Пресса Британии: секс-рабыни спецслужб Кадырова

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Британская газета Sunday Times публикует расследование своего московского корреспондента Марка Франкетти, в котором утверждается, что сотрудники служб безопасности президента Чечни Рамзана Кадырова держали несколько секс-рабынь.

Однако официальный представитель чеченского лидера Альви Каримов в интервью Русской службе Би-би-си отверг утверждения журналиста британского издания и назвал их частью "кампании идеологического террора в отношении Чеченской республики".

Заместительница главы московского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина, хорошо знакомая с ситуацией в Чечне, в свою очередь сообщила bbcrussian.com, что слухи о своеобразных "гаремах", связанных с местными силовыми структурами, ходят в республике давно, однако подтвердить их фактами ей не пока удавалось.

Sunday Times рассказывает о судьбе чеченской девушки по имени Залина Исраилова, которая якобы забеременела от одного из "высокопоставленных сотрудников внушающих ужас служб безопасности Кадырова".

Со ссылкой на неназванных чеченских правозащитников и родственников Исраиловой издание утверждает, что вскоре после этого отец забрал новорожденную, а саму чеченку похитили и отправили на некую "тренировочную базу".

"[Там] ее держали под вооруженной охраной вместе с десятью другими девушками, - пишет Франкетти. – Их содержали голыми, боевики каждый день насиловали их, а также избивали".

По данным Sunday Times, Исраилова провела на этой базе четыре месяца, а потом сумела бежать – при помощи одного из охранников, который ее пожалел. Тогда чеченка якобы сумела выехать сначала в Санкт-Петербург, а затем и в Западную Европу.

Британский журналист утверждает, что в апреле прошлого года родственники убедили 33-летнюю Исраилову снова приехать в Чечню, чтобы повидаться со своей дочерью.

Встреча с Эстемировой

"На прошлой неделе источники сообщили Sunday Times, что вскоре после возращения на родину молодая мать была убита и похоронена в могиле без указания имени", - сказано в расследовании Франкетти.

Я могу со всей ответственностью заявить, что разговоры о каком-то рабстве, о каких-то секс-рабынях – это может идти речь о каком-нибудь другом государстве, или другом регионе, но не о Чеченской республике Альви Каримов, официальный представитель президента Чечни

По данным издания, весной 2009 года Исраилова рассказала о своей судьбе трем чеченским правозащитникам, в том числе сотруднице "Мемориала" Наталье Эстемировой.

"Их держали голыми в одной большой комнате, где они спали, ели и мылись, - цитирует газета слова одного из участников встречи. – Вечером приходили мужчины и постоянно насиловали их. Когда их перевозили на базу или с базы, им завязывали глаза. Девушки постоянно менялись. Они были в ужасном состоянии. Некоторые просто исчезали".

Как утверждает Sunday Times, Исраилова также сообщила правозащитникам, что некоторые мужчины на базе были близки к президенту Чечни. По словам девушки, одна из пленниц сумела украсть мобильный телефон одного из них и нашла в нем личный телефон Кадырова.

По информации Sunday Times, которое ссылается на слова Исраиловой, эта девушка позвонила Кадырову, чтобы пожаловаться на происходящее, но в ответ чеченский лидер якобы сделал выговор владельцу телефона за то, что тот позволил "одной из своих шлюх" связаться с ним.

Источники Sunday Times сообщают, что Эстемирова намеревалась написать доклад о нарушениях прав женщин в Чечне и попросила девушку о второй встрече. Однако в июле 2009 года сама правозащитница была похищена и убита.

Британское издание не сообщает, пытались ли его журналисты связаться с представителями чеченских властей.

"Идеологический террор"

Официальный представитель президента Чечни Альви Каримов заявил Русской службе Би-би-си, что информация газеты Sunday Times не заслуживает доверия.

Речь идет о дискриминации в отношении женщин, о насилии в отношении женщин и, что самое важное, о пропаганде господина Кадырова... приниженного положения женщины Татьяна Локшина, Human Rights Watch

"Я могу со всей ответственностью заявить, что разговоры о каком-то рабстве, о каких-то секс-рабынях – это может идти речь о каком-нибудь другом государстве, или другом регионе, но не о Чеченской республике, - сказал Каримов. - Здесь такого никогда не было и быть не может".

"Я первый раз слышу эту фамилию, - продолжил представитель чеченского лидера. - Я безвыездно все годы с начала 1990-х находился на территории Чеченской республики – и во время войны и в последующие годы – и прекрасно знаю всех участников событий. Если бы что-нибудь подобное происходило с кем-либо, не могло быть так, чтобы об этом никто не говорил".

По словам Каримова, "уважающий себя чеченец никогда в жизни близко не подойдет к девушке, которая при ком-то раздевалась, она какая-то секс-рабыня и так далее".

"Если есть такая публикация - а я ее не видел - это все является частью систематически подпитываемой кем-то, кем-то организовываемой, кампании идеологического террора в отношении Чеченской республики", - заявил Каримов.

Есть ли доказательства?

Известный российский правозащитник, глава российского отделения организации Human Rights Watch Татьяна Локшина, которая часто бывает в Чечне и хорошо знакома с ситуацией в регионе, в свою очередь сообщила Русской службе Би-би-си, что ничего не слышала о случае Исраиловой, но знакома с разговорами о "публичных домах" для сотрудников чеченских силовых структур.

"Мне сложно сказать, насколько эта история достоверна, - говорит Локшина. - Но с точки зрения контекста действительно в последние несколько лет я слышала достаточно регулярно от разных своих знакомых в Чечне о том, что существует некоторые своеобразные... гаремы или бордели для сотрудников силовых структур, афилированных с господином Кадыровым".

"Могло ли быть что-то подобное? В принципе, да, могло, - продолжает Локшина. - Располагают ли, по крайней мере, мои контакты данными для того, чтобы это доказать? Скорее, нет".

Впрочем, по словам Локшиной, с уверенностью можно говорить о том, что положение женщин в Чечне в целом остается крайне сложным.

"Речь идет о дискриминации в отношении женщин, о насилии в отношении женщин и, что самое важное, о пропаганде господина Кадырова и высокопоставленных официальных лиц в Чечне приниженного положения женщины, ее служебной роли по отношению к мужчине", - утверждает глава московского отделения Human Rights Watch.

В частности, Локшина говорит, что чеченские женщины зачастую подвергаются насилию в семье, их заставляют носить исламские платки в общественных местах, а суды, как правило, принимают решения в пользу мужчин.

"Я могу со всей ответственностью заявить, что нет другого места, где права женщин соблюдаются так, как в Чеченской республике, - возражает официальный представитель президента Чечни. – В Чеченской республике исключительно уважительно относятся к женщинам в целом, а к женам – в частности".

Обзор подготовил Евгений Каневский, bbcrussian.com