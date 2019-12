Королевская свадьба: платье, поцелуй, шкатулка и тандем

Пятница 29 апреля войдет в историю Соединенного Королевства, а может быть, и всего мира, как день королевской свадьбы. И это при том что венчался не монарх.

Вернее - пока не монарх. Принц Уильям, старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза, сегодня занимает второе место в очереди на британский престол.

Его избранница, которую до свадьбы называли запросто - Кейт Миддлтон, - стала воплощением мечты миллионов и миллионов девочек во всем мире: девушка из простой, неаристократической семьи вышла замуж за принца.

Царствующая королева Елизавета II даровала молодым титулы герцога и герцогини Кембриджских.

В числе других подарков - шкатулка из папье-маше с лаковым покрытием от президента России Дмитрия Медведева, и велосипед-тандем от мэра Лондона Бориса Джонсона, большого любителя двухколесного транспорта.

При этом сами молодожены еще до свадьбы объявили, что все подарки будут переданы благотворительным организациям.

Церемония бракосочетания была расписана по минутам, и заранее ознакомившиеся с ней поклонники молодоженов задолго занимали места вдоль маршрута, по которому должны были проехать венчающиеся, - от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца. Некоторые провели на этом маршруте несколько ночей.

Расписание было выдержано без сучка без задоринки. Единственной неизвестной, последние дни и недели интриговавшей всех интересующихся, был наряд невесты: его фасон - и даже имя кутюрье - оставался загадкой буквально до последней минуты.

Из лимузина, остановившегося у парадного входа в Вестминстерское аббатство, Кейт вышла в элегантном белом платье от Сары Бёртон, дизайнера дома моды Alexander McQueen, с длинным шлейфом, который несла ее сестра Филиппа. Модницы вздохнули, наконец, с облегчением: они получили повод для предметного обсуждения на месяцы вперед.

Почти таким же волнующим оставался вопрос, подарят ли молодожены поцелуй многим тысячам людей, собравшимся у Букингемского дворца.

Новоиспеченные герцог и герцогиня Кембриджские толпу не разочаровали. Выйдя на балкон вместе с близкими, в числе которых была и королева Елизавета II с супругом принцем Филипом, они без долгих раздумий сомкнули уста. Но собравшимся этого показалось недостаточным, и молодая пара подарила гостям еще один поцелуй - на бис.

После этого над дворцом и церемониальной аллей Мэлл пролетели две эскадрильи. Одна состояла из самолетов времен Второй мировой войны - истребителей Spitfire и Hurricane и бомбардировщика Lancaster. Вслед за ними в небе пронеслось звено современных боевых самолетов - Tornado и Typhoon.

На этом официальная программа завершилась, но праздник продолжился в парках и на лужайках, в частных домах и тысячах пабов по всей стране.

День свадьбы в Великобритании был объявлен выходным, однако сама свадьба - не государственным, а частным событием. Это дало возможность молодым самостоятельно составлять список гостей, который в противном случае полностью был бы продиктован строгим дворцовым протоколом.

Обнародование этого списка в преддверии свадьбы привело к некоторым конфузам.

В частности, в него не попали недавние руководители правительства Тони Блэр и Гордон Браун, что вызвало недовольство Лейбористской партии, заподозрившей в этом заговор, поскольку были приглашены экс-премьеры-консерваторы Маргарет Тэтчер и Джон Мейджор. Лейбористам, однако, объяснили, что последние двое автоматически имеют право присутствовать на пышных мероприятиях, поскольку являются кавалерами Ордена Подвязки, высшей государственной награды.

Помимо личных друзей и родственников молодых, на свадьбу были приглашены послы десятков государств, в том числе входящих в состав Содружества (бывшего Британского Содружества), которое на сегодня - вторая в мире организация по количеству членов после ООН.

Был в списке предполагаемых гостей и посол Сирии, однако буквально накануне торжества его приглашение отозвали: британские власти посчитали невозможным присутствие на церемонии официального представителя правительства, силой подавляющего выступления собственного народа. По той же причине не был приглашен на свадьбу и посол Ливии.

Скоро мы, наверное, узнаем реальные цифры, но по прогнозам специалистов, трансляцию с королевской свадьбы - телевизионную и сетевую - во всем мире собирались посмотреть около 2 миллиардов человек, то есть практически каждый третий житель Земли.

Это рекордная аудитория в мировой истории вещания. И посильный вклад в этот рекорд внес и сайт bbcrussian.com: с самого утра пятницы в режиме реального времени события на нашем сайте освещал Павел Феденко.

