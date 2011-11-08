В обзоре британских газет:

Опасная игра, от которой Запад должен отказаться

Имя бывшего советского ученого Вячеслава Даниленко фигурирует в статьях британских газет, посвященных ядерной программе Ирана.

Как пишет Daily Telegraph, Иран стал при помощи Даниленко обладателем ноу-хау и материалов для создания своего первого ядерного оружия.

В новом ежеквартальном отчете Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ), который увидит свет в среду, говорится также о том, как специалисты из Пакистана и Северной Кореи помогли исламскому режиму оказаться на пороге овладения полным ядерным потенциалом.

Авторы отчета МАГАТЭ сообщают, что Даниленко по крайней мере в течение пяти лет читал лекции для сотрудников Иранского центра по физическим исследованиям и делился с ними своими знаниями в сфере создания ядерного оружия и его испытаний.

Доказательств того, что Москва могла знать об участии Даниленко в исследованиях иранцев, нет.

В отчете утверждается, что Иран стоит на пороге создания ядерного устройства, которое может поместиться в боеголовку ракеты. Еще один пункт этого документа повествует о создании иранцами специального стального контейнера размером с двухэтажный автобус, в котором якобы можно провести испытания новинки.

Хотя в отчете МАГАТЭ говорится, что испытаний не было, и что стальной контейнер может быть использован и в невоенных целях, его местонахождение вблизи военного комплекса вблизи Тегерана вызывает подозрения, говорят авторы документа.

Даже если угроза превращения Ирана в ядерную державу неотвратима, это не значит, что весь мир должен позволить втянуть себя в еще одну войну только потому, что израильские ястребы исключили все другие варианты развития событий Independent

Кэтрин Батлер озаглавила свою статью в Independent на ту же тему "Опасная игра, от которой Запад должен отказаться".

По ее мнению, обсуждение возможных ответных шагов до выхода в свет отчета МАГАТЭ является преждевременным.

Опасения Израиля, который начинает терять терпение, понятны. Уже в течение нескольких лет в этой стране говорят о том, что точечные удары по иранским ядерным, где обогащают уран, сработают.

Однако этот аргумент ошибочен, считает Батлер. Даже если угроза превращения Ирана в ядерную державу неотвратима, это не значит, что весь мир должен позволить втянуть себя в еще одну войну только потому, что израильские ястребы исключили все другие варианты развития событий.

Просочившаяся в СМИ информация об отчете МАГАТЭ позволяет судить о том, что он основан на данных, подлинность которых вызывает сомнения, пишет Батлер.

По ее мнению, это напоминает о другом "судьбоносном" документе, который был представлен вниманию ООН Колином Пауэллом в 2003 году и где говорилось о биологическим оружии, которым якобы обладал Саддам Хуссейн.

Эпическая битва олигархов: что открыли для себя британцы

Журналист Guardian Люк Хардинг пытается определить, к каким выводам могут прийти в Британии после нескольких недель судебных разбирательств между Борисом Березовским и Романом Абрамовичем, которые он называет "эпической битвой олигархов".

Первое обстоятельство – языковой барьер. То, что Абрамович не только не говорит, но и не читает на английском, создает определенные трудности на судебном процессе, говорит Хардинг.

Так, один из эпизодов слушаний, который назывался "большой баланс", обернулся в наушниках "большим балетом".

Контрастом Абрамовичу, чьи адвокаты все время подчеркивают обстоятельства его трудного детства, выступает в этом отношении Березовский, который говорит на хорошем английском, выдавая "длинные, цветистые" фразы, пишет журналист.

Темой, которая волновала всех присутствующих, является правильное произношение фамилий участников процесса.

В Британии привыкли видеть в Абрамовиче улыбчивого парня, который сидит в секторе VIP на играх "Челси". На самом деле это виртуозный делец кремлевского закулисья, известный своей железной хваткой Guardian

Наконец-то юристы, представляющие обе стороны, почти научились произносить фамилию владельца клуба "Челси" на русский манер – АбрамОвич вместо АбрАмович.

