду Ллойд-Джорджу, стал его помощником, после чего с согласия экс-премьера стал корреспондентом в России и опубликовал свои репортажи о голоде.

Другие иностранные корреспонденты в Москве поспешили опровергнуть его публикации, что сильно повредило репутации Джонса. Он был вынужден покинуть Советский Союз и стал невъездным.

В 1935 году Гарет Джонс отправился в северный Китай освещать японскую экспансию. Там он был убит при невыясненных обстоятельствах, как предполагают, членами местной криминальной группировки.

Ллойд Джордж однажды сказал, что журналиста убили потому, что "он слишком много знал о происходящем".

Родственники Гарета Джонса, по сей день принимающие участие в украинских акциях в память о голодоморе, считают, что к убийству могли быть причастны сталинские спецслужбы.

"Прямых доказательств нет. Но есть много косвенных", - сказал в интервью Guardian внучатый племянник погибшего Найджел Линсан Колли.