Параллельно в течение трех часов на bbcrussian.com велась видеотрансляция, которую из студии Русской службы Би-би-си комментировали Яна Литвинова и референт палаты лордов британского парламента Хелен Самуэли, а наш специальный "свадебный" корреспондент Анастасия Успенская, находившаяся у Букингемского дворца, сообщала о происходящем в прямом эфире.

16:41 Премьер-министр Дэвид Кэмерон, принимающий гостей в своей резиденции на Даунинг-стрит, сказал, что атмосфера в Вестминстерском аббатстве была сказочной.

16:39 Королева покинула свою лондонскую резиденцию – Букингемский дворец – и в сопровождении супруга вылетает в Шотландию, чтобы вдали от шумихи провести выходные.

16:36 Еще до церемонии бракосочетания принц Уильям и его невеста попросили всех, кто хотел бы преподнести им свадебные подарки, сделать вместо этого пожертвования в благотворительный фонд. Зайдя на сайт www.royalweddingcharityfund.org, можно пожертвовать средства в одну из 26 благотворительных организаций, которым покровительствуют либо помогают герцог и герцогиня Кембриджские.

16:35 По традиции, невеста в Англии должна иметь на себе что-то новое, что-то старое, что-то взятое напрокат и что-то голубое. Новым в наряде Кэтрин стали бриллиантовые сережки, которые подарили ей ее родители. Роль старого исполнили традиционные ирландские кружева, изготовленные в Каррикмакроссе, составившие часть лифа платья. Кусочек голубой ленты был вшит в подкладку платья, а заимствованной частью гардероба стала тиара Картье, которую предоставила Королева Елизавета. Эту тиару приобрел герцог Йоркский, впоследствии ставший королем Георгом VI, для своей супруги, которая впоследствии передала ее своей дочери, нынешней королеве, на ее 18-летие.

16:17 Новости Скотлэнд-Ярда: всего задержано 52 человека, более половины из них по подозрению в нарушении спокойствия. Трое, как полагают, собирались устроить протест в защиту окружающей среды в Ковент-Гардене.

16:11 Продолжает поступать реакция гостей свадебной церемонии в Вестминстерском аббатстве. Кит О'Брайен, главный архиепископ Сент-Эндрю из Эдинбурга, сказал, что его поразила торжественность обряда. "То, что произошло сегодня, заставит многих людей задуматься о святости брака", - считает он.

16:09 Букингемский дворец покидают и другие члены королевской семьи, но торжество еще не закончилось: порядка 300 близких друзей и родственников приглашены на прием, который устраивает по поводу свадьбы сына принц Уэльский.

15:59 А теперь немного из жизни простых подданных: 88-летний житель графства Ланкашир Уильям Паркинсон чуть было не пропустил трансляцию королевской свадьбы. Сегодня на рассвете у него украли новенький телевизор с плоским экраном. Грабитель, пригрозив пожилому человеку его же тростью, прихватил еще и 30 фунтов наличными. Полицейские, узнав о случившемся, обратились в местное отделение сети супермаркетов Sainsbury, чтобы найти своевременную замену украденному телевизору. Что и было тут же сделано, причем бесплатно. Полиция выразила благодарность магазину за проявленную щедрость и обратилась к жителям города Престон с просьбой помочь найти злоумышленника.

15:57 Теперь пришел черед покинуть Букингемский дворец принцу Гарри: вместе с принцем Чарльзом и Герцогиней Корнуольской они отбыли в классическом роллс-ройсе.

15:53 Возвращаясь к нарядам: журналисты злословят, что принцессы Евгения и Беатриса соревнуются за правообладание самой чудовищной шляпки.

15:50 Как только в Букингемском дворце завершится официальный прием, гости и хозяева старшего возраста, включая королеву, уступят место молодежи, которая готовится к свадебной вечеринке с танцами. Сообщается, что на ней выступит певица Элли Гулдинг. В центре внимания по-прежнему будут принц Уильям и его супруга, однако возможность проявить себя получит теперь принц Гарри, младший брат будущего короля. Продолжая выполнять свои обязанности шафера, принц Гарри запланировал завтрак для тех гостей, кто будет веселиться до утра. После того, как принц Уильям потерял звание "самого завидного жениха", самое время подхватить эстафету его младшему брату. Так что, будущие принцессы всех классов и национальностей, у вас еще есть шанс повторить судьбу Кейт Миддлтон, ставшей сегодня герцогиней Кембриджской!

15:49 Корреспондент Би-би-си Дэнни Шоу говорит, что 10 из 45 арестованных возле вокзала Чэринг-Кросс, имели при себе верхолазное снаряжение и анти-роялистские плакаты.

