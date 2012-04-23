Сын Лебедева: влияние прессы в Лондоне преувеличено
Специальная комиссия лорда Левесона, обсуждающая возможности регулирования британской прессы, заслушала Евгения Лебедева, сына российского бизнесмена Александра Лебедева, владеющего британскими газетами Independent и Evening Standard.
Комиссия лорда Левесона была создана в связи со скандалом с прослушиванием телефонов, в котором была замешана компания Мердока.
Скандал привел к закрытию самого массового британского таблоида News of the World.
Расследование Левесона ведется по трем основным направлениям: прослушка, взлом компьютеров и подкуп полиции и госслужащих. Всего в результате расследования было арестовано уже около 50 человек.
Комиссия Левесона хотела выяснить у Евгения Лебедева отношения между газетами, которыми он управляет от имени своего отца, и британскими политиками.
По словам Лебедева-младшего, он часто обсуждает редакционную политику с редакторами Independent и Evening Standard, но не навязывает им свою точку зрения. Редакторы, по его словам, полностью независимы. В качестве примера он указал на то, что Independent придерживается либеральной точки зрения, а Evening Standard поддерживает консерваторов.
Евгений Лебедев сказал, что регулярно встречается со всеми ведущими британскими политиками, в том числе и премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Он подчеркнул, что премьер-министр ни разу не просил его поддержать его партию или же какую-либо политику, проводимую правительством.
Как сказал Лебедев, пресса и политики населяют одну и ту же сферу жизни и нельзя настаивать на возведении между ними барьеров. Вскоре после окончания дачи показаний комиссии Левесона Евгений Лебедев написал в Твиттере, что невозможно представить, чтобы человек, потративший десятки миллионов фунтов стерлингов на приобретение британских газет, не хотел бы встречаться с политическими деятелями.
"Постоянные нападки"
Лебедев добавил, что во время своих встреч с политическими деятелями, он часто интересуется тем, что они думают о России.
Он добавил, что политики часто преувеличивают роль, которую пресса играет в политических процессах в Великобритании, но что было бы разумно найти механизм, не дающий СМИ возможность диктовать политику правительству.
На вопрос о том, стоит ли как-то регистрировать все встречи между представителями прессы и политиками, а также обсуждавшиеся на этих встречах темы, он ответил отрицательно, так как это, по его словам, полностью изменит баланс сил в Вестминстере.
При этом он предостерег комиссию Левесона от введения дополнительных мер контроля над британской прессой, напомнив о том, как выглядят контролируемые государством СМИ в России.
"Пресса - очень дорогой элемент британской демократии, и ее нужно сохранять любой ценой", подчеркнул Лебедев.
Под конец медиамагнат сказал, что каждый день разговаривает со своим отцом и что тот "постоянно подвергается нападкам" из-за того, что публикует "Новая Газета".