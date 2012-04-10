Чавы – карикатура на британский рабочий класс?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Более половины британцев испытывают раздражение при виде чавов

Их боятся и презирают. О них слагают песни и травят анекдоты. Им посвящают книги и диссертации. Чавы – социально-культурный феномен британской жизни, предмет насмешек и издевательств со стороны более благополучных, образованных и зажиточных сограждан.

Обычно чавами в Британии называют белых молодых людей, живущих в бедном районе в неприглядной муниципальной многоэтажке, необразованных, некультурных, зачастую отличающихся антисоциальным поведением.

Их принято считать символом вопиющей вульгарности и воинствующего невежества.

Британские газеты порой также называют чавами людей известных и богатых, таких как Шерил Коул, Дэвид и Виктория Бэкхемы или Уэйн Руни, обвиняя их в дурновкусии и намекая на простонародное происхождение.

Согласно социологическим опросам, более 60% британцев при виде чавов испытывают раздражение и даже отвращение.

"Само слово происходит от цыганского "чави", которым обозначали беспризорников. Однако со временем люди стали воспринимать слово чав как аббревиатуру и стали придумывать всяческие ироничные и издевательские расшифровки", - говорит социолог и журналист Оуэн Джонс, автор нашумевшей в прошлом году книги "Чавы - демонизация рабочего класса".

"Одна из таких расшифровок слова чав – Council House Associated Vermin – "паразит из муниципального дома". Дать точное определение чавам довольно трудно, потому что никто никогда не признается в том, что он чав. Но используется это слово для издевательской агрессивной критики по отношению к малообеспеченным людям из рабочего класса", - считает Джонс.

Есть и другие, не менее издевательские толкования слова chav: например, Council House And Violence – "многоэтажки и насилие", Cheap And Vulgar – "дешевый и вульгарный".

"Чав я или нет?"

Благодаря средствам массовой информации, слово "чав" с 2005 года стало общеупотребительным повсюду в Британии.

Тем не менее, в Шотландии местных чавов продолжают называть "неды", в Уэльсе их чаще всего зовут "скалли", в а Северной Ирландии – "спайды".

"Чав я или нет?" – ответ на этот вопрос можно найти и с помощью всевозможных интернет-тестов.

"Есть ли у вас дизайнерский спортивный костюм? А дорогие кроссовки Nike? А клетчатая кепка Burberry? А сумка Louis Vuitton? Носите ли вы золотые цепочки-браслеты в палец толщиной?" – интересуются составители одного из них.

Вы определенно чав, если считаете, что Дом Периньон – это главарь мафии, а список наиболее уважаемых вами людей возглавляет Джек Дэниелс Дэвид Кромби, <br>автор книги "Чав. Путеводитель по жизни"

"Ваш сад украшен гипсовыми гномами-белочками-ежиками? Стоит ли в вашем холодильнике упаковка пива Carling? Курите ли вы марихуану? Исключали ли вас когда-нибудь из школы? Правда ли, что вы не занимаетесь спортом?" – несмотря на то, что тест шуточный, представление о внешнем облике и жизни среднего чава он дает вполне исчерпывающее.

Еще один характерный признак "настоящего чава" – невнятный говорок рабочих окраин, наполовину состоящий из слов-паразитов, с неизменными рефренами "того","типа", "понял" и "в натуре".

По словам Дэвида Кромби, автора книги "Чав. Путеводитель по жизни", представители этой социальной группы предпочитают проводить свой культурный досуг в прогулках по торговым центрам, назначают романтические встречи в закусочной быстрого питания, устраивают посиделки с пивом "с пацанами на районе", любят собак бойцовских пород и оснащают свои подержанные машины огромным спойлером и чрезмерно мощными колонками.

"Вы определенно чав, если считаете, что Дом Периньон – это главарь мафии, а список наиболее уважаемых вами людей возглавляет Джек Дэниелс," – шутит Кромби.

В фирменную клетку

Притчей во языцех стало повальное пристрастие чавов к фирменному клетчатому рисунку британского дома мод Burberry: несколько лет назад настоящего чава было просто немыслимо представить без бежевой клетчатой кепки или шарфа Burberry.

Дело дошло до скандала. Burberry пришлось отказаться от знаменитого клетчатого дизайна, однако, несмотря на это, репутация компании была безнадежно утрачена в глазах многих состоятельных клиентов.

Разумеется, практически весь "дизайнерский" гардероб чава, за исключением разве что обуви, состоит из подделок.

К примеру, часы марки Jacob & Co – чуть ли не обязательный "статусный" аксессуар любого британского чава. Настоящие стоят более четырех тысяч фунтов, денег на них, конечно же, нет, поскольку чавы в лучшем случае заняты на малооплачиваемых должностях в сфере обслуживания.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Тысячи молодых людей в Британии не могут найти работу

Многие из них, по словам Дэвида Кромби, существуют на пособие по безработице, при этом есть и такие, кто не работают поколениями и считают это в порядке вещей.

"Дело в том, что у нас, как и в ряде других европейских стран, щедрая система социальных пособий. Молодые люди заканчивают школу, при этом образования – ноль. Понятно, что они не могут найти себе применение. В лучшем случае они находят неквалифицированную работу и получают минимальную зарплату. При этом они внимательно смотрят телерекламу, видят дорогие вещи и желают их иметь. Они хотят иметь в гардеробе те самые дорогущие спортивные штаны и дизайнерскую футболку", – сетует Кромби.