15:45 Молодожены проехали в Кларенс-хаус в кабриолете астон мартин, который, по-видимому, принадлежит принцу Чарльзу. Вместо номерных знаков красовалась табличка: "Только поженились", а к бамперу была привязана гирлянда воздушных шариков традиционных цветов британского флага. За рулем сидел сам принц Уильям.

15:42 Как сообщает Скотлэнд-Ярд, еще два человека арестованы. Всего задержаны 45 человек. Вместе с тем, британская полиция выражает удовлетворение по поводу того, как прошло мероприятие. Удалось избежать серьезного инцидента, когда одной из курсанток королевских ВВС стало плохо и она чуть не упала на свой штык.

15:39 Над ними летит вертолет поисково-спасательной службы Королевских ВВС, где служит Уильям.

15:38 Молодые только что выехали из Букингемского дворца и направились в Кларенс-хаус, где они отдохнут перед вечеринкой.

15:34 Пресс Ассосиэйшн цитирует слова Тревора и Анжелы Венн из Тонтона в графстве Сомерсет, пожаловавшихся, что королевский экипаж двигался по Моллу очень быстро: "Мы думали, что они будут медленно ехать, но экипаж ехал очень быстро. Не было времени даже фотографию сделать".

15:23 На Даунинг стрит, 10 тем временем королевскую свадьбу отметили застольем, куда были приглашены школьники и сотрудники благотворительных организаций. Бутерброды и желе подавали, правда, не на фарфоре, а на бумажных одноразовых тарелках, а запивалось все это соками и чаем. А перед резиденцией британского премьер-министра, на небольшом травяном "пятачке" красовалась пара садовых гномов в нарядах молодоженов, над которыми висели гирлянды красно-бело-голубых флажков в цветовой гамме национального флага.

15:22 Один из гостей на свадьбе крон-принц Югославии Александр отметил, что принц Уильям, женившись не на аристократке, теперь примкнул к остальным членам европейских королевских семей: "Это очень приятно, настоящая история любви. Мне кажется, это дает монархии второе дыхание. Сказка обернулась былью, можно сказать".

15:18 Как написала журналистка Globe and Mail Зося Бельски, сестра Кэтрин отважилась на неслыханное: она затмила невесту, во всяком случае в интернете, где Twitter чуть не обрушился от потока хвалебных сообщений в адрес изысканного, по фигуре, платья Пиппы.

15:13 Как сообщает Globe and Mail, Канада подарила новобрачным туристское снаряжение, а также, в соответствии с просьбой Уильяма и Кэтрин, пожертвование в пользу благотворительной организации.

15:09 Официальный представитель новобрачных Пэдди Харвисон сообщил Би-би-си, что молодые не собираются исчезнуть из поля зрения публики в ближайшие месяцы, однако новоиспеченной герцогине Кембриджской потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к своей новой роли: "Заботу об этом на себя взял принц Уильям. Он сказал, что хочет, чтобы Кэтрин дали время и возможность войти в роль".

15:05 Как передает корреспондент Би-би-си Сара Белл, толпа в центре Лондона постепенно начинает рассеиваться. Часть людей направилась в Сент-Джеймсский парк, отдохнуть на тамошних лужайках.

15:02 "Мы провели прекрасный день", - сказал в интервью Всемирной службе Би-би-си Саранжит Сингх, организатор свадебных торжеств из Калькутты, добавив при этом, что на фоне того, к чему обычно привыкли индийцы на своих свадьбах – смеси мелодрамы и острых ощущений, британская королевская свадьба показалась несколько скучной.

14:56 Между тем настоящий свадебный торт получился восьмиярусным. Он вобрал в себя 17 отдельных фруктовых тортов, 12 из которых составляют нижний ярус. Торт украшен кремом и сахарной глазурью, а также россыпью из 900 "съедобных" цветов и бесчисленным количеством "сладких" листьев 17 видов.

14:55 Тем временем возле королевской резиденции в Шотландии – Дворца Холируд в Эдинбурге – более 100 человек выкрикивают анти-роялистские лозунги, например: "Чей дворец? Наш дворец!" и размахивают плакатом: "Пусть едят пирожные!" (Намек на знаменитую фразу Марии-Антуанетты, сказавшей о черни: Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные")

14:46 Обозреватели моды выдали свою реакцию на невестино платье. Джесс Карнер-Морли из Guardian сказала, что выбор фасона Сары Бертон очень поддержал британскую моду. Хилари Александр из Daily Telegraph назвала наряд Кейт "потрясающим, сказочным и очень модным".

