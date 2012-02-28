Британский парламент обсудит "закон Магнитского"

Правообладатель иллюстрации Dom Raab Image caption Депутат Доминик Рааб заявляет, что заручился поддержкой многих коллег в парламенте

Британский парламент обсудит законопроект, аналогичный американскому "списку Магнитского", который предусматривает санкции в отношении представителей российских властей, предположительно причастных к пыткам и другим серьезным нарушениям прав человека.

С таким предложением выступил депутат британского парламента от консервативной партии Доминик Рааб, заявив, что он заручился поддержкой трех бывших глав британского МИДа, трех бывших замминистра, а также "бессчетного числа" членов парламента.

Его предложение во вторник было принято, и это означает, что нижняя палата британского парламента 7 марта будет обсуждать этот законопроект и голосовать по поводу соответствующих рекомендаций правительству.

"На нашей стороне депутаты из целого ряда партий, то есть это предложение не привязано к какой-то одной партийной программе", - сказал Рабб в интервью Русской службе Би-би-си.

"Эта тема впервые будет обсуждаться в нижней палате не просто в виде доклада, а выдвигаться на голосование, которое в случае успеха будет означать конкретные рекомендации правительству: разработать законодательство на основании фактов "дела Магнитского", - пояснил он.

Рааб предлагает Британии взять на вооружение вариант, предложенный американскими сенаторами Бенджамином Кардином и Джоном Маккейном: "Если у государства есть доказательства того, что официальное лицо несет ответственность за пытки, внесудебную расправу или другие абсурдные нарушения человеческих прав - или же участвует в сокрытии таких злодеяний, - такому лицу должно быть отказано в получении американской визы, их активы в США должны быть заморожены, а их имена – обнародованы".

В понедельник Мосгорсуд признал законным возбуждение второго уголовного дела против Сергея Магнитского, покойного юриста фонда Hermitage Capital, умершего в СИЗО в ноябре 2009 года.

Уголовное дело о легализации похищенных из российского бюджета 5,4 млрд рублей ($230 млн) было возбуждено летом 2011 года, более чем через полтора года после кончины юриста в "Матросской тишине".

"Даже при Сталине деспотизм сохранял видимость правопорядка. Диссидентов сажали в тюрьмы, предавали показательному суду, после чего они замолкали или исчезали. Однако на фоне близящихся президентских выборов в России Владимир Путин планирует судить адвоката-диссидента Сергея Магнитского, спустя два года после того, как он был подвергнут пыткам и брошен умирать в тюрьме за то, что выявил крупнейшее мошенничество с налогами в российской истории", - комментирует эту историю Доминик Рааб в статье в британской Sunday Times.

Прошлые попытки добиться санкций

Приходится констатировать, что не всем по душе наметившаяся нормализация наших политических контактов и возобновление политического диалога на высшем уровне. На это, в частности, указывают грубые выпады члена Палаты общин от Лейбористской партии Д.Макшейна Реакция посольсва РФ в Британии на инициативу британского депутата в январе 2011 года

Инициатива Рааба - уже не первая попытка добиться введения в Британии санкций против российских чиновников, которые подозреваются в причастности к делу Магнитского.

Года назад, в феврале 2011 года, 22 британских депутата от различных партий под предводительством бывшего министра по делам Европы Криса Брайанта призвали британское правительство ввести санкции против российских чиновников, перечисленных в собранном Брайантом 1000-страничном досье по делу Магнитского.

Осенью того же года Брайант заявил, что ряд указанных в перечне лиц попал в неофициальный черный список британской иммиграционной службы, однако власти Британии отрицали этот факт.

30 августа 2011 года с аналогичным призывом к британским властям обратился депутат Денис Макшейн.

Он же в январе нынешнего года инициировал дебаты в парламенте по этому поводу, что вызвало необычно резкую реакцию российского посольства в Британии.

"Приходится констатировать, что не всем по душе наметившаяся нормализация наших политических контактов и возобновление политического диалога на высшем уровне. На это, в частности, указывают грубые выпады члена Палаты общин от Лейбористской партии Д.Макшейна. Вызывающее удивление поведение этого парламентария и его публичные заявления можно отнести только на счет плохо скрываемого лоббирования соответствующих интересов и личных мотивов, надо полагать, связанных с его прямой причастностью в составе прежних лейбористских правительств к ухудшению российско-британских отношений", - заявило посольство России.