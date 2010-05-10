"Лада" возвращается на британский рынок?

Российский автомобиль "Лада" - объект бесчисленных шуток и анекдотов - может вернуться в британские автосалоны. Но найдет ли он дорогу к сердцу британских автолюбителей?

До сих пор в Британии, когда в мужской компании задается вопрос "а на чем ты нынче ездишь?", водителю Лады можно только посочувствовать. Нелегко признаваться в том, что ты владеешь автомобилем, породившим такое количество острот.

Однако после 13-летнего перерыва "Лада" возвращается. После того, как АвтоВАЗ заключил соглашение с французским автогигантом Renault, эти две компании совместно приняли решение вывести на британский рынок новую, усовершенствованную модель "Лады" в качестве "кризисного джипа" - сверхдешевого автомобиля (предполагается, что стоить он будет 5 тысяч фунтов, то есть около 8 тысяч долларов), специально предназначенного для затянувших пояса англичан.

Единственный плюс этого автомобиля в том, что к нему прилагается офигительный набор отверток Честный Джон, автомобильный обозреватель

Ваше мнение

Вице-президент британского филиала Renault Стив Норман считает, что новая "Лада" должна появиться в продаже в Соединенном Королевстве примерно через два года.

"Британский рынок был одним из немногих, где "Лада" имела успех. Я уверен, что настало время вернуть ее", - говорит он.

Экспортный вариант

После того, как в 1970 году в СССР с конвейера сошли первые "Жигули", начался их экспорт по всему миру, в том числе в Австралию, Канаду и на Кубу.

Из 20 млн автомобилей, произведенных за первые 30 лет, 60% было продано за пределами Советского Союза, причем популярность "Лады" за рубежом была так велика, что в 1980-х годах на протяжении некоторого периода времени экспорт "Жигулей" оставался для советского правительства основным источником твердой валюты.

Image caption Владимир Путин в ходе визита на "АвтоВАЗ" назвал "Ниву" лучшим российским автомобилем

В Британии "Лада" тоже имела успех: с 1977 по 1997 годы здесь было продано 350 тысяч автомобилей. Прежде чем попасть в автосалон, все они сначала проходили через сервисный центр в графстве Йоркшир, где машины адаптировали к вкусам британского потребителя и требованиям закона. Меняли советские колеса и решетку радиатора, придавая им более благообразный вид, добавляли стереосистему, а в крышу врезали стеклянный люк.

В золотые годы "ладомании" через сервисный цент еженедельно проходило до 300 автомобилей. В Великобритании по сей день существует по меньшей мере два официальных фан-клуба "Лады".

Однако в 1997 году советский автомобиль исчез из британских автосалонов. Не только потому, что российская автомобильная промышленность переживала глубокий кризис, но и потому, что машины, уже довольно устаревшие в техническом плане, не удовлетворяли новым европейским ограничениям на выброс углекислого газа.

Тогда-то и стали появляться теперь уже классические британские шпильки. "Как бы вы назвали "Ладу" на вершине холма? Чудо! А "Ладу" с люком в крыше? Мусорный контейнер!"

Культ анти-потребления?

Так сможет ли новое воплощение "Лады" преодолеть сложившийся в британском обществе стереотип или производителям потребуется существенно потратиться на ребрендинг?

Критик Стивен Бэйли считает, что едкие шуточки в адрес "Лады" не имеют под собой реального основания.

"Это был очень хороший автомобиль. Надежный и практически неубиваемый. Я знал одного французского графа, который вообще не ездил ни на чем, кроме "Лады", - утверждает он.

Image caption Британцы высоко ценили надежность "Лады"

Бэйли уверен, что относительная популярность "Лады" в Великобритании основывалась по меньшей мере на двух причинах. Во-первых, это надежность автомобиля и его значительная "продолжительность жизни", а во-вторых, покупка грязно-серой "Лады", произведенной в Советском Союзе, была символическим жестом против процветающего культа потребления.

"Владение автомобилем - это обязательно демонстрация некой культурной модели, ты покупаешь автомобиль, который каким-либо образом отражает твою индивидуальность. "Лада" хороша тем, что ее покупка как бы выводит тебя за эти рамки", - считает эксперт.

"Преодолев ощущение позора от владения советским автомобилем, ты преодолевал давление общества, - продолжает он. - Тебе больше не нужно было доказывать что-то окружающим с помощью автомобиля - ни социальный статус, ни любовь к быстрой езде, ни особенности своей сексуальной жизни. Владение "Ладой" как бы говорило за своего владельца: "Для меня автомобиль - это просто средство передвижения".

Выбор аскета

Однако для автомобильного обозревателя "антикапиталистический жест" владельца "Лады" вряд ли можно противопоставить элементарному неудобству при вождении.

Хороша ли была "Лада" с точки зрения комфорта для водителя? Автообозреватель, пишущий под псевдонимом Честный Джон, не оставляет от советского автомобиля камня на камне.

"Единственный плюс этого автомобиля в том, что к нему прилагается офигительный набор отверток", - издевательски замечает журналист. Он также выражает серьезные сомнения в том, что российский автомобиль сможет хоть как-то противостоять своим конкурентам, заводы которых расположены в азиатских странах, где рабочая сила значительно дешевле.

Image caption В Британии "Лада" - объект бесконечного количества острот и анекдотов

Сотрудник журнала Top Gear Пол Хоррел тоже не слишком высокого мнения о "Ладе". "Этот автомобиль был угловатым, похожим на ящик. Он был медленным, он легко ржавел", - перечисляет Хоррел недостатки детища советского автопрома.

Однако идея возвращения "Лады" на британский рынок кажется ему забавной, так как в сотрудничестве с Renault "АвтоВАЗ" наверняка произведет "совершенно другой автомобиль".

Экономист Дэниэл Бен-Ами, автор книги "Феррари для всех", склонен с ним согласиться.

"Лада" была наглядной демонстрацией того, насколько низким было качество потребительских товаров в Советском Союзе. Там могли запустить спутник в космос, но не могли сделать автомобиль, который смог бы нормально ездить по земле", - считает он.

"Конечно, новая "Лада" будет значительно лучше своего предшественника, однако на британском рынке уже достаточно дешевых автомобилей. И тот факт, что "Ладу" преподносят как "машину для британцев, затянувших пояса", тоже вряд ли пойдет на пользу продажам. Уверен, что большинство покупателей надеются купить что-нибудь получше, даже если зачастую не могут себе это позволить", - заключает Дэниэл Бен-Ами.