14:40 "Сенсационно – совершенно потрясающе! – отозвался мэр Лондон а Борис Джонсон о бракосочетании. – Архиепископ, епископ – все были на высоте. Я не эксперт в нарядах, но, на мой взгляд, платье великолепное. Я очень горжусь тем, что мне удалось там присутствовать".

14:36 По словам графа Спенсера, брата покойной принцессы Дианы, он опечален тем, что мать принца Уильяма не дожила до этого прекрасного и торжественного дня. "Это было невероятно красиво и трогательно", - сказал граф, покидая Вестминстерское аббатство, где прошла церемония бракосочетания.

14:35 В Букингемском дворце тем временем разливают шампанское Поль Роже, как и другие алкогольные и безалкогольные напитки.

14:19 Главному раввину Великобритании лорду Джонатану Саксу очень понравилась свадьба. Он считает , что венчание принца поднимет интерес к традиционным свадебным обрядам. "Я думаю, что любая молодая пара, думающая об этом и увидевшая то, что было сегодня, скажет: "Мы хотим чего-то более святого и торжественного". По его мнению, молодожены станут примером для целого поколения.

14:06 Одна свадьба может повлечь за собой другую. Один из кавалеристов, сопровождавших сегодняшнюю свадебную процессию, капрал Даррен Дэниэлс, сделал предложение своей девушке Керил Джонс сидя верхом, в полной парадной форме. Она ответила согласием.

13:57 Президент России Дмитрий Медведев поздравил принца Уильяма со свадьбой. "Этот день - большое и знаменательное событие не только для Вас, но и для всего народа Соединенного Королевства. Пусть в Вашей семье всегда царят согласие, радость и любовь. К моим поздравлениям присоединяется супруга", - говорится в телеграмме российского президента. В качестве подарка принцу Уильяму и его супруге была направлена шкатулка из папье-маше с лаковым покрытием Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, на крышке которой изображена зимняя панорама Москвы XIX века с видом на храм Христа Спасителя, сообщает пресс-служба Кремля.

13:52 Вдоль маршрута свадебной процессии почти не осталось продуктов жизнедеятельности многочисленных лошадей: весь навоз очень быстро убрали, передает с места событий корреспондент Би-би-си Гэбриэл Гейтхаус.

13:45 Трансляция в формате аудио и видео на нашем сайте завершается.

13:36 Наша интернет-программа тоже близится к концу, но в оставшееся время наш корреспондент Анастасия Успенская рассказала, как много у Букингемского дворца русскоязычных туристов.

13:32 Публичная часть королевской свадьбы закончилась, но веселье только начинается. Приемы в Букингемском дворце будут закрытыми. Тех, кого туда не пригласили, выпивают в пабах и даже прыгают в фонтаны, как можно наблюдать по видеотрансляции.

13:30 Королева ушла с балкона, уходят и члены семьи Миддлтон, дольше всех оставались молодожены.

13:29 Остается только пролет над дворцом самолетов времен Второй мировой войны - истребителей "Спитфайр" и бомбардировщиков "Ланкастер". Они уже летят, только что пролетели над Буш-хаусом (где находится автор этих строк).

13:26 Молодожены не стали дразнить публику и поцеловались сразу. Принц Уильям зарделся, а может быть просто алый мундир отсвечивал.

13:25 Момент кульминации: молодожены и члены королевской семьи выходят на балкон Букингемского дворца к публике, требующей поцелуя.

13:15 10 минут до выхода на балкон. Полиция пустила восхищенную толпу на площадь перед Букингемским дворцом.

13:13 В Лондоне проходят небольшие акции протеста против королевской свадьбы. Около 70 протестующих собрались в центре Лондона на Ред-Лайон-сквер, еще 10 человек в масках – на Сохо-сквер.

13:04 Знаете, чем сейчас занимаются в Букингемском дворце молодые? Всего мы не знаем, но среди прочего, они фотографируются. Туда приглашен фотограф Хьюго Бернанд: в свое время он вел официальную фотосъемку свадьбы принца Чарльза и Камиллы, а также проводил частные фотосессии самого принца Уильяма.

12:59 По мнению Харриет Куик из журнала мод Vogue, свадебное платье герцогини Кембриджской возвращает нас в эпоху Грейс Келли. "Оно поражает красотой, сдержанностью и скромностью", - считает Харриет, - Сара Вертон создала великолепный наряд, дополненный очень простой вуалью". Эксперты предрекают, что как эксклюзивные бутики для невест, так и магазины готовой одежды создадут в ближайшее время огромное количество вариантов и копий свадебного наряда герцогини.

12:57 Обсуждение Севы Новгородцева и Хелен Самуэли в нашем эфире: неаристократическое происхождение герцогини Кембриджской - не повод говорить, как делают некоторые комментаторы на российских сайтах, о "закате британской монархии".