Сейчас британские власти пытаются реформировать существующую систему социальных пособий, чтобы стимулировать людей искать работу, однако на быстрые перемены в сознании тех, кто привык жить на пособие по безработице, надеяться не стоит.

"Те чавы, с которыми я общался, рассказывали, что еженедельно они получают от государства в качестве пособия вполне достаточно, чтобы не работать и при этом вести привычный образ жизни, есть и пить – это около 60-70 фунтов в неделю. Живут они обычно с родителями, так что за жилье не платят. Если они устроятся на работу, то будут получать ненамного больше. Так зачем тогда работать? – задают вопрос они. Больше всего чавов там, где самая высокая безработица среди молодежи", – считает Дэвид Кромби.

Классовые баталии

Происхождение "из низов" - важная сословная черта субкультуры чавов.

"Подонки", "отбросы", "жлобы", "гопота", "крысы", "быдло" – именно такими эпитетами традиционно награждает чавов благопристойный средний класс.

"Понятия "чав" и "рабочий класс" сегодня стали практически взаимозаменяемыми. И это, по моему мнению, прямой результат нападок на рабочий класс, которые страна переживала в восьмидесятые годы прошлого века, в эпоху тэтчеризма. Из рабочего класса надо было бежать, все должны были превращаться в средний класс. Именно поэтому понятие класса столь запутано сегодня в Британии," - говорит автор книги "Чавы - демонизация рабочего класса" Оуэн Джонс.

По его словам, изменилась структура и численность рабочего класса: в 1979 году она составляла около 7 млн человек, сейчас на промышленных предприятих работают всего 2,5 млн.

Рабочий класс – это люди, которые работают. Если трактовать понятие таким образом, то тогда почти все люди в Британии – это рабочий класс Хилари Пилкингтон, <br>социолог

"Сегодня рабочий класс занят в сфере обслуживания и в торговле, в колл-центрах сейчас работает миллион человек - столько же, сколько работало на шахтах на пике развития добычи угля", – поясняет Джонс.

Социолог Университета Уоррика Хилари Пилкингтон придерживается иного мнения.

"Действительно, по сравнению с другими странами наша жизнь сегодня несет большой отпечаток классовой системы, которая всегда была в Британии очень развита ", – говорит Пилкингтон.

Однако упрощать ситуацию, по ее мнению, все-таки не стоит.

"Рабочий класс – это люди, которые работают. Если трактовать понятие таким образом, то тогда почти все люди в Британии – это рабочий класс", – продолжает профессор Пилкингтон.

Сама она предпочитает называть субкультуру чавов термином folk devils – "народными бесами" – девиантной социальной группой, на которую навешиваются ярлыки, чей негативный образ намеренно стереотипизируется и культивируется обществом.

Ожидая светлое будущее

Дэвид Кромби, в свою очередь, предполагает, что к рабочему классу чавы если и имели какое-то отношение, то разве что в прошлом.

"Это не рабочий класс, это еще ниже. Их можно назвать "низшим классом". Сегодня общество в Британии делится на четыре класса: высший, средний, рабочий и низший", – считает он.

Так или иначе, эти люди и сегодня, по-прежнему находясь на низшей классовой ступени, представляют собой реальную общественную силу с вполне определенными потребительскими запросами и политическими симпатиями.

"Они не голосуют ни за консерваторов, ни за лейбористов, ни за либерал-демократов или зеленых. Без сомнения, многие из них поддерживают более радикальные партии. Почему? Потому что националисты из BNP и UKIP, как это уже много раз бывало в истории - вспомните хотя бы нацистскую Германию – апеллируют именно к низшему классу, играют на его чувствах, суля ему светлое будущее и лучшую долю," – отмечает Дэвид Кромби.

Правообладатель иллюстрации Greater Manchester Police Image caption Тысячи представителей социальных низов принимали участие в прошлогодних августовских беспорядках

Но откуда оно возьмется, это светлое будущее, если максимум, что тебе светит - неквалифицированная, низкооплачиваемая и малопрестижная работа в супермаркете, колл-центре или закусочной быстрого питания?

Чувство униженности и безысходность вкупе с необразованностью и жаждой красивой жизни образуют взрывоопасный коктейль: вспомним прошлогодние августовские события, когда на улицы Лондона и других городов страны, грабя магазины и прохожих, вышли тысячи представителей низов, в том числе тех самых чавов, о которых в приличном обществе принято упоминать разве что с издевкой.

Несмотря на нынешнее внешнее затишье и многомесячные старания полиции выявить и призвать к ответу участников прошлогодних бунтов, от нового социального взрыва не застрахован никто, поскольку проблемы, лежащие в его основе, лишь усугубляются.

"Лично я не считаю это правильным – тыкать пальцем, обвинять людей. Наша система образования, очевидно, дает сбой, она не может обеспечить молодежи достойное образование. Люди как-то заканчивают школу, однако не умеют ни читать, ни писать. Это позор, это унизительно. Этого допускать нельзя", – говорит Дэвид Кромби.

"Если ты неграмотен, не умеешь даже читать и писать, на что ты можешь рассчитывать в этой жизни? Тебе дают бланк заявления о приеме на работу, а ты даже не можешь его заполнить! Так что не на чавов нужно показывать пальцем - на нас самих. Как мы могли такое допустить?"– задается вопросом автор книги "Чав. Путеводитель по жизни".