Опросы общественного мнения, проводившиеся в Великобритании в преддверии парламентских выборов, указывают на большую вероятность того, что исходом голосования станет ситуация, которую в стране принято называть "подвешенный парламент".

Чтобы этого не произошло, либо правящая в последние 13 лет Лейбористская партия должна заметно улучшить свои показатели, либо Консервативной партии необходимо добиться роста доверия к ней - роста такого резкого, какой едва ли когда-нибудь фиксировался в избирательной истории Соединенного Королевства.

При этом "подвешенный парламент" существовал в стране лишь один раз со времен Второй мировой войны.

Что же это такое? И почему случается подобное столь редко?

Что такое "подвешенный парламент"?

"Подвешенным" парламент оказывается в случае, если ни одна партия в ходе выборов не набрала подавляющего большинства, то есть не получила более половины всех мандатов палаты общин, нижней палаты британского парламента.

В таком случае правительство (обычно оно формируется партией, получившей подавляющее большинство) не будет иметь достаточной опоры для проведения в жизнь законопроектов без поддержки со стороны членов других партий.

На выборах 2010 года количество депутатов палаты общин увеличено с 646 до 650; таким образом, для получения абсолютного большинства одной из партий нужно набрать не менее 326 мандатов. Если этого не произойдет, парламент окажется "подвешенным".

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На самом деле, однако, все не так просто, поскольку спикер палаты общин и его заместители - хотя они и являются депутатами - обычно не голосуют.

Кроме того, в составе уходящего парламента пять членов от североирландской партии "Шинн фейн", отказывавшиеся присягать на верность королеве и, в результате, не имеющие права на участи в голосованиях.

Если же объяснять более просто, то Лейбористская партия утратит абсолютное большинство в том случае, если в результате выборов не досчитается 24 мандатов, а консерваторы смогут получить такое большинство, если наберут 116 мандатов. Любой исход между этими показателями "подвесит" парламент.

Что происходит, когда парламент оказывается "подвешенным"?

Нынешний премьер-министр (лейборист Гордон Браун) в таком случае остается у власти до тех пор, пока самолично не подаст в отставку, и может попытаться сохранить за собой пост, даже если его партия не набрала большего количества голосов, чем ее конкуренты.

В 1974 году консерватор Эдвард Хит оставался во главе кабинета на протяжении четырех дней после парламентских выборов и пытался сколотить коалицию, хотя тори уступили лейбористам по числу выигранных мандатов.

Та или иная партия может оставаться у власти без получения абсолютного большинства - если она работает над формированием альянса с более мелкими политическими силами, пытается создать коалиционное правительство. Этот процесс обычно сопровождается политическими уступками и компромиссами, благодаря которым в состав кабинета министров могут войти представители небольшой партии.

В некоторых странах вместо того чтобы формировать коалиционное правительство политики договариваются с мелкими партиями о том, что последние будут поддерживать действующий кабинет в случае парламентского голосования, направленного на отставку правительства и проведение досрочных выборов.

Другой возможный сценарий состоит в том, что крупнейшая партия сформирует правительство меньшинства, не вступая ни в какие принципиальные соглашения с другими партиями, вместо этого пытаясь заручиться их поддержкой при голосовании по каждому конкретному законопроекту.

Если же ни одна из партий не будет готова ни к одному из перечисленных вариантов развития событий, тогда парламент снова распускается и назначаются новые выборы, хотя в реальности такая вероятность не слишком велика, поскольку проведение вторых парламентских выборов в такой короткий промежуток времени наверняка покажется избирателям лишней тратой денег, а значит, может привести к такому же результату.

Происходило ли такое в Соединенном Королевстве раньше?

В результате первых из двух проведенных в 1974 году парламентских выборов абсолютного большинства не получила ни одна из партий: лейбористы провели тогда 301 своего депутата; консерваторы - 297.

Гарольд Вильсон сформировал тогда правительство меньшинства, но оно продержалось недолго, и в октябре 1974-го прошли повторные выборы, на которых Вильсон получил большинство, хотя и очень небольшое: всего в три мандата.

"Подвешенным" парламент оказался и в результате выборов 1929 года: Лейбористская партия под руководством Рамси Макдональда получила тогда 287 мандатов; Консервативная партия Стэнли Болдуина - 260, а Либеральная, во главе которой стоял Дэвид Ллойд Джордж, - 59.

Бывали также случаи, когда британский парламент оказывался в "подвешенном" состоянии не после выборов, а посреди одного из созывов: к этому приводили довыборы. Так случилось, например, с консервативным правительством Джона Мейджора в 1996 году.

Но, так или иначе, выходит, что в многовековой истории британского парламентаризма имеется лишь горстка случаев, когда парламент находился в "подвешенном" состоянии.

В других странах коалиционные правительства - скорее норма, чем исключение. Чем отличается Великобритания?

В британской политике традиционно доминируют две партии, хотя в последнее время появились признаки того, что эта ситуация несколько меняется. Частично причины двухпартийного доминирования кроются в избирательной системе страны.

В других государствах, действительно, парламенты формируются иначе. К примеру, в Израиле, где существует избирательная система пропорционального представительства в чистом виде. Здесь граждане выбирают из списка одну из партий и голосуют за нее - и партии получают места в кнессете в соответствии с количеством бюллетеней, поданных за них на всей территории страны.

Эта практика благоволит партиям, строящим свою платформу на одном-единственном вопросе, или тем, что апеллируют к достаточно узкому сегменту населения. Таким образом, израильская избирательная система почти исключает возможность того, что большинство парламентских мандатов получит какая-то одна партия. И потому после выборов крупнейшая партия пытается сформировать коалицию с как можно большим количеством мелких партий, чтобы добиться большинства в кнессете.

Британская система - пример диаметрально противоположный. Здесь партия получает место в парламенте страны лишь в том случае, если набирает большее, чем другие, количество голосов хотя бы в одном избирательном округе. Это значит, что каждая партия старается завоевать симпатии как можно большего числа избирателей в своем округе.

При этом небольшие партии могут собрать по стране тысячи бюллетеней в свою поддержку, но если они не набрали большинства ни в одном из округов, то и парламентских мандатов не получат.