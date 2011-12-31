Физики-россияне Новоселов и Гейм возведены в рыцари

Правообладатель иллюстрации UoM Image caption Константин Новоселов (слева) и Андрей Гейм работают в Манчестере

Лауреаты Нобелевской премии по физике Константин Новоселов и Андрей Гейм - выходцы из России, работающие в Университете Манчестера, - удостоены рыцарского звания.

На традиционной предновогодней церемонии оглашения лауреатов государственных наград Великобритании оба ученых были возведены в звание рыцаря-бакалавра и получили официальное право прибавлять к своему имени титул "сэр".

Рыцари-бакалавры не входят ни в один из признанных рыцарских орденов Соединенного Королевства. Такой титул получают лица за особые заслуги перед государством и монархом, и присуждается он по личной воле короля или королевы.

Первые рыцари-бакалавры известны еще со времен Генриха III (XIII век), это более древний титул, чем высшая награда королевства - орден Подвязки.

Вместе с бывшими россиянами рыцарского звания был удостоен и Венкатраман Рамакришнан - британский ученый индийского происхождения, ставший в 2009 году одним из лауреатов Нобелевской премии по химии.

Рыцарство - за нанотехнологии

В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов стали лауреатами Нобелевском премии по физике за свои работы по изучению свойств наноматериала графена.

Графен – это гексагональная двумерная кристаллическая решетка, которая состоит из одинарного слоя атомов углерода.

По словам специалистов, графен практически невидим, однако при этом обладает уникальной механической прочностью, прекрасной тепло- и электропроводностью - значительно большей, нежели ныне применяемый в интегральных микросхемах кремний.

Графен также способен без проблем выдерживать воздействие высоких температур.

Все эти свойства делают материал перспективным с точки зрения нанотехнологий - производства транзисторов нового поколения и сверхбыстрых микропроцессоров.

Однако при вручении премии Нобелевский комитет признал, что пока большинство вариантов практического применения графена "существуют только в нашей фантазии".

Свои исследования 52-летний Гейм и 37-летний Новоселов проводили в лабораториях Университета Манчестера. При этом Гейм является гражданином Нидерландов, а у Новоселова два паспорта - российский и британский.