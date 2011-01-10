Полицейский под прикрытием перешел на сторону зеленых

Image caption Марк Кеннеди работал с зелеными 10 лет

Дело против шести британских радикальных защитников окружающей среды развалилось из-за того, что полицейский, внедрившийся в движение, отказался давать показания против подсудимых.

Шестеро активистов обвинялись в сговоре с целью закрытия электростанции Ratcliffe-on-Soar в городе Ноттингем (центральная Англия) в 2009 году.

Слушания должны были начаться в понедельник, но их отменили, после того как полицейский Марк Кеннеди связался с адвокатами подсудимых, заявив, что готов им помочь. Вследствие этого прокуроры решили отозвать дело.

Полицейский внедрился в ряды экодвижения в 2000 году, назвавшись Марком Стоуном, и проработал с активистами 10 лет, вплоть до разоблачения.

Двойная жизнь

Кеннеди вел двойную жизнь: под своим собственным именем как констебль полиции Большого Лондона и как Марк Стоун, член экологического движения в Ноттингеме.

По словам одного из шести подсудимых развалившегося дела, Дэнни Чиверса, Кеннеди был не просто наблюдателем, а активным участником деятельности экологического движения.

"Он не просто ходил на заседания и слушал. Нет, он был в самой гуще событий", - сказал Чиверс.

Время от времени засланный полицейский надолго исчезал, сообщая коллегам по экологический организации, что едет в Америку навестить брата.

В октябре 2010 года несколько активистов разоблачили Кеннеди, обнаружив документы, удостоверяющие его истинную личность.

Кеннеди признался, что на самом деле работал с ними, будучи полицейским под прикрытием, и затем исчез.

Акция протеста на электростанции

Image caption Активистов экодвижения арестовали в 2009 году

Дэнни Чиверс из ноттингемского экологического движения отметил, что в организации акции протеста на электростанции Ratcliffe-on-Soar Кеннеди "участвовал несколько месяцев и мог остановить ее в зародыше, если бы захотел".

Вместо этого, полицейский помог активистам привлечь в свои ряды максимальное количество новобранцев.

Кеннеди также возил на своем микроавтобусе участников движения на разведку электростанции, а затем взял напрокат грузовик для перевозки активистов в день самого протеста.

Активисты хотели остановить работу угольной электростанции Ratcliffe-on-Soar на несколько дней, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Однако в апреле 2009 года, когда 114 человек собрались на совещание в здании ноттингемской школы, сотни полицейских ворвались внутрь и арестовали всех присутствующих по подозрению в сговоре с вторжения при отягчающих обстоятельствах.

В конце прошлого года 20 человек были осуждены.

Помимо попытки остановить работу электростанции в Ноттингеме, Кеннеди участвовал в организации многих других европейских акций экологического движения, включая протесты в Шотландии во время саммита Большой восьмерки в 2005 году.

Местонахождение неизвестно

Возникает вопрос, как полиция относится к возможности того, что их агент перешел на другую сторону Майк Шварц, адвокат экологов

Разоблачившим его участникам экологического движения Кеннеди заявил, что он ушел из полиции после арестов 2009 года, однако эта информация остается неподтвержденной.

Где Кеннеди находится сейчас, также неизвестно, но он связался с адвокатами активистов, предложив свою помощь в их защите.

По словам адвоката Майка Шварца, защита дала понять обвинению, что "суд не будет справедливым в случае неразглашения подробностей об участии в деле Марка Кеннеди".

"Учитывая, что Кеннеди готов помогать защите, возникает вопрос, как полиция относится к возможности того, что их агент перешел на другую сторону", - добавил Шварц.

В свою очередь, представители Британского уголовного суда заявили, что в свете поступившей к ним 5 января 2011 года информации, "у обвинения нет достаточных доказательств для продолжения дела".

Полиция отказывается официально комментировать действия Марка Кеннеди.