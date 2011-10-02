В Лондоне начался суд по иску Березовского к Абрамовичу

Image caption Борис Березовский утверждает, что Абрамович оказывал на него давление

В понедельник лондонский Высокий суд начинает рассматривать иск бежавшего из России бизнесмена Бориса Березовского к его бывшему партнеру, владельцу футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу.

Предварительные слушания по этому делу состоялись в Высоком суде еще в 2008 году, однако с тех пор между сторонами продолжались юридические споры о правомочности иска.

В качестве главной претензии Березовский обвиняет Абрамовича в давлении, в результате которого тот якобы продал свою долю в компании "Сибнефть" по заниженной цене. Абрамович все обвинения отвергает.

Кроме того, в судебных материалах утверждается, что Абрамович по трастовому договору управлял 50% металлургической компании "Русал" и владельцами этого пакета, кроме него, были Березовский и его бизнес-партнер Бадри Патаркацишвили. При этом, по утверждению юристов Березовского, Абрамович согласился не продавать акции "Русала" без согласия Березовского и Патаркацишвили.

В своем иске Березовский утверждает, что Абрамович нарушил условия трастового договора и в 2003 году продал половину пакета в 50% Олегу Дерипаске (нынешнему владельцу "Русала").

В конце июля Высокий суд назначил начало слушаний на 3 октября, отказавшись удовлетворить просьбу Абрамовича о прекращении рассмотрения дела.

"Судья признал, что общим результатом обращений Абрамовича было существенное затягивание дела, - цитируют слова Березовского его представители из лондонской юридической фирмы Addleshaw Goddard. - Теперь процесс будет идти без задержек, и я с нетерпением жду возможности доказать свою правоту во время суда".

Это разговоры, которые не доказаны и которые имели место долгое время назад. Ответчик считает эти утверждения безосновательными и расценивает их как полный блеф Эндрю Попплуэлл, <br/>адвокат Романа Абрамовича

По сообщению Addleshaw Goddard, в своем иске Березовский утверждает, что Абрамович вынудил его продать 21,5% нефтяной компании "Сибнефть" по цене значительно ниже рыночной.

"По словам Березовского, методы запугивания со стороны Абрамовича включали угрозу экспроприации доли Березовского в "Сибнефти", а также намек на то, что в случае, если Березовский согласится на продажу, его друг Николай Глушков будет освобожден из тюрьмы", - сказано в пресс-релизе адвокатов, представляющих интересы опального российского бизнесмена.

"Одни разговоры"

Абрамович отвергает обвинения Березовского, а его адвокаты называют утверждения опального бизнесмена недоказуемыми.

"Доказуемость этого дела полностью основана на устных разговорах, которые никак не документированы, и в то время не имели никаких письменных подтверждений, если какие-то подтверждения вообще были, - сказал во время предварительных слушаний в 2008 году адвокат Абрамовича Эндрю Попплуэлл. – Это разговоры, которые не доказаны и которые имели место долгое время назад. Ответчик считает эти утверждения безосновательными и расценивает их как полный блеф".

В заявлении адвокатов Березовского сказано, что требование компенсации в части иска, касающейся "Сибнефти", составляет более 3 млрд долларов, а в части "Русала" – около 650 млн долларов.

В 2005 году Березовский говорил газете "Коммерсант", что ему и Патаркацишвили принадлежали около 50% акций "Сибнефти", и они продали их Абрамовичу за 1,3 млрд долларов с рассрочкой на три года.

Кроме того, по словам Березовского, он и Патаркацишвили продали принадлежавшие им 25% акций "Русала" за 500 млн долларов. "При том, что Абрамович продал аналогичный пакет за 1,8 млрд долларов", - заявил тогда опальный бизенсмен.

Патаркацишвили скоропостижно умер в Лондоне от сердечного приступа в феврале 2008 года.