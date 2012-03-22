Оксфорд: аресты по делу о сексуальной эксплуатации детей

Image caption Полиция установила сеть клиентов, которые покупали услуги несовершеннолетних проституток

В Оксфорде арестованы 12 человек в связи с проводимым полицией расследованием случаев сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

По сообщению полиции, арестованные - мужчины в возрасте от 21 до 37 лет - задержаны по подозрению в сексуальной эксплуатации 24 девочек в возрасте от 11 до 16 лет.

Среди возможных обвинений - проституция малолетних, торговля живым товаром, принуждение и изнасилование.

Полиция считает, что эти преступления совершались в течение шести лет.

Арестованных допрашивают также в связи с подозрениями об использовании наркотических средств при изнасиловании.

"Мы считаем, что раскрыта организованная преступная группа, которая занималась продажей девочек в целях сексуальной эксплуатации, - заявил представитель полиции Роб Мейсон. - Мы также установили ряд клиентов, которые пользовались ее услугами".

В Оксфорде усилено полицейское патрулирование некоторых районов. Суперинтендант оксфордской полиции Крис Шарп заявил:

"Мы сознаем, что эти аресты окажут воздействие на местных жителей. Наши сотрудники будут делиться информацией о ведущемся расследовании, мы также обращаемся ко всем, кто располагает какими-либо сведениями о жертвах этих преступлений, с просьбой связаться с полицией".