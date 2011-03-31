Суд в Лондоне отказал Буковскому в иске против Горбачева

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Владимир Буковский через британский суд пытается арестовать Михаила Горбачева

Высокий суд Лондона отказался выдавать так называемый "промежуточный ордер", запрещающий выезд бывшего президента СССР Михаила Горбачева из Англии. Именно этого добивался бывший советский диссидент Владимир Буковский, уже много лет живущий в Великобритании.

Днем ранее Вестминстерский суд Лондона отказался рассматривать иск Буковского, в котором утверждается, что Горбачев должен быть арестован за преступления, совершенные советским режимом во время его правления в качестве первого и последнего президента Советского Союза.

По мнению Вестминстерского суда, Михаил Горбачев, приехавший в Лондон на торжества, посвященные его 80-летию, пользуется дипломатическим иммунитетом, так как является официальным представителем правительства России.

Владимир Буковский выразил сожаление по поводу этого решения судьи и обратился в четверг с апелляцией в Высокий суд.

Архивные документы в студии Би-би-си

"Отказ в выдаче "промежуточного ордера" не повлияет на рассмотрение апелляции, поданной Буковским", - говорит историк Павел Стройлов.

Стройлов занимается горбачевским периодом и выступает в этом деле в качестве свидетеля. Именно он предоставил Буковскому копии архивных документов, на основании которых диссидент пытается добиться ареста Горбачева.

Человек просто чувствует себя забытым, особенно на фоне торжественных мероприятий, посвященных юбилею Горбачева. В свое время о Буковском даже частушки слагали. Помните: "Поменяли хулигана на Луиса Корвалана." Наверное, обидно стало, и он решил напомнить о себе Владимир Поляков, <br>консультант Михаила Горбачева по международным делам

Ранее в студии Русской службы Би-би-си Павел Стройлов продемонстрировал целую папку архивных документов, которые, по его словам, являются "совокупностью косвенных доказательств", подтверждающих причастность бывшего президента СССР к гибели мирных демонстрантов в Тбилиси, Баку и Вильнюсе в 1989-1991 годах.

"Нет нигде документов с его подписью, где он говорит: "Надо убить всех этих демонстрантов". Их и не могло быть в природе. Он посылает туда спецназ. И здесь весь вопрос в том, каков его умысел? Если ты посылаешь спецназ против невооруженных людей, то это значит, что был прямой или косвенный умысел на убийства. В этом наш главный аргумент", - говорит Павел Стройлов.

"Человек просто чувствует себя забытым"

Что думает по поводу происходящего сам Михаил Горбачев, пока узнать не удалось, но его консультант по международным делам и связям c общественностью Владимир Поляков сказал, что, "не видя сами документы, он не может ничего сказать".

"Подобные заявления этого господина [Павла Стройлова] уже звучали, но никаких документов тогда не нашлось. Если у него есть эти документы, то вперед! Где он их держал раньше? Вдруг они всплывают через 20 с лишним лет," - говорит Владимир Поляков.

Я-то знаю изнанку всего этого, и Горбачеву я ничем не обязан. Скорее, он мне обязан, потому что, если бы не мы, если бы не наша кампания против Советского Союза, никакой перестройки вообще бы не было Владимир Буковский

Он также отметил, что его первой реакцией на иск Буковского было: "Человек просто чувствует себя забытым, особенно на фоне торжественных мероприятий, посвященных юбилею Горбачева. В свое время о Буковском даже частушки слагали. Помните: "Поменяли хулигана на Луиса Корвалана." Наверное, обидно стало, и он решил напомнить о себе".

"Что же касается существа самих обвинений, то Михаил Горбачев неоднократно заявлял, что - несмотря на то, что какие-то вещи происходили за его спиной, - он не снимает с себя ответственности за все, что происходило в стране во времена его правления", - добавил Поляков.

"Я ничем не обязан Горбачеву"

Владимир Буковский, обвинивший ранее Вестминстерский суд в применении "телефонного права", считает, что шанс на победу в британском суде у него все-таки есть.

"Все-таки мы имеем дело с английской юриспруденцией, а не с московской, и не с Басманным судом. Хотя здесь тоже начинаются элементы, увы, "телефонного права", - недоволен Буковский. - Судья Вестминстерского суда в своем решении так и пишет, что она позвонила в Форин-офис, и на основании того, что ей там сказали, выносит решение. Вот вам элемент коррупции британского правосудия. Тем не менее, главное для меня - это то, что начнутся дебаты, что будет переосмысление этого периода".

По мнению Владимира Буковского, Запад уважает Горбачева, создавшего "легенду перестройки".

"Я-то знаю изнанку всего этого, - говорит диссидент, - и Горбачеву я ничем не обязан. Скорее, он мне обязан, потому что, если бы не мы, если бы не наша кампания против Советского Союза, никакой перестройки вообще бы не было. Я-то знаю по тысячам документов, что эти меры были вынужденными, связанными с кризисом".