Абрамович: Березовский обеспечивал "политическую крышу"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Березовский требует от Абрамовича выплаты огромной компенсации

Давая свидетельские показания в Коммерческом суде в Лондоне по иску Бориса Березовского, Роман Абрамович заявил, что бежавший из России олигарх в середине 1990-х годов был ему нужен в качестве "политической крыши".

Отвечая на вопросы адвоката Березовского Лоуренса Рабиновица, владелец футбольного клуба "Челси" признал, что термин "крыша" может подразумевать как политическую, так и физическую защиту.

"Если вы имеете в виду господина Березовского, то он был способен оба вида крыши предоставлять, – сказал Абрамович. – Я к нему обратился, потому что мне нужна была политическая крыша".

Судья Глостер попросила Абрамовича объяснить, почему он утверждает, что мог рассчитывать и на физическую защиту после знакомства с Березовским.

"Я рассчитывал, что наличие Березовского и людей, которые его окружали, в том числе Бадри [Патаркацишвили], обеспечит в том числе физическую защиту. Но мы это не обсуждали. Это было как бы бесплатное приложение", – ответил миллиардер.

Было видно, как присутствовавший в зале суда Березовский в этот момент усмехнулся.

Суть дела

Березовский обвиняет Абрамовича в нарушении доверия и контрактов, в частности, в том, что в 2000 году Абрамович заставил его продать долю в нефтяной компании "Сибнефть" за "малую часть ее истинной стоимости".

Господина Суркова я бы гангстером не назвал Роман Абрамович

Отвергающий эти претензии Абрамович сказал в понедельник, что у него не было никаких юридически обязывающих соглашений с Березовским о разделе долей в "Сибнефти".

Он признал, что не мог стать владельцем "Сибнефти" в 1995 году без помощи Березовского, но категорически отрицал его участие в каких-либо других из его бизнес-проектов.

Во вторник продолжился разбор обстоятельств, приведших, как утверждает Березовский, к потере им доли в "Сибнефти".

"Чеченские бандиты"

Адвокат Рабиновиц также долго расспрашивал Абрамовича по поводу письменных показаний, в которых тот обвинил Березовского "в связях с чеченскими бандитами и террористами".

Абрамович отверг утверждение адвоката о том, что он пытается очернить его клиента, и подчеркнул, что просто описывает ситуацию.

Рабиновиц указал, что на момент знакомства Березовского с Абрамовичем (как заявил последний, оно состоялось в конце 1994 года) его клиент лично знал всего около пяти этнических чеченцев.

Адвокат спросил Абрамовича, считает ли тот всех чеченцев гангстерами. Ответчик заверил, что он так не считает.

Рабиновиц далее перечислил несколько известных чеченцев, назвав в их числе замглавы администрации президента РФ Владислава Суркова.

"Вы бы сказали, что Владислав Сурков – гангстер?" – спросил Рабиновиц.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Роман Абрамович будет отвечать на вопросы адвокатов еще несколько дней

"Нет, господина Суркова я бы гангстером не назвал", – ответил Абрамович, выслушав перевод вопроса на русский язык.

Адвокат также предъявил письмо сэра Эндрю Вуда, который был послом Великобритании в России в 1995-2000 годах.

Письмо было написано в поддержку прошения Березовского о политическом убежище в Соединенном Королевстве. В нем говорилось, что олигарх был полезным каналом информации о настроениях в Кремле и неоднократно играл важную роль в освобождении заложников в Чечне, при этом не стремясь к чрезмерной публичности.

С первым тезисом Абрамович спорить не стал: "Он был осведомлен, это правда".

Но роль Березовского в освобождении заложников из чеченского плена он оценил намного скромнее.

В изложении ответчика, переговорами с чеченскими сепаратистами непосредственно занимался Бадри Патаркацишвили. "Я дал Бадри деньги, он ездил выкупать заложников", – сказал Абрамович.

Березовский: друг, но не очень близкий

Адвокат истца также попытался подорвать позицию Абрамовича о "крыше", которую якобы предоставлял Березовский.

Он указал на многочисленные факты, свидетельствующие о тесных и дружеских отношениях между Березовским и Абрамовичем в период с 1995 по 2000 годы. Абрамович не оспаривал, что в это время они, их тогдашние супруги и дети неоднократно вместе отдыхали, плавали на яхтах и отмечали, например, дни рождения Березовского и другие праздники.

Рабиновиц указал, что эти факты не соответствуют отношениям покровителя и защищаемого, о которых говорил Абрамович.

Тот ответил, что оглядываясь назад, он признает, что много общался с Березовским и "получал удовольствие от этого общения", но в то же время не назвал бы его своим близким другом.

Своими близкими друзьями Абрамович за два дня уже не раз называл Евгения Швидлера, Андрея Городилова и некоторых других многолетних партнеров и топ-менеджеров своих компаний.

Многие из них, по его словам, также выступят свидетелями на последующих стадиях процесса.

Абрамович будет отвечать на вопросы адвокатов еще несколько дней.