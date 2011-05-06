Британские родители против полового воспитания в школах

Правообладатель иллюстрации Leder Image caption Большинство детей начинает задавать вопросы о сексе в возрасте от четырех до семи лет

Более половины британских родителей полагают, что их детям не стоит преподавать в школах половое воспитание с раннего возраста.

Таковы результаты опроса, проведенного на сайте BabyChild, в котором приняли участие 1700 человек, имеющих детей в возрасте от 5 до 11 лет. 59% опрошенных указали, что возражают против существующей в Британии практики сексуального образования.

Свою позицию большинство опрошенных объясняли тем, что "не подобает учить детей сексу".

Опрос был начат после того, как в парламенте был утвержден в первом чтении закон, по которому британских школьниц должны "учить говорить "нет" своим потенциальным партнерам. Если закон будет принят, для девочек в возрасте в возрасте от 13 до 16 лет будут введены дополнительные уроки полового воспитания, где им будут давать "информацию и советы о преимуществах воздержания".

В первом чтении законопроект был утвержден 67 голосами против 61, однако вряд ли он вступит в силу без поддержки со стороны правительства.

Смущение

В ходе опроса, начатого в четверг, родителей спрашивали, согласны ли они с тем, что "половое воспитание часто преподают детям в школах, даже с юного возраста".

Как мальчики, так и девочки жалуются нам, что вопросы секса и отношений, которые с ними обсуждают в школах, обсуждаются слишком поздно, слишком мало и слишком с биологической точки зрения Sex Education Forum

59% заявили, что возражают против такой практики, 18% - что поддерживают ее, а 23% - что им все равно.

Среди тех, кому не нравятся уроки полового воспитания, самым распространенным объяснением своей позиции было то, что "учить детей сексу неправильно" (41%). На втором месте по популярности оказался вариант "родители сами должны выбирать, чему учить своего ребенка" (28%), на третьем - "эти уроки могут спровоцировать детей задавать больше вопросов о сексе" (22%).

Отвечая на вопрос, с какого возраста приемлемо рассказывать детям о сексе в школе, большинство родителей (48%) выбрали ответ "с 13 или старше".

Более половины опрошенных уже сталкивались с вопросами о сексе от своих детей, причем впервые такие вопросы дети задавали в возрасте от четырех до семи лет.

На вопрос "Какова была ваша реакция на такие вопросы?" самым распространенным вариантом ответа стал "Почувствовал(а) смущение" (38%), на втором месте - "Не знал(а), что сказать" (32%), однако 31% опрошенных заявили, что "подробно ответили на все вопросы".

13% признались, что переадресовали вопрос ко второму родителю, а 2% - что сказали не задавать вопросов.

В Англии, в отличие от остальных частей Великобритании, половое воспитание не входит в список обязательных предметов. Обязательными являются лишь уроки биологии в средних классах, где дети должны получить информацию о размножении.

Что же касается сексуального образования, родители имеют право освободить своего ребенка от уроков полового воспитания.

"Дурацкий законопроект"

Представляя в парламенте законопроект "Учись говорить "нет", его автор Надин Доррис привела данные официальной статистики, согласно которым в Британии самый высокий уровень подростковой беременности среди стран Западной Европы.

Image caption Уроки полового воспитания в Англии не входят в обязательную программу

"Девочек учат заниматься безопасным сексом, но не учат, как сказать "нет" своему парню, настаивающему на сексуальных отношениях", - утверждает она.

Однако, по мнению лейбориста Криса Брайанта, это "самый дурацкий законопроект", который ему когда-либо доводилось рассматривать.

По его словам, мальчики, как и девочки, нуждаются в качественном сексуальном образовании.

В таких странах, как Голландия, Франция или Германия уровень подростковой беременности ниже, чем в Великобритании, при этом уроки полового воспитания в школах там начинаются со значительно более раннего возраста, и информация дается значительно более подробно.

В ответ на законопроект представители организации Sex Education Forum, созданной под эгидой Национального бюро во вопросам детства, заявили, что люди часто неверно понимают, что именно включают в себя уроки полового воспитания в школах.

Для детей в возрасте от трех до шести лет обучение ограничивается общими ответами на вопросы "откуда берутся дети?", "почему мальчики внешне отличаются от девочек?" и "какие части моего тела не нужно выставлять напоказ?"

В средней школе эта тема разбирается уже более подробно: молодые люди хотят получить больше информации о том, как противостоять давлению со стороны друзей или партнера, чего ожидать от начала сексуальной жизни и как справляться с сильными чувствами - такими как злость, грусть, любовь или желание. Кроме того, подросткам рассказывают о нормах действующего законодательства и объясняют понятие "возраст согласия".

"При этом как мальчики, так и девочки жалуются нам, что вопросы секса и отношений, которые с ними обсуждают в школах, обсуждаются слишком поздно, слишком мало и слишком с биологической точки зрения", - говорится в заявлении Sex Education Forum.