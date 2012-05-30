Королевский юбилей вызвал рост популярности собак корги

Image caption В интернете всё чаще ищут информацию о щенках породы Вельш-корги-пемброк

Бриллиантовый юбилей британского монарха вызвал всплеск интереса к собакам корги, любимцам королевы Елизаветы II, заявили представители старейшего английского клуба собаководства – Кеннел-клуба.

Как отмечают в клубе, долгое время интерес к корги шел на убыль, но за последние четыре месяца число желающих завести корги выросло более чем на треть.

С начала 2012 года на сайт заводчика в поисках информации о корги заглянуло около шести тысяч человек. Собаководы отмечают, что многие хотели бы завести щенков.

В основном людей интересуют Вельш-корги-пемброк (Welsh Corgi Pembroke), которых предпочитает королева.

Корги при дворе

Королевская семья уже почти 80 лет благоволит этой породе собак.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption По словам собаковода Андрея Хватова, корги могут "читать своих хозяев как открытую книгу"

Впервые корги появились при дворе будущего короля Георга VI, отца нынешней королевы, в 1933 году. Первую собаку звали Дуки.

Корги, которые сейчас живут при дворе, ведут свою родословную от Сьюзен, которую будущая королева Елизавета II получила в подарок на 18-летие.

Официальный сайт британской монархии сообщает, что у королевы три собачки-корги: Монти, Уиллоу и Холли.

Эта троица путешествует со своей хозяйкой по всем ее резиденциям. Когда у королевы есть время и возможность, она сама ухаживает за своими питомцами, говорится на сайте монарха.

Дань уважения королеве

"Печально наблюдать за тем, как некоторые породы собак становятся популярными, а потом выходят из моды, – рассуждает секретарь Кеннел-клуба Кэролайн Киско. – Обнадеживает, что после долгого периода упадка численность корги вновь возрастает".

За последние три месяца число хозяев щенков вельш-корги-пемброков, зарегистрировавшихся на сайте клуба, выросло на 10%. Однако еще больше оказалось тех, кто хотел бы стать владельцем кузенов пемброков, а именно – вельш-корги-кардиганов.

Кардиганы в Британии относятся к одной из 29 пород, находящихся на грани вымирания, так как ежегодно на свет появляется лишь около 300 щенков.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Королева Елизавета II сама ухаживает за своими собаками, когда у нее есть время

Число запросов о кардиганах на страничке "Найти щенка" на сайте Кеннел-клуба выросло за первые четыре месяца 2012 года почти на 60%. В общей сложности щенками кардиганов интересовалось более двух тысяч человек.

Если же говорить о щенках пемброков, то за первые три месяца 2012 года на свет появились 17 представителей этой славной породы, что больше, чем скромные показатели за тот же период прошлого года, когда было зарегистрировано лишь всего 10 щенков.

"То, что популярность корги-пемброк – породы, которую предпочитает королева, а также их кузенов – корги-кардиганов – выросла в год бриллиантового юбилея Елизаветы II – это прекрасное проявление дани уважения к британскому монарху", – считает Кэролайн Киско.

По ее мнению, в результате возросшего интереса к королевской семье выиграли и любимые животные монарха.

Кстати, схожий эффект можно наблюдать и в связи с ростом интереса к молодым представителям королевской семьи – герцогу и герцогини Кембриджским. После того как они приобрели себе кокер-спаниеля, в интернете число запросов, касающихся этой породы, выросло в полтора раза.

Умение "читать" своих хозяев

Поклонников корги в России, судя по количеству посвященных этим собакам сайтов, тоже немало.

Однако, по информации основателя собачьего питомника в Подмосковье Андрея Хватова, самих животных, по сравнению с другими породами, не так уж много – всего несколько тысяч.

Правообладатель иллюстрации Aethwy Riverside Blues Image caption В России корги тоже популярны, но самих собак не так уж и много

После многих лет работы с немецкими овчарками Андрей и его супруга Наталья Майорова решили заняться в 1996 году разведением пемброков и кардиганов. Сейчас у них около 20 собак обеих пород, и дела у питомника, как говорит Андрей, идут превосходно.

Хотя многие знают о корги именно в связи с тем, что это любимая порода английской королевы, придворные покои не всегда были привычной средой обитания для представителей этой пастушьей породы, объясняет российский кинолог.

Репутацию отличных "пастухов" корги заслужили не размерами и угрожающим видом, а умом и сообразительностью. Чтобы увернуться от возможного удара копыт, они должны уметь предугадать любое движение коровы. По умению наблюдать и делать выводы, как утверждает заводчик, корги не имеют себе равных.

"Заведите себе корги – и через две недели она будет знать все ваши привычки, читая ваш характер как открытую книгу", – говорит Андрей.

Растущая популярность этой породы в России объясняется, по мнению кинологов, еще и тем, что собачка идеально подходит для жизни в городских условиях.

Андрей Хватов надеется, что россияне, которые открывают для себя всё больше достоинств этой породы, сумеют проявить постоянство и воздадут должное четвероногим умницам, которые заслужили любовь британской королевы.