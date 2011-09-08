Посол России в Лондоне о Кэмероне и Лужкове

Накануне визита британского премьер-министра Дэвида Кэмерона в Москву интервью Русской службе Би-би-си дал посол России в Великобритании Александр Яковенко.

По его мнению, двум странам, переживающим значительные сложности во взаимоотношениях, прежде всего, необходим нормальный политический диалог.

Посол надеется, что с новым коалиционным правительством во главе с Дэвидом Кэмероном Москве удастся установить прочный контакт и решить вопросы, которые пока, по его словам, кажутся неразрешимыми.

С Александром Яковенко беседовала корреспондент Би-би-си Анастасия Успенская.