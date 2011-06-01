Средний класс в Британии: на грани выживания

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В Лондоне регулярно проходят антикапиталистические демонстрации

Ситуация, когда уровень жизни людей со средней зарплатой не меняется годами, может привести к серьезным социальным и политическим изменениям в Великобритании, предупреждают авторы доклада из экспертного центра Resolution Foundation.

Уровень жизни людей с низкой и средней зарплатой еще до экономического кризиса был в плачевном состоянии, напоминают эксперты. И нет никаких оснований полагать, что в ближайшие годы люди, которые зарабатывают от 12 до 30 тысяч фунтов стерлингов (18-45 тысяч долларов) в год на двоих, смогут как-то улучшить свое финансовое положение.

В любое время и в любой стране будут люди, которые жалуются на жизнь, потому что зарабатывают меньше, чем остальные. Они не могут позволить себе отпуск три раза в год, не могут отправить детей в частную школу, не могут купить собственное жилье... И так далее - список того, что не могут себе позволить современные британцы, зарабатывающие до 30 тысяч фунтов в год на двоих, можно продолжать.

Надежды и реальность

Что же в этом нового?

Проблема в том, говорят эксперты, что миллионы британцев - работающих, а не сидящих на пособиях, - оказались в ситуации, когда их уровень жизни уже на протяжении нескольких лет не улучшается.

Это совершенно новая беспрецедентная ситуация для Великобритании, когда экономика развивается, а доходы среднего класса не увеличиваются Джеймс Планкет, <br>Resolution Foundation

Почему не совпадают с реальностью ожидания 11 миллионов жителей Соединенного Королевства? Именно столько британцев - а это около 15% населения страны - входят, по подсчетам Resolution Foundation, в группу малооплачиваемых профессионалов.

"Если посмотреть на причины улучшения уровня жизни во второй половине XX века, то мы увидим, что сначала это было связано с доступностью образования и массовым приходом женщин на рынок труда, - объясняет автор доклада Джеймс Планкет. - Потом у многих работающих появилась возможность брать всевозможные кредиты. По этим причинам зарплата постоянно росла".

"Теперь же мы оказались в ситуации, когда неясно, благодаря чему может повышаться наш доход, - добавляет специалист. - И нет никаких оснований полагать, что уровень жизни улучшится, потому что экономика выходит из кризиса".

С 2003 года, говорится в докладе экспертного центра, средняя заработная плата в Великобритании не повышалась - несмотря на то, что экономика за эти годы выросла на 11%. При этом цены на жилье постоянно растут.

В 2009 году каждый третий британец с доходом не более 30 тысяч фунтов в год на семью из двух человек, приняв решение впервые купить собственное жилье, мог это сделать только при 100-процентной ипотеке. А после кризиса купить квартиру или дом в Англии без первоначального денежного взноса стало практически невозможно.

Ситуация, в которой работающие семьи из года в год с трудом сводят концы с концами и наблюдают за тем, как их более состоятельные соседи проводят по три отпуска в год за границей, может привести к самым серьезным политическим и социальным последствиям, предупреждают эксперты.

"Это совершенно новая, беспрецедентная ситуация для Великобритании, когда экономика развивается, а доходы среднего класса не увеличиваются, - сказал Джеймс Планкет в интервью bbcrussian.com. - В США, например, эта проблема существует уже на протяжении жизни целого поколения. Зарплата среднего американского рабочего не повышается долгие годы, и это, конечно, вызывает недовольство политиками".

Авторы доклада о состоянии малооплачиваемых представителей среднего класса в Великобритании надеются, что их исследование поможет политикам принять своевременные решения и не допустить того, чтобы социальное разочарование изменило политический ландшафт Соединенного Королевства.

Сила среднего класса - в образовании

Преподаватель из Центра государственной политики Бирмингемского университета Елена Денежкина считает, что ситуация, в которой оказались некоторые представители британского среднего класса, возникла не вдруг, и не стоит ее связывать только лишь с финансовыми и политическими изменениями последних лет.

Сегодня происходит откат от сложившейся системы, когда средний класс считался самодостаточным Елена Денежкина, <br>Бирмингемский университет

Процесс сужения и обеднения среднего класса начался в Великобритании после Второй мировой войны, считает Елена Денежкина.

"В тот момент была сделана ставка на огромный рост государственного сектора, то есть появилась армия людей, напрямую зависевших от политики государства. Традиционный средний класс потерял свою ведущую роль", - поясняет она. - К 1960-м годам одним из главных критериев, по которому можно оценивать, в каком направлении развивался средний класс в Англии, стало возникновение школ-лицеев, где преподование было на высшем уровне".

