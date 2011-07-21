Принц Эндрю больше не будет британским торгпредом

Image caption Принц Эндрю занимал пост представителя по торговле с 2001 года

Второй сын королевы Елизаветы, герцог Йоркский принц Эндрю покидает пост спецпредставителя Великобритании по торговле и инвестициям.

Принца критиковали за дружбу с сомнительными личностями, в том числе с американским финансистом Джеффри Эпстайном, который получил срок за совращение несовершеннолетней.

Принц занимал свой пост с 2001 года и его задачей было способствовать продвижению британских экономических интересов за рубежом.

Первые сообщения о связях принца с Джеффри Эпстайном, который был приговорен к полутора годам тюрьмы за интимную связь с 17-летней девушкой, появились в марте этого года, но тогда британский премьер-министр Дэвид Кэмерон выступил в его защиту.

"Крупный вклад"

Отношения принца с Тимуром Кулибаевым, зятем президента Казахстана, также вызывали вопросы. В 2007 году Кулибаев купил у принца поместье Саннингхилл-Парк за цену, которая на 3 млн фунтов превышала заявленную - 12 млн.

Роскошно обставленные поездки принца заграницу также вызывали вопросы у общественности.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон поблагодарил принца за "крупный вклад, который тот сделал за минувшее десятилетие в развитие британской торговли".

Корреспондент Би-би-си Питер Хант указывает, что именно дружба c Эпстайном определила неизбежность отставки принца Эндрю.

Ситуация осложнилась еще больше, когда бывшая жена принца Сара Фергюсон призналась, что взяла у Эпстайна 15 тысяч фунтов, чтобы заплатить долги.

Принц Эндрю не получал жалованья, однако государство оплачивало его расходы и путевые издержки.