12:53 Полиция сообщила, что всего в связи с королевской свадьбой было произведено 43 ареста, как в пределах зоны безопасности, так и вне ее.

12:46 К нашей специальной интернет-программе присоединился Сева Новгородцев (его программу "БибиСева" тоже можно будет услышать сегодня).

12:41 В торжествах наступает пауза минут на 45 – после этого молодожены и члены Королевской семьи выйдут на балкон Букингемского дворца. Так что пока можем сообщить некоторые подробности об обручальном кольце Кейт Миддлтон. Кольцо, которое принц Уильям надел на руку своей невесты, сделано из золота, добытого на территории Британии: на одном из приисков в Северном Уэльсе. Сам герцог Кембриджский, как и его отец принц Чарльз, решил не носить обручального кольца.

12:25 Кортеж въезжает в ворота Букингемского дворца, над которым развевается королевский штандарт.

12:24 Толпы, которые заполняли тротуары у Вестминстерского аббатства все последние дни, начали расходиться, передает корреспондент Би-би-си Питер Хант.

12:21 Еще подробности о наряде невесты: платье, в котором принцесса Кэтрин прибыла в Вестминстерское аббатство, создано британским дизайнером Сарой Бертон из Дома моды Александра Маккуина. Как и предрекали знатоки моды, новоиспеченная герцогиня Кембриджская выбрала стиль, который подчеркивает ее великолепную фигуру: кружевной верх с длинными рукавами и слегка расклешенный низ. Шлейф по сравнению с платьем принцессы Дианы довольно короткий, однако вполне достаточен, чтобы гармонировать с пропорциями аббатства. До свадьбы сообщалось, что невеста хотела украсить свою прическу цветами, однако окончательный выбор пал на бриллиантовую тиару.

12:20 Всего в процессии пять экипажей, их сопровождает эскорт из конных гвардейцев.

12:19 Королева и герцог Эдинбургский едут в стеклянной карете вслед за молодоженами. У нее экипаж крытый.

12:16 Кортеж конных экипажей отправилась в Букингемский дворец. Самое время заметить, что хотя в Лондоне пасмурно, но пока обошлось без дождя, который прогнозировали синоптики.

12:10 В аббатство жених и невеста приехали на машинах, а из него уедут в конных экипажах. Они садятся в ландо, которое было изготовлено еще в 1902, для короля Эдуарда.

12:06 Свидетелями регистрации брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма были принц Чарльз, герцогиня Корнуоллская, принц Гарри, мать, отец и сестра невесты. От глаз остальных этот момент был скрыт – подписание проходило в особой часовне Вестминстерского аббатства.

11:58 Королевская свадьба вызывает огромный интерес далеко за пределами Британии. Наш бизнес-корреспондент в Москве рассказывает, что она звонит финансовым аналитикам, а те просят не отвлекать их от трансляции.

11:56 Кстати, государственная регистрация брака состоялась здесь же: Уильям и Кейт просто расписались в документах.

11:55 Собравшиеся исполнили и государственный гимн "Боже, храни королеву". Пели все, кроме Ее Величества.

11:52 Венчание состоялось, а вот будет ли гражданская церемония? Уильям и Кейт или уже расписались, или скоро распишутся, но устраивать торжественную церемонию по этому поводу необязательно, объясняет Хелен Самуэли в нашем эфире.

11:51 Молодожены прочитали молитву, преклонив колени у алтаря. А теперь все поют Jerusalem - неофициальный гимн страны. Автор гимна - поэт Уильям Блейк. А текст молитвы Уильям и Кейт составили сами.

11:41 Профессиональная читательница по губам сообщила агентству Пресс ассошиэйшн, что принц Уильям пошутил в разговоре с тестем у алтаря: "А мы-то собирались устроить маленькое семейное торжество".

11:38 Епископ Лондонский говорит, что сегодняшний радостный день дает людям надежду на лучшее в мире, в котором многие смотрят в будущее со страхом.

11:35 Гимн, который только что исполнялся в Вестминстерском аббатстве, был сочинен специально для нынешней церемонии Джоном Раттером. А теперь епископ Лондонский читает проповедь.

11:31 Кстати, в Вестминстерском аббатстве присутствуют представители и других конфессий, в том числе глава греческой православной церкви Британии, главный раввин лорд Джонатан Сакс и имам Мохаммад Раза.

11:28 По обычаю, существующему в англосаксонских странах, на невесте должно быть что-то новое, что-то старое, что-то одолженное и что-то голубое. Кейт Миддлтон одолжила у королевы бриллиантовую тиару. Но что на ней голубое? - спрашивает у нас в эфире Хелен Самуэли.

