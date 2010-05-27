Эвакуации из Дюнкерка исполнилось 70 лет

Image caption Более 300 тысяч солдат британского экспедиционного корпуса оказались в немецком окружении

Британские ветераны Второй мировой войны готовятся отметить 70-ю годовщину эвакуации британского экспедиционного корпуса из Дюнкерка.

В мае 1940 года британские и французские моряки с помощью рыбаков и населения вывезли с побережья Франции более 338 тысяч британских солдат, оказавшихся в немецком окружении.

"Адмиралтейству требуются гражданские лица, имеющие опыт управления морскими двигателями внутреннего сгорания. А также владельцы яхт и катеров" – в мае 1940 года такие объявления звучали по радио Би-би-си по всей стране.

Дух Дюнкерка

И страна откликнулась: сотни "малых судов" – яхт, траулеров, катеров, речных барж – почти немедленно вышли в сторону пляжей Дюнкерка, где в немецком котле оказались остатки британского экспедиционного корпуса, разбитого в боях во Франции и Бельгии.

Операция "Динамо", как ее называли в адмиралтействе, проводилась в критической для всей страны обстановке – под бомбежками и обстрелами немцев, на фоне страшного военного поражения. И тогда же возник "дух Дюнкерка" – мощный эмоциональный порыв, который сплотил всю страну и армию в стремлении помочь армии и флоту.

"Эти малые суда подвергались непрерывным бомбежкам, все вокруг было затянуто черным дымом, и тысячи солдат, сидя и лежа на песке, ждали эвакуации. Это был полнейший хаос…", - вспоминает один из ветеранов, который среди прочих участвует в нынешних празднованиях.

Image caption Несколько лет назад Би-би-си сняла фильм о духе Дюнкерка, в котором восстанавливались исторические события

Утром в четверг из бухты Рамсгейт на южном побережье Англии вышло около 50 судов, многие из которых принимали участие в операции "Динамо" 70 лет назад. На борту баржи "Грета" находится Брайан де Маттос, отец которого Бэзил привел эту речную баржу в Дюнкерк и вывез на ней сотни солдат:

"Он мне рассказывал, как он тогда только что прошел курсы офицерской подготовки, когда его срочно вызвали в штаб, показали ему эту баржу, дали в руки газосварочный аппарат и велели подготовить баржу к выходу к морю. Через сутки он уже был в Дюнкерке и вывозил солдат к большим судам, стоявшим на рейде".

Война только начиналась

Около 900 судов участвовали в этой в целом успешной операции. Более 250 из них погибли под бомбами и снарядами, около пяти тысяч британских и французских солдат были убиты на дюнкерских пляжах. Но в истории Второй мировой войны Дюнкерк занимает особое место. Никогда раньше не удавалось спасти от капитуляции такую огромную армию, оказавшуюся в критическом положении.

Если бы британские силы тогда сдались немцам, то воля к сопротивлению и продолжению войны у британцев была бы подавлена.

Но впереди еще была битва за Англию, когда летом того же года летчики королевских военно-воздушных сил спасли страну от разрушительных налетов Люфтваффе. И помог им в этом тот дух Дюнкерка, о котором мы вспоминаем сейчас, спустя 70 лет.