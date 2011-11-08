11/11/11: Британия отмечает День памяти павших военных

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В День памяти чествуют жертв не только мировых войн, но и более недавних конфликтов

Миллионы жителей Великобритании почтили память людей, погибших в войнах, двумя минутами молчания.

День памяти павших отмечается в Британии каждый год 11 ноября. Две минуты молчания объявляются ровно в 11:00 по Гринвичу - в память о Компьенском перемирии (положившем конец Первой мировой войне), которое было подписано в 11 часов утра 11 ноября 1918 года между Германией и странами Антанты.

В этот день британцы чествуют погибших во время Первой и Второй мировой войн, а также жертв более поздних военных конфликтов, в том числе 385 британских военнослужащих, убитых в ходе конфликта в Афганистане с 2001 года.

В Лондоне церемония прошла у Кенотафа на правительственной улице Уайтхолл. У большинства собравшихся к верхней одежде был приколот бумажный мак красного цвета - символ Дня памяти павших.

Церемонии в Британии и за рубежом

Благотворительная организация помощи ветеранам Королевский британский легион, которая в этом году празднует 90-летие, также устроила церемонию на Трафальгарской площади.

Мы все вместе отдаем должное невероятной храбрости и готовности принести себя в жертву поколений британских военных, отдавших свои жизни ради того, чтобы защитить свободы, которыми мы можем наслаждаться сегодня Премьер-министр Дэвид Кэмерон

85-летний Адриан Киз, служивший во флоте с 1944 по 1949 год, приехал сюда из Голландии.

"Для меня очень важно приехать и отблагодарить британцев, которые за нас воевали. Я хочу сказать спасибо народу Великобритании за освобождение Нидерландов", - сказал он Би-би-си.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заранее записал свое обращение к ветеранам.

"Мы все вместе отдаем должное невероятной храбрости и готовности принести себя в жертву тех поколений британских военных, которые отдали свои жизни ради защиты нашей нынешней свободы", - сказал Кэмерон.

Церемонии в честь дня памяти павших проходят в Глазго, Кардиффе, Белфасте, Плимуте и Ньюкасле.

Памятные службы также идут на кладбищах в ливийских городах Триполи, Бенгази и Тобруке, где проходили битвы Второй мировой войны.

В 11:00 по местному времени три тысячи британских военные провели двухминутное молчание в Афганистане - на своей основной базе Кэмп Бастион в провинции Гильменд.