В Великобритании растет число обращений в ислам

Image caption Доктор Амина, паломница в Мекку, в прошлом была студенткой университета в Лидсе

Недавнее исследование, проведенное по заказу британской благотворительной организации Faith Matters, свидетельствует о том, что все больше британцев переходит в ислам.

Со времени последней переписи населения число таких новообращенных, особенно среди женщин, постоянно росло. Многие из них сталкиваются с серьезными психологическими и социальными проблемами, а зачастую и с враждебным отношением со стороны близких.

В главной мечети Лондона в Риджентс-парк каждую неделю проводятся специальные церемонии по обращению в ислам тех христиан и агностиков, которые решили для себя вопрос о переходе в новую веру. И чаще всего ими становятся женщины.

Я часть общества, которое настроено в целом очень отрицательно к мусульманам. Но я знаю теперь, что это добрые люди, которые для меня как браться и сестры. И я горжусь тем, что я теперь мусульманка Айша (Лора) Юдин, <br>новообращенная мусульманка

"Из каждых пяти новообращенных женщины составляют три-четыре. Я сталкиваюсь с этим регулярно", - говорит имам мечети Ашман Изрул. По его словам, данные доклада, подготовленного социологами университета Суонси в Уэльсе, не стали для него неожиданностью.

"Это явление не новое, оно наблюдается последние лет двадцать, а то и дольше, - поясняет священнослужитель. - И особенно заметно оно стало после нападений 11 сентября 2001 года в Америке. Люди интересуются верой, они обращаются прямо к Корану, чтобы понять, на чем основан ислам: они не доверяют искаженным представлениям, которые внушают им средства массовой информации. И они узнают, что ислам как религия дает им более полное общение с богом как в индивидуальном плане, так и в рамках коллективного сознания".

Благотворительная организация Faith Matters ("Вера имеет значение") заказала это исследование с целью добиться понимания того, что именно происходит с переходом британцев в ислам.

"Новообращенные в ислам, особенно белые, имеют огромное значение для преодоления религиозных расколов в обществе, - говорит директор организации Фалес Мугал. - Они хорошо разбираются в сущности ислама, хотя меньше - в том культурном наследии, которым обладают исламские общины в Британии. Если бы у них не было интереса к вопросам веры, они не стали обращаться в новую для них религию в атмосфере антимусульманских настроений, которая все сильнее ощущается в Европе".

Меж двух вер и культур

"Раньше я ходила в джинсах, в куртке с капюшоном, красила лицо. А теперь все изменилось - я ношу хиджаб, я перестала доказывать внешнему миру, что чего-то стою, - говорит одна из новообращенных, Аиша Юдин из Бирмингема. Раньше ее звали Лора, а ее родители всегда ходили в англиканскую церковь. - И я рада этой перемене в своей судьбе - я сменила свою идентичность и теперь я горжусь тем, чем стала".

Image caption В мечеть в Риджентс-парке идут верующие, так и любопытствующие

Аиша впервые проявила интерес к исламу в школе, где преподавался сравнительный курс истории религий. Она стала посещать местную мечеть, чтобы получить из первых рук сведения об исламе.

Аиша - одна из многих. И тенденция перехода коренных британцев в ислам набирает силу и становится все более заметной в обществе. Как указывают в своем докладе социологи из Суонси, официальных данных о количестве таких обращений нет, но представление о масштабах явления можно получить, анализируя результаты переписей, проводя опросы служителей мечетей в Великобритании и сравнивая их с данными из других европейских стран.

Сколько их?

По мнению экспертов, в Британии насчитывается от 70 до 100 тысяч новообращенных мусульман, которые перешли в ислам из других вероисповеданий.

"Я часть общества, которое настроено в целом очень отрицательно к мусульманам, - говорит Аиша Юдин. - Но я знаю теперь, что это добрые люди, которые для меня как браться и сестры. И я горжусь тем, что я теперь мусульманка".

Она говорит, что всегда была черной овцой в своей семье, и социологи согласны с тем, что многие такие случаи перехода в ислам связаны с психологическими проблемами молодежи и социально неустроенной части населения.

И тем не менее их число заставляет предположить, что ислам привлекает таких британцев, как Аиша, не только способом ухода от обыденной реальности, но и чем-то еще.