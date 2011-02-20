На свадьбу принца Уильяма приглашено 1900 гостей

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лишь 600 из приглашенных на церемонию гостей отправятся потом на прием в Букингемский дворец

Около 1900 гостей будут присутствовать на свадьбе британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, заявили в Сент-Джеймсском дворце, официальной резиденции принца.

Имена гостей пока не разглашаются, так как еще не все успели получить свои официальные приглашения, однако известно, что более половины из них - члены семей и друзья жениха и невесты.

Кроме того, на церемонии бракосочетания, которая пройдет 29 апреля в Вестминстерском аббатстве, будут присутствовать британские и иностранные высокопоставленные лица, видные политики, представители благотворительных организаций и знаменитости, например, Дэвид и Виктория Бэкхем.

Однако не все гости, присутствующие на службе, отправятся после нее на торжественный прием в Букингемский дворец.

По словам корреспондента Би-би-си при королевском дворе Питера Ханта, приглашение на церемонию получат и несколько почти никому не известных людей, с которыми принц Уильям пересекался в последние годы: например, бездомные, с которыми наследник престола однажды провел ночь в спальном мешке под открытым небом, а также некоторые британские военнослужащие, раненные в Ираке и Афганистане.

Обед и ужин - не для всех

Службу бракосочетания проведут совместно декан Вестминстерского аббатства и примас англиканской церкви архиепископ Кентерберийский.

Лорд-камергер по поручению Королевы приглашает [имя гостя] на бракосочетание Его Королевского Высочества Принца Уильяма Уэльского, рыцаря Ордена Подвязки, с мисс Кэтрин Миддлтон, которое состоится в Вестминстерском аббатстве в пятницу, 29 апреля 2011 года в 11:00 Текст приглашения

В первом ряду гостей будут сидеть бабушка и дедушка жениха, королева Елизавета II и герцог Эдинбургский, его отец принц Уэльский Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боулз и младший брат, принц Гарри, который будет исполнять роль шафера.

Рядом ними расположатся родители Кейт, Майкл и Кэрол Миддлтон, сестра и старшая подружка невесты Пиппа и ее брат Джеймс.

Около 600 гостей направятся после церемонии на королевский прием в Букингемский дворец, чтобы выпить за здоровье молодых.

И лишь половина из них останется на званый ужин, за которым последуют танцы.

Статусная свадьба

Большинство британских гостей уже получили свои приглашения, которые выглядят как белая открытка с золотым тиснением в светло-коричневом конверте.

Бланк приглашения украшен инициалами королевы Елизаветы II, увенчанными золотой короной.

Текст приглашения выглядит так: "Лорд-камергер по поручению Королевы приглашает [имя гостя] на бракосочетание Его Королевского Высочества Принца Уильяма Уэльского, рыцаря Ордена Подвязки, с мисс Кэтрин Миддлтон, которое состоится в Вестминстерском аббатстве в пятницу, 29 апреля 2011 года в 11:00".

Гости должны подтвердить свое участие в мероприятии, отправив ответ официальному распорядителю церемонии, лорду-камергеру королевского двора.

Требуемая форма одежды описана как "военная форма, фрак или пиджачная пара".

Список гостей, приглашенных на церемонию, соответствует статусу принца Уильяма, занимающего второе место в линии престолонаследия.

В него вошли более 200 членов правительства, депутатов парламента и сотрудников дипломатического корпуса, а также 60 генерал-губернаторов и премьер-министров стран британского Содружества.

Поскольку принц активно принимает участие в благотворительных проектах, на церемонии также будут присутствовать представители приютов для бездомных, природоохранных и других благотворительных организаций - в общей сложности более 80 человек.

Кроме того, на бракосочетание приглашены 30 британских военнослужащих и представители различных конфессий.