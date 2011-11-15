Даунинг-стрит защищает своего кота от нападок

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ларри позволено ходить по столам, где заседают министры, но всех мышей он пока не поймал

Администрация премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона отказалась отправить в отставку своего кота Ларри, хотя его в последнее время упрекают в недостаточном усердии при борьбе с мышами в доме на Даунинг-стрит, 10.

По данным британских журналистов, во время недавнего ужина в резиденции главы британского правительства была замечена мышь.

Сообщается, что Кэмерон запустил в грызуна серебряной вилкой, но промахнулся. Тогда присутствовавший на ужине министр труда и пенсионного обеспечения Иан Данкан Смит саркастически заметил: "Ну и где Ларри? Что-то он тебе не помогает в нужный момент".

Но в ответ на вопрос журналистов, должен ли кот британского премьера подать в отставку, официальный представитель главы британского правительства сказал: "Ларри приносит много радости очень многим людям".

Четырехлетний Ларри попал на Даунинг-стрит из приюта для кошек и собак Баттерси.

Британский премьер решил завести кота после того, как на пороге дома на Даунинг-стрит, 10 была замечена большая крыса. Ситуацию усугубил тот факт, что вредитель спокойно пробежал мимо знаменитой черной двери во время прямого эфира, прямо за спинами журналистов, рассказывавших о последних правительственных новостях.

Фоторепортаж о прибытии Ларри на Даунинг-стрит смотрите на bbcrussian.com

При "назначении" Ларри сообщалось, что кот обладает "первоклассным охотничьим инстинктом", который он выработал во времена своей бездомной жизни на улицах Лондона.

Было также заявлено, что у Ларри - "ярко выраженные повадки хищника", и он любит играть с игрушечными мышами.

"Тесная дружба" с соседкой

В июне премьер сообщил Би-би-си, что Ларри – "хороший охотник", и за время своей работы в правительственной резиденции он поймал уже три мыши.

При этом Кэмерон признался, что недавно сфотографировал мышь на своей кухне, но в тот момент Ларри в это помещение еще не пускали.

Премьер отметил, что кот "чувствует себя хорошо", и хотя он "не слишком любит людей", но все же в порядке исключения позволил президенту США Бараку Обаме погладить себя.

Британские налогоплательщики не платят за содержание Ларри, и до недавнего времени помощники премьер-министра были вынуждены оплачивать его пищу из собственного кармана. Теперь правительству удалось привлечь благотворительные средства, чтобы обеспечить его питание.

В сентябре этого года официальный представитель управления британских Королевских парков подтвердил, что Ларри завязал тесные дружеские отношения с Мэйзи – кошкой, которая живет в коттедже сторожа соседнего Сент-Джеймсского парка.

До Ларри официальным мышеловом Даунинг-стрит был кот Хамфри. Но история четвероногих обитателей этой улочки достаточно длинна.

К примеру, в 1920-е годы кот премьера-лейбориста Рамсея Макдональда с весьма респектабельным именем Руфус Английский прославился своим умением убивать крыс.

Другой - с характерной кличкой Мюнхенский Мышелов - упоминался в документах, относящихся к 1930-40-м годам, когда правительством руководили Невил Чемберлен и Уинстон Черчилль.

А в годы правления консерватора Тони Эдварда Хита, в 1970-е, аппарат премьера приобрел у Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными маленького котенка. И до его ухода "на пенсию" в 1986 году, Маргарет Тэтчер, говорят, привезла ему как-то из Москвы баночку сардин.