11:25 Текст брачных обетов взят из Книги общих молитв 1662 года, сегодня он звучит архаично. Впрочем, его несколько отредактировали: исключили из обетов невесты обещание "повиноваться" мужу. До этого так было на свадьбе принцессы Дианы, матери принца Уильяма.

11:20 Архиепископ Кентерберийский объявляет Уильяма и Кейт мужем и женой, благословляет их союз.

11:17 Кейт Миддлтон повторяет за Архиепископом Кентерберийским брачные обеты: "любить его, утешать его, уважать его и хранить его в болезни и в здравии, и, презрев всех прочих, хранить только ее, пока смерть не разлучит нас", примеряет кольцо.

11:16 Архиепископ Кентерберийский спросил собравшихся, известна ли кому-либо причина, по которой союз Кейт Миддлтон и принца Уильяма не может состояться. После этого - брачные обеты.

11:10 Все собравшиеся в аббатстве хором поют религиозные гимны.

11:09 У алтаря выстроились в ряд: принц Гарри (шафер), принц Уильям, Кейт Миддлтон, ее отец (все еще держит дочь за руку)

11:07 Принцы Уильям и Гарри в парадных мундирах ожидают Кейт Миддлтон стоя у алтаря.

11:05 Майкл Миддлтон ведет дочь за руку к алтарю по центральному приделу Вестминстерского аббатства.

11:04 Наш корреспондент Анастасия Успенская находится у Букингемского дворца. Сейчас у нас в эфире она описывает атмосферу всеобщего ликования.

11:03 Невеста в платье с длинным шлейфом, лицо прикрыто фатой. Кейт Миддлтон несколько нервно улыбается.

11:02 Машина с невестой подъехала к аббатству ровно к 11:00. Под колокольный звон Кейт Миддлтон выходит из роллс-ройса и входит в сопровождении отца. Это первая возможность рассмотреть платье.

10:57 Королевский двор постарался не давать повода для сравнений между нынешней свадьбой и свадьбой принцессы Дианы и принца Чарльза 30 лет назад, говорит в нашем эфире референт палаты лордов Хелен Самуэли.

10:55 Кейт Миддлтон и ее отец Майкл Миддлтон едут в Вестминстерское аббатство.

10:52 Удалось взглянуть на белое платье невесты, Кейт Миддлтон, - она вышла из отеля и садится в автомобиль роллс-ройс.

10:50 Трансляция специальной программы Русской службы, посвященной свадьбе, на нашем сайте уже началась.

10:45 Принц Чарльз с супругой вошли в Вестминстерское аббатство, беседуют со священниками.

10:43 Королева в желтом наряде и герцог Эдинбургский выехали в Вестминстерское аббатство.

10:41 Мать невесты Кэрол Миддлтон уже в аббатстве. Она в наряде небесно-голубого цвета от недавно скончавшейся Кэтрин Уокер, британского дизайнера, чье дело продолжает ее супруг, и в шляпке от британского же модельера Джейн Коберн.

10:40 Между тем, тот факт, что супруга премьер-министра Дэвида Кэмерона Саманта Кэмерон прибыла в Вестминстерское аббатство без шляпы, воспринято как из ряда вон выходящее событие.

10:39 Отец жениха, принц Уэльский, и его супруга Камилла, герцогиня Корнуоллская, едут в аббатство.

10:28 В Вестминстерское аббатство входят зарубежные коронованные особы: король Тонга, князь Монако Альберт, члены сербской королевской семьи, королева Дании, великий герцог и герцогиня Люксембурга, монархи Нидерландов, Норвегии. Тем временем, мать и брат Кейт Миддлтон выехали в сторону церкви.

10:19 Принцы Уильям и Гарри входят в Вестминстерское аббатство под колокольный звон.

10:17 Жених и шафер едут на бентли, принадлежащем королеве. Машина без номеров.

10:14 Принцы Уильям и Гарри выехали в Вестминстерское аббатство из резиденции Кларенс-хаус.

10:08 Скоро начнется служба, самое время рассказать о распределении ролей между священнослужителями. Службу будет вести его высокопреподобие доктор Джон Холл, декан Вестминстера. Он подотчетен непосредственно королеве как главе англиканской церкви. Роуэн Уильямс, Архиепископ Кентерберийский, совершит обряд венчания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Епископ Лондонский, его преосвященство Ричард Чартрс - обратится к конгрегации с проповедью. Он - личный друг принца Чарльза, а также декан придворной церкви. Он же вел службу на похоронах Дианы.

