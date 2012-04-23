Сын Лебедева: влияние прессы в Лондоне преувеличено

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Евгений Лебедев защищает свободу британской прессы

Специальная комиссия лорда Левесона, обсуждающая возможности регулирования британской прессы, заслушала Евгения Лебедева, сына российского бизнесмена Александра Лебедева, владеющего британскими газетами Independent и Evening Standard.

Комиссия лорда Левесона была создана в связи со скандалом с прослушиванием телефонов, в котором была замешана компания Мердока.

Скандал привел к закрытию самого массового британского таблоида News of the World.

Расследование Левесона ведется по трем основным направлениям: прослушка, взлом компьютеров и подкуп полиции и госслужащих. Всего в результате расследования было арестовано уже около 50 человек.

Комиссия Левесона хотела выяснить у Евгения Лебедева отношения между газетами, которыми он управляет от имени своего отца, и британскими политиками.

По словам Лебедева-младшего, он часто обсуждает редакционную политику с редакторами Independent и Evening Standard, но не навязывает им свою точку зрения. Редакторы, по его словам, полностью независимы. В качестве примера он указал на то, что Independent придерживается либеральной точки зрения, а Evening Standard поддерживает консерваторов.

Евгений Лебедев сказал, что регулярно встречается со всеми ведущими британскими политиками, в том числе и премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Он подчеркнул, что премьер-министр ни разу не просил его поддержать его партию или же какую-либо политику, проводимую правительством.

Как сказал Лебедев, пресса и политики населяют одну и ту же сферу жизни и нельзя настаивать на возведении между ними барьеров. Вскоре после окончания дачи показаний комиссии Левесона Евгений Лебедев написал в Твиттере, что невозможно представить, чтобы человек, потративший десятки миллионов фунтов стерлингов на приобретение британских газет, не хотел бы встречаться с политическими деятелями.

"Постоянные нападки"

Лебедев добавил, что во время своих встреч с политическими деятелями, он часто интересуется тем, что они думают о России.

Он добавил, что политики часто преувеличивают роль, которую пресса играет в политических процессах в Великобритании, но что было бы разумно найти механизм, не дающий СМИ возможность диктовать политику правительству.

На вопрос о том, стоит ли как-то регистрировать все встречи между представителями прессы и политиками, а также обсуждавшиеся на этих встречах темы, он ответил отрицательно, так как это, по его словам, полностью изменит баланс сил в Вестминстере.

При этом он предостерег комиссию Левесона от введения дополнительных мер контроля над британской прессой, напомнив о том, как выглядят контролируемые государством СМИ в России.

"Пресса - очень дорогой элемент британской демократии, и ее нужно сохранять любой ценой", подчеркнул Лебедев.

Под конец медиамагнат сказал, что каждый день разговаривает со своим отцом и что тот "постоянно подвергается нападкам" из-за того, что публикует "Новая Газета".