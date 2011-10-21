Как в Лондоне дети-попрошайки зарабатывают на особняки

Image caption Нищенствовать детей часто заставляют далеко не нищие взрослые

В любой день вы можете увидеть их на лондонской Оксфорд-стрит ​​- маленьких детей, занимающихся попрошайничеством.

В течение нескольких месяцев программа "Панорама" снимала, как современные Оливеры Твисты выходят на промысел - невзирая на стужу, снег, дождь и слякоть.

Маленькая девочка, которую мы назвали "Алисой", выглядит не старше четырех лет, но она уже опытная попрошайка: терпеливая, заискивающая и вызывающая жалость, но при этом решительная и назойливая.

Девочка, одетая в белый платок, питается пищевыми отходами из "Макдональдса", а в туалет ходит в телефонную будку.

Владелец местного ресторана рассказал, что некоторые дети-попрошайки зарабатывают по 500 фунтов стерлингов (780 долларов США) в день. Собранную милостыню - всю до последнего пенса - "Алиса" отдает надсмотрщице, молодой женщине, на вид не старше двадцати.

У входа в мечеть на Риджентс-парк съемочная группа обратила внимание на нескольких женщин. Они надзирали за детьми, которые клянчили милостыню у выходящих из мечети после пятничной молитвы.

Мы проследили за одним из мальчиков, лет четырех, которого назвали "Лу", и его сопровождающими.

Современное рабство

По окончании "трудового дня" Лу и его взрослые покровители проехали на автобусе в Илфорд в пригороде Лондона к арендованному особняку. Мы обратили внимание на припаркованный во дворе дома кроссовер BMW X5.

С возрастом у них сложится твердое убеждение, что попрошайничество - единственный и правильный способ заработать на жизнь Кристина Беддоу, <br> представительница ECRAT (организации по борьбе с детской проституцией, порнографией и работорговлей)

Почти год съемочная группа программы "Панорама" наблюдала за этой компанией и выяснила, что все дети, просящие милостыню на улицах Лондона, являются выходцами цыганских семей из Румынии.

Мусульман среди них нет, хотя они и носят скромную одежду и платки, а работать предпочитают возле мечетей и в районах, популярных среди туристов из стран Персидского залива.

Цыгане - самые многочисленные и самые бедные этнические меньшинства Европы. Расисты преследуют их как в Румынии, так и по всему европейскому континенту.

По словам Кристины Беддоу, директора британского отделения международной организации ECPAT, борющейся с детской проституцией, детской порнографией и работорговлей, те, кто заставляет детей работать на улицах Лондона, лишают их детства.

"Это значит, что эти дети лишены образования, они недоедают, у них возникнут проблемы со здоровьем, - говорит она. - С возрастом у них сложится твердое убеждение, что попрошайничество - единственный и правильный способ заработать на жизнь".

Британские полицейские часто останавливают нищих, просящих милостыню на улицах, но, как правило, дело ограничивается проверкой личных данных, после чего их отпускают.

Image caption Малолетние попрошайки приносят преступникам баснословные доходы

Из-за нищеты цыгане нередко попадают в эксплуатацию к преступным группировкам из своей же цыганской среды, объясняют стражи порядка.

Они говорят, что прилагают все усилия для борьбы с бандами, вовлекающими детей в попрошайничество и делающими на этом бизнес.

"Это современное рабство, - уверен Берни Граветт, бывший инспектор муниципальной полиции. - Разве может четырехлетний ребенок дать согласие на то, чтобы его эксплуатировали? Они не знают, что уличное попрошайничество в Британии уголовно наказуемо. Это дети", - возмущается бывший полицейский.

Не хлебом единым

Граветт и его коллега, инспектор Колин Карсуэлл, участвовали в совместной британо-румынской полицейской операции "Гольф", в результате которой в городе Тандерей на юге Румынии были арестованы 26 предполагаемых торговцев детьми.

Обвиняемые отсидели в тюрьме несколько месяцев, но так и не признали своей вины и были освобождены. Они не могут покинуть страну, поскольку уголовное дело не закрыто: румынские судьи вернули его на доследование в прокуратуру.