Однако когда речь заходит о покойном Бадри Патаркацишвили, всех британских участников разбирательств приходится только пожалеть.

Еще один вывод, к которому приходит автор статьи в Guardian, - это незримое присутствие в зале суда Владимира Путина: "Он витает над участниками тяжбы, как хмурый призрак".

Из показаний олигархов вырисовывается, как их отношения с Путиным влияли на их положение и на их дивиденды, говорится в статье.

В Британии привыкли видеть в Абрамовиче улыбчивого парня, который сидит в секторе VIP на играх "Челси". На самом деле это виртуозный делец кремлевского закулисья, известный своей железной хваткой.

Конечно, Березовский судится с ним прежде всего из-за денег, однако еще одна его цель – унизить Путина, пишет Хардинг.

К череде открытий, которые делает для себя в эти британская публика, можно отнести также пристрастие российских олигархов к оффшорам и их поклонение перед британскими судами, заключает Guardian.

Своими наблюдениями о суде делится еще один автор Guardian Ричард Уильямс. По его мнению, Абрамович, по лицу которого трудно догадаться о том, что творится в его душе, имеет "руки художника", описанию которых посвящен целый абзац статьи.

Подробности слушаний невероятно скучны, но некоторые моменты открывают глаза на многое, продолжает Уильямс. В частности, объяснения того, что русские имеют в виду под словом "крыша".

Как и Хардинг, Уильямс приходит к выводу, что та маска обыденности и даже некоторой вялости, которую демонстрирует Абрамович в качестве зрителя на на стадионе Стамфорд Бридж, совершенно далека от реального характера миллиардера. "Как будто мы когда-то в этом сомневались", - заключает журналист.

Evraz и акции Абрамовича

Имя российского олигарха упоминается в британских газетах и в связи с дебютом в премиальном сегменте лондонской фондовой биржи акций металлургической и горнорудной компании Evraz group.

Как пишет Times, фанаты "Челси" могут быть спокойны за зимние трансферы. Абрамович стал богаче на 175 млн фунтов благодаря тому, что акции Evraz в первый же день их IPO на Лондонской бирже подскочили в цене на 10%.

Российскому олигарху принадлежат 35% акций этой компании, капитализация которой была оценена в 4,7 млрд фунтов (7 млрд долларов).

Однако, пишет Times, надежды Evraz group на вхождение в элиту Лондонской биржи – в число 100 компаний, по котировкам акций которых рассчитывается главный ее индекс FTSE 100 – могут и не оправдаться.

На прошлой неделе "Футси Групп" начала консультации о введении более жестких требований к иностранным компаниям, которые хотят войти в элитную сотню. Речь идет о возможном повышении минимальной доли акций, которые должны поступить в свободное обращение, с 15% до 25%.

В чем был виновен личный врач Джексона

Певец надеялся, что благодаря концертам в Лондоне он запомнится своим детям как король поп-сцены, который мог заворожить своим талантом весь мир Times

"Почти ослепший, лысый, полностью зависимый от наркотиков – как умирал король поп-музыки", таков заголовок статьи Times о завершении судебного процесса над Конрадом Мюрреем, личным врачом Майкла Джексона.

Суд решил, что певец погиб из-за преступной халатности врача, который поставил меркантильные интересы выше интересов своего пациента.

За шесть недель судебных слушаний мир узнал подробности личной жизни Джексона, которые он пытался тщательно скрывать от посторонних и которые стали для многих шокирующими.

Однако несмотря на пристрастие к целому букету медицинских препаратов и целому ряду проблем со здоровьем, в последние дни своей жизни Джексон усиленно готовился к серии концертов в Лондоне.

По словам одного из его телохранителей, накануне своей смерти он буквально поразил всех своим выступлением на репетиции в Лос-Анджелесе.

Как было сказано на суде, певец надеялся, что благодаря концертам в Лондоне он запомнится своим детям как король поп-сцены, который мог заворожить своим талантом весь мир. Однако вместо этого он пополнил череду трагических знаменитостей, которыми он восхищался всю жизнь, говорится в статье Times.

Обзор подготовила Роза Кудабаева, bbcrussian.com