10:02 По словам парикмахеров Ричарда Уорда и Джеймса Прайса, которым была оказана честь сотворить прическу королевской невесты, они готовились к этому ответственному дню четыре месяца. Сегодня рано утром они прибыли в гостиницу Goring, где остановилась семья Миддлтон вместе с друзьями и близкими.

10:01 В Вестминстерское аббатство проходят официальные лица, дипломаты, британские политики, лидеры стран Содружества. Дэвид Кэмерон, как мы уже сообщили, тоже пришел, но из бывших премьер-министров прибыл только консерватор Джон Мейджор. Маргарет Тэтчер уже в летах и присутствовать не смогла, а лейбористов Тони Блэра и Гордона Брауна, как известно, не позвали.

09:55 Комментаторы обращают внимание на головные уборы прибывающих гостей. Виктория Бэкхэм, например, украсила свою голову миниатюрным творением современного британского мастера Филиппа Трэйси. Шляпка известной в светском обществе Англии Тары Палмер-Томкинсон, близкого друга королевской семьи, поражает своей футуристической формой и подобрана под цвет ее платья яркого оттенка синего цвета.

09:51 Мэр Лондона Борис Джонсон рассказал Би-би-си, что он взял свой парадный костюм напрокат в фирме Moss Bros (автор этих строк тоже так когда-то делал). А молодоженам мэр подарит тандем (в смысле, двухместный велосипед) – неудивительно, поскольку именно Борис Джонсон расставил по всему центру Лондона пункты проката велосипедов.

09:48 Сэр Элтон Джон занимает место в Вестминстерском аббатстве. Певца сопровождает его гражданский партнер Дэвид Ферниш.

09:43 "Я буду смотреть трансляцию, начиная с 10:30, чтобы увидеть платье невесты и как прибывают все важные участники мероприятия. Саму церемонию я тоже посмотрю, потому что музыку подобрали замечательную. По-моему, все просто счастливы за них, и здорово, что у нас в Великобритании, наконец, происходит радостное событие (для разнообразия)", - пишет Хейзел Робертс. С другой стороны, канадец пишет: "Боже, благослови их. Но не за наш счет. Какая трата денег!"

09:41 "Мы, британцы, - люди довольно сдержанные, но когда представляется шанс устроить праздник, мы себя не сдерживаем", - сказал о предстоящих торжествах премьер-министр Дэвид Кэмерон в интервью Би-би-си.

09:32 В 10:45 на bbcrussian.com начинается прямая видеотрансляция свадьбы (без перевода) и специальная программа Русской службы Би-би-си в формате интернет-радио.

09:23 Среди гостей, которые уже прибыли в Вестминстерское аббатство, – Дэвид и Виктория Бэкхем и Челси Дэви, которая время от времени появлялась в обществе с принцем Гарри. Рассадка гостей близится к концу.

09:20 Пресс-секретарь принца Чарльза Пэдди Харверсон рассказал о своих впечатлениях от Кейт Миддлтон в последние дни. "Я видел ее на этой неделе каждый день, и она была в отличной форме, совершенно расслабленная, нас еще всех это удивило – насколько спокойно она все это принимает. Сегодня, конечно, я готов поспорить, что она превратилась в комок нервов, но вообще она замечательно себя чувствует. Ее семья с ней всю неделю, в эту ночь они были в Goring вместе, думаю, это помогло", - сказал Харверсон. Между тем, роллс-ройс, на котором невеста поедет в Вестминстерское аббатство направляется к отелю. В нем довольно большие окна, так что есть шанс рассмотреть свадебное платье.

09:11 Из иностранных монархов на свадьбе не будет представителей императорской семьи Японии. Кронпринца Нарухито и наследную принцессу Масако приглашали, и они вначале согласились, но после разрушительного землетрясения и цунами в Японии 11 марта отменили свой визит.

09:08 У Букингемского дворца замечен подъезжающий автомобиль королевы. Королева прибудет в Вестминстерское аббатство последней – непосредственно перед невестой. А у отеля Goring, где остановилась семья Миддлтон, замечено несколько микроавтобусов. Предположительно в них находятся пажи и девочки, играющие роль подружек невесты.

09:01 Служба в Вестминстерском аббатстве будет транслироваться через динамики на улицу для тех, кто не сможет попасть внутрь. Кроме того, в Гайд-парке и на Трафальгарской площади (недалеко) установлены гигантские экраны.