В 1960-е годы британские политики - на сей раз это было совместное решение лейбористов и консерваторов - предложили отказаться от большинства элитарных бесплатных школ. Это решение стало судьбоносным в разрушении среднего класса в Англии, полагает Елена Денежкина.

"Сегодня происходит откат от сложившейся системы, когда средний класс считался самодостаточным, главным образом за счет хорошей системы образования, возможности приобрести собственное жилье и ориентации на семейные приоритеты при формировании своей жизненной стратегии", - говорит преподаватель Бирмингемского университета.

"В результате этого отката треть сегодняшнего среднего класса по своему достатку сравнялась с верхушкой рабочего класса, а часто даже находится в худшем материальном положении, чем богатые "синие воротнички", - добавляет она.

Таким образом, в стране стало гораздо меньше людей, способных тратить деньги на всестороннее развитие своих детей, на культуру и путешествия - такие путешествия, которые не сводятся к отдыху на пляже, а включают в себя и посещение театров, музеев, библиотек.

Профессор Дональд Рэйфилд из Лондонского университета идет в этом рассуждении дальше и утверждает, что в современной Великобритании - как, впрочем, и во многих других европейских странах - социальный статус определяется не классом, а размером кошелька.

Снова под одну крышу?

"Бывшие классы утрачивают свою актуальность, произошел новый раздел общества, - говорит Рэйфилд. - Те, у кого много денег - будь то бандит или аристократ, - получают все самое первоклассное, от образования до еды - для себя и своих детей. А те, у кого денег нет, вынуждены довольствоваться второсортным".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Для принца Чарльза лондонские многоэтажки - такая же диковина, как дворец для многих других

Люди, которые за свои деньги получили хорошее образование, - это тоже своего рода отдельный класс. "Это средний класс с деньгами, их от 5 до 10% от всего населения, - считает профессор Рэйфилд. - Они и будут править миром, потому что государственное образование в Англии находится в катастрофическом состоянии".

Что же делать 11 миллионам британцев, которые формально считаются средним классом, но не могут позволить себе очень многое из того, что всегда считалось признаком принадлежности к этому классу: хорошего образования, личного жилья, стабильной работы, в общем - самодостаточности?

Именно это слово - самодостаточность - еще со времен Маргарет Тэтчер считается определяющим в описании среднего класса в Великобритании.

"Многие сейчас говорят о том, что, может быть, надо ломать традицию независимой [от родителей] жизни и объединять семьи, жить под одной крышей - так, как это происходило в советские времена в России", - говорит преподаватель из центра государственной политики Бирмингемского университета Елена Денежкина.

"Надо готовить следующее поколение к тому, что образование по-прежнему будет являться одним из главных трамплинов для карьерного роста и доступа к достатку, - продолжает Денежкина. - Но, возможно, речь уже пойдет о том, чтобы обучаться в своей стране, а зарабатывать - в других странах".

В поисках лучшей жизни

Люди с хорошим образованием всегда будут искать лучшей доли, утечка мозгов в эпоху глобализации - это неизбежность, с которой бесполезно бороться, говорят эксперты.

Население Англии, да и Европы в целом, стареет, невозможно будет решать все общественные вопросы через налогобложение Эйдриан Кэмпбелл, <br>Бирмингемский университет

Однако, как считает Эйдриан Кэмпбелл из Бирмингемского университета, во избежание социальных взрывов и полнейшего мозгового истощения страны правительство Великобритании должно возрождать так называемое "большое общество".

"В Англии государство разрослось после Второй мировой войны, до этого много строилось на разных общественных организациях, - напоминает Кэмпбелл. - Население Англии, да и Европы в целом, стареет, невозможно будет решать все общественные вопросы через налогобложение".

Если благосостояние нижней прослойки среднего класса не будет улучшаться, все больше людей как в Великобритании, так и в других европейских странах, зададутся вопросом: а зачем им поддерживать новую форму капитализма в виде открытой современной экономики, когда они лично не получают от этого никакой выгоды.

При таком раскладе, предупреждают эксперты из Resolution Foundation, верхний слой среднего класса уже не сможет удержать власть в своих руках.

Никто пока не говорит, что смена власти произойдет революционным путем. Социологи скорее опасаются, что на авансцену политической жизни в той же Великобритании могут выйти маргинальные силы националистического толка.