В самой Британии полиция тоже пытается бороться с бандами, эксплуатирующими детей. В начале этого года девять человек, в том числе восемь румынских цыган, угодили за решетку в общей сложности на 10 лет - за то, что скрыли от налогообложения 800 тысяч фунтов стерлингов дохода.

Преступники получают барыш не только за счет сбора подаяний детям: малолетних часто заставляют заниматься воровством, а также оформляют на них различные социальные пособия.

Это современное рабство. Разве может четырехлетний ребенок дать согласие на то, чтобы его эксплуатировали? Берни Граветт, <br>бывший инспектор муниципальной полиции

Граждане Румынии не имеют в Британии преимущественного права на получение государственных льгот, но, как говорят полицейские, организованная преступность легко обходит правила, используя поддельные документы.

Инспектор Карсуэлл рассказал, что одна из лондонских банд путем детского попрошайничества, воровства и мошенничества с пособиями получала от каждого ребенка 100 тысяч фунтов дохода ежегодно.

Виновато британское государство?

Город Тандерей усеян роскошными виллами, некоторые из которых, как подозревает полиция, были куплены на детскую милостыню, собранную на улицах Европы.

Здесь я встретил человека по имени Петрика Драгусин - одного из тех, кто был арестован по подозрению в торговле детьми в рамках операции "Гольф".

Он мне прямо сказал: весь город знает, как работает система льгот в Британии. "Виновато во всем британское государство, которое раздает [мигрантам] много денег. Те, у кого много детей - семь, восемь или десять - строят здесь виллы".

Суммы, которые он привел, поражают. "Некоторые получают по 10 тысяч, 12 тысяч, 13 тысяч фунтов стерлингов в месяц, если у них оформлено три или четыре комплекта пособий", - поделился Петрика Драгусин.

Подали "нищему" на виллу

В доме в Илфорде, куда приехали малолетний нищий "Лу" и его покровители, как выяснилось, проживают Иоанн Ростас, его жена Стела и их дочь Вандана, которых полиция подозревает в мошенничестве с пособиями.

Спустя какое-то время эта семья отправилась на родину, в город Хуэдин на севере Румынии. Журналисты Би-би-си проследовали за ней.

Image caption Родственники детей-попрошаек не любят общаться с журналистами

И здесь обнаружилась любопытная вещь: согласно документам местного земельного кадастра, господин Иоанн Ростас владеет двумя домами: роскошной виллой на центральной улице города и домом поменьше на соседней.

Возле этого дома нашему взору предстал такой же роскошный автомобиль BMW X5, что и во дворе особняка в лондонском Илфорде. Там же гулял и маленький "Лу".

А что же девочка "Алиса"?

С Оксфорд-стрит они со своей взрослой наставницей направились к вокзалу Паддингтон, где сели на электричку и проехали на запад, до города Слау в графстве Беркшир, где, как и семья Ростас, арендуют дом.

Наставницей "Алисы" оказалась ее мать, Дениса Мазараче. Выяснилось, что они приехали из города Фетешть на юге Румынии. Журналисты Би-би-си съездили и туда.

Дом, по документам принадлежащий Денисе Мазараче, представляет собой недавно построенное бунгало с большим палисадником. Это, конечно, не роскошная вилла, но куда лучше по сравнению с деревянными лачугами, где ютятся бедные цыганские семьи.

Мужчина, открывший дверь, гневно заявил, что ничего не знает о Денисе Мазараче. Ее мы нашли в другом доме, у родственников.

Дениса говорит по-английски. В беседе с нами она призналась, что занималась попрошайничеством в Лондоне: "Мне жаль. Все потому, что у меня нет денег на поездку - на билет, на питание", - пожаловалась молодая женщина.

Я спросил ее об "Алисе". "Мои дети ходят в школу и у меня есть работа", - ответила Дениса.

Она поведала нам, что они с дочерью уехали из Лондона еще год назад и больше не просят милостыню. Но женщина солгала: менее двух месяцев назад мы сняли на пленку, как они попрошайничали на улицах Лондона.