08:54 Официальные лица, в частности иностранные послы, премьер-министры и генерал-губернаторы стран Содружества, начнут проходить в Вестминстерское аббатство в 09:50. Среди них не будет посла Сирии – его вначале тоже приглашали, но в четверг отозвали приглашение из-за подавления оппозиционных демонстраций в Сирии. Однако некоторые гости, которые все-таки будут присутствовать, вызвали вопросы у британской прессы. В частности, в Лондон приехал Мсвати III, король Свазиленда – последней абсолютной монархии в Африке. Он только в прошлом месяце расправился с очередными демонстрациями с требованиями демократии.

08:45 Гости заходят в Вестминстерское аббатство. Мужчины в цилиндрах или держат в руках цилиндры. Места в церкви разделены на зоны для тех или иных категорий гостей, но, что даже удивительно, не за каждым гостем лично. Поэтому многие из приглашенных постарались прийти заранее, чтобы занять лучшие места.

08:37 Вернемся к тому, как королевская свадьба повлияла на жизнь Лондона. Сегодняшний день правительство объявило выходным, поэтому плата за въезд в центр Лондона на машине не взимается. Лондонское метро тоже работает в обычном режиме, и все станции, расположенные вблизи маршрута свадебной процессии, открыты. Если на какой-то станции соберется слишком много людей, ее могут временно закрыть – это обычная практика.

08:33 Молодой человек в белом мундире с золотыми эполетами прервал прямое включение корреспондента телевидения Би-би-си у Букингемского дворца. Он сказал, что приехал с Украины и поцеловал ей руку.

08:29 В связи с королевской свадьбой предприняты серьезные меры безопасности. Полиция еще с вечера четверга закрыла для проезда 80 прилегающих улиц, парковка там тоже была ограничена, а к утру оставшиеся припаркованные автомобили подлежали эвакуации. Также на закрытых улицах временно отключены автоматические пункты проката велосипедов. Маршруты автобусов, проходившие через закрытые улицы, изменены.

08:23 Интересно, что принц Джордж, которым последним носил титул герцога Кембриджского до принца Уильяма, тоже женился по любви на простолюдинке. Принц Джордж, внук короля Георга III, родился в 1819 году. Он был вторым герцогом Кембриджским, принц Уильям стал третьим. Кембридж – хорошо известный город, что будет апеллировать публике, полагает Чарльз Кидд, главный редактор издания Debrett's Peerage. Кейт Миддлтон станет герцогиней с момента замужества. Официально она не будет называться принцессой.

08:12 Королева также пожаловала своему старшему внуку еще два титула: граф Стратерн и барон Каррикфергус.

08:09 Балкон Букингемского дворца, на который молодожены и королевская семья выйдут после церемонии бракосочетания, задрапирован красной тканью с золотой каймой.

08:05 Только что стало известно, что королева пожаловала Кейт Миддлтон титулом Ее Королевское высочество герцогиня Кембриджская. Принц Уильям будет герцогом Кембриджским.

08:00 Через 15 минут в Вестминстерское аббатство начнут пускать первых гостей: личных друзей Уильяма и Кейт, знаменитостей и представителей благотворительных организаций.

07:55 Кейт Миддлтон и ее семья провели последнюю ночь перед свадьбой в отеле Goring совсем недалеко от Вестминстерского аббатства. Под окнами гостиницы собралось множество журналистов и просто зевак, но персонал отеля сделал все, чтобы никто не увидел невесту раньше времени. Тем не менее, можно наблюдать, как в отель заходят в люди, несущие в чехлах костюмы. Семья Миддлтон забронировала весь отель, так что случайных людей там быть не должно.

07:48 За свою долгую историю Вестминстерское аббатство видело немало королевских свадеб. Первая из них состоялась 15 ноября 1100 года: король Англии Генрих I сочетался браком с принцессой Матильдой Шотландской.

07:44 Брат и отец принца Уильяма также будут в военной форме. Принц Гарри, который будет шафером, наденет форму капитана Королевской конной гвардии. Мундир темно-синего цвета с золотым поясом будет украшен нашивкой Королевских ВВС и медалью за участие в военной кампании в Афганистане. Чарльз, принц Уэльский, будет в парадной форме адмирала Королевского флота.

07:33 Главная интрига этого дня - как выглядит свадебное платье Кейт Миддлтон. Это останется тайной до последнего, зато мы уже знаем, во что будет одет жених. Принц Уильям будет в форме полковника Ирландской гвардии: красный китель с голубой лентой.

07:27 Около 5 тысяч человек провели ночь у старинного Вестминстерского аббатства в самом центре Лондона, где в 11:00 начнется церемония венчания.

07:14 BBCRussian.com начинает прямой репортаж о событиях, связанных со свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Время всех событий указано местное лондонское (оно отстает от московского времени на три часа). Репортаж ведет Павел Феденко

