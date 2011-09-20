Сандхерст: 5 недель ада для будущих британских офицеров

Image caption Каждая деталь формы курсанта должна быть идеальной

Королевская военная академия в Сандхерсте готовит командиров британской армии – и многих других стран – уже 200 лет. Знаменитые первые пять недель учебы в этом заведении считаются одним из самых тяжелых испытаний, которые могут выпасть на долю молодого британца или британки.

Подготовительный курс проходят 269 новобранцев, причем женщины и мужчины тренируются в Сандхерсте отдельно друг от друга.

"Я слышал, что это место называют "Хогвартс с оружием". По-моему, это уместное выражение – из-за всей торжественности и церемонности", – говорит курсант Иан Томпсон. В свои 25 он самый взрослый из неотучившихся в университете курсантов.

В первый день учебы каждый из новобранцев прибывает со своей семьей, чемоданом и гладильной доской. Глажка и уборка станут неотъемлемой частью их пребывания в училище.

В этом году среди молодого пополнения оказался и Томпсон – прапраправнук бывшего британского премьер-министра Ллойда Джорджа.

В два часа ночи Иан все еще наводит порядок в своих вещах, готовясь к утренней поверке.

"В обычной жизни ты можешь пойти в паб, включить телевизор или просто делать, что захочется, а потом вдруг ты оказываешься здесь, и все, – признается курсант. – Посмотрите, чем я занимаюсь. Записываю свое имя и число рубашек, которые у меня есть –так, как будто мне пять лет. Потом вся эта форма... Честно говоря, это сущий дурдом".

Для настоящих мужчин

Другой курсант, 24-летний Уилл Брайт называет Сандхерст "школой для мужчин". По словам Брайта, он по-прежнему чувствует себя мальчиком и надеется, что Санхерст сделает из него настоящего мужчину.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Сандхерст считается одним из самых престижных военных учебных заведений мира

Иан всегда хотел учиться в Сандхерсте. "Долгое время у меня была постоянная девушка, но потом мы разошлись, и я решил, что пора заняться чем-то для саморазвития", - говорит он.

"Я всегда хотел сюда попасть и решил, что раз такое дело, почему бы не сделать это сейчас. Моложе я не становлюсь", - продолжает потомок премьер-министра.

Кровати курсантов должны быть безупречно чисты и идеально застелены, форма отглажена, а все вещи аккуратно разложены в определенном порядке - с одинаковыми промежутками между ними. Любая ошибка означает, что на тебя накричат и заставят отжиматься – причем не только провинившегося, но и всю группу, к которой он относится.

Во второй учебный день Иан учится чистить казармы.

"Вчера в какой-то момент меня посетила робкая мысль, что хочу все бросить", - признается курсант. - У всех, с кем я говорил, было такое же чувство, но когда ты столько сделал, чтобы сюда попасть, взять и все бросить в первую же неделю – это было бы безумием".

Впрочем, курсант по фамилии Бэтти просит позволения уехать уже на второй день.

Бэтти было 16 лет, когда он решил, что хочет служить в армии. Но теперь, отучившись в университете, он сообщил руководству академии, что вкус свободы изменил его взгляд на жизнь.

Ему ответили, что ему разрешат уйти – но только в том случае, если он продержится до следующих выходных.

Упал – отжался

Утро начинается с того, что все новобранцы поют национальный гимн. Затем они обязаны выпить воду из своих бутылок перед старшим сержантом Веццой – тот должен удостовериться, что учащиеся поддерживают уровень жидкости в организме.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption В военной академии мужчины и женщины учатся отдельно

"Речь идет о беспрекословном подчинении, и для меня это шок", - признается Иан.

Он хорошо ладит с другими курсантами, но времени на то, чтобы узнать друг друга получше, определенно нет. На пятый день он даже не уверен в том, как зовут его соседа по комнате: "Я не знаю его имени, а он не знает моего. Пока я запоминаю исключительно фамилии".

Сокурсники дразнят Иана за то, что он никак не может научиться маршировать как следует, но пока ему удавалось избегать наказания в форме отжиманий.

Иан также никак не научится правильно выходить из комнаты, поговорив со старшим по званию. В протокол входит отдание чести, фраза "разрешите идти, пожалуйста, сэр!", поворот и маршевый шаг.

Иана заставляют повторить ритуал снова и снова, пока он его не запоминает.

Но самым большим испытанием первых недель для новобранцев становятся физические упражнения. Семь курсантов получают предупреждение от командира взвода за то, что они заснули во время ночных учений.

Если бы они, будучи солдатами, заснули во время исполнения службы, им бы грозило по 28 дней тюрьмы.

70-километровый поход за 36 часов тоже становится нешуточным испытанием. После него одного из курсантов официально уведомляют, что он не получит зачет за упражнение, потому что он "слишком слабый и неэффективный лидер". Курсант решает уйти.

На параде в конце семестра Иан марширует с большим мастерством. Сержант-майор Мартин Топпс хвалит его группу за выдержку.

Осталось пережить еще два семестра.