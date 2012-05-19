Королева Елизавета - пионер британской моды

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Цвет костюма зависит от оказии, но шляпка, брошь и жемчуг остаются неизменными

В преддверии свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон журналисты гадали, в каком платье предстанет невеста перед женихом и нацией: будет ли оно белым, будет ли оно длинным, будет ли оно британским?

Ожидать можно было всего, и лишь в одном все были уверены – бабушка Уильяма королева Елизавета, как обычно, появится в однотонной, хорошо скоординированной с ног до головы гамме.

Так и вышло – королева не изменила себе и на бракосочетании наследника престола радовала глаз близких и подданых в ансамбле цвета яичного желтка, взойдя ярким солнечным пятном над морем гостей.

Наблюдая тогда за праздничной церемонией (по телевизору) я подумала, как это ей удается: десятилетия появляться на публике практически в одном и том же старомодном наряде – классического покроя платье чуть за коленку, пальто или жакет в тон, шляпка, сумочка, туфли на низком каблуке – и в то же время оставаться стильной?

На виду у всех

Подобное постоянство стиля, безусловно, является важной составляющей ее социальной функции, полагает российский стилист Наталья Туркенич.

"Королева для многих олицетворяет постоянство, преемственность поколений, традиций, и в этом контексте ее постоянный стиль рассматривается как позитивное явление. Ее гардероб, конечно, нельзя оценить как остромодный или актуальный, но здесь ее социальная роль гораздо важнее, чем просто женское начало", - полагает Наталья.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Во время визита в Ирландию в 2011г. в гардеробе королевы доминировал изумрудно-зеленый

Не будем забывать, что королева – политический долгожитель, она остается в фокусе многочисленных камер и объективов на протяжении десятилетий, что очень непросто для любой женщины и, конечно, для ее стилистов.

Как говорит историк костюма, замдиректора Музея города Санкт-Петербурга Юлия Демиденко, она не должна повторяться и в то же время у нее должен быть узнаваемый стиль, а это очень сложная задача. Потом, есть ряд ограничений: королева не может идти на пике моды.

В ряд этих ограничений включается и длина и фасон юбки, подол которой не должен (а сейчас, в силу возраста монарха, и не может) быть коротким.

Как высказался в свое время Букингемский дворец по поводу нарядов принцессы Дианы: "Ее одежда должна быть практичной и скромной, а юбки не должны развеваться на ветру".

Платье "на выезд"

Поскольку "встречают всегда по одежке", то платье, особенно лица официального, сразу посылает окружающим определенный сигнал: я – человек скромный/вульгарный/экстравагантный/неуверенный/статусный.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Во время визита в Канаду Кейт приколола брошку в форме кленового листочка

Наряд королевы во время ее зарубежных визитов всегда отдает дань местной традиции: цвета национального флага, символы или гербы искусно включены в ее костюм, поэтому неудивительно, что во время прошлогоднего (первого за всю историю!) визита в соседнюю Ирландию в нарядах королевы доминировал изумрудно-зеленый – национальный цвет Ирландии.

Когда летом прошлого года герцогиня Кембриджская Кэтрин совершила вместе со своим мужем принцем Уильямом первую заграничную поездку в Канаду, то и в ее облачение были включены дружественные для принимающей страны элементы: ее шляпка была украшена кленовыми листочками, на лацкане костюмного пиджака приколота бриллиантовая брошка в виде такого же листочка, выданная бабушкой мужа, королевой Елизаветой, а в гардеробе присутствовало два кружевных платья дизайнера Эрдема Морали-оглу, учившегося в лондонском Королевском колледже по искусству, но родившегося в канадском Квебеке.

Известно также, что любимая портниха принцессы Дианы Кэтрин Уокер даже посещала посольство страны, в которую намечалась поездка Дианы, чтобы там найти вдохновение для создания будущего наряда "на выезд".

Ближе к телу народа

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Подвенечное платье Елизаветы символизировало возрождение страны после войны

Но не только на зарубежную публику "работает" одежда царствующей особы – чувства собственных подданных также не сбрасываются со счетов.

Когда в 1947 году Елизавета II, тогда еще просто принцесса, готовилась к свадьбе, в еще не оправившейся от войны стране ходили карточки и даже расход ткани регламентировался. Поэтому для народа было важно, что будущая королева использовала свои купоны на покупку белой парчи, из которой придворный кутюрье Норман Хартнелл (выбранный для этой ответственной задачи матерью Елизаветы) смоделировал нарядное по форме (полублестящий, как утрамбованный снег, материал) и вместе с тем скромное по содержанию (неглубокий, заканчивающийся фестоном в виде сердца вырез, длинные облегающие рукава) свадебное платье.

Для нации в то время эта свадьба, как и сияющее платье с четырехметровым шлейфом, навеянным Хартнеллу ботиччелиевской "Весной", символизировали возрождение, радость, надежду на счастье.

В то же время в последовавшее через шесть лет после свадьбы полугодовое турне по странам Содружества уже ставшая королевой Елизавета взяла хлопковые платья популярной в то время британской фирмы Horrockses, бывшие в гардеробе любой уважающей себя британки среднего класса.

Этот веселый ситчик не был так уже дешев: платья стоили от 4 до 7 фунтов, то есть примерно 80-130 сегодняшних фунтов (128-207 долларов).

То же самое, кстати, сделала и жена внука Кейт: отправляясь в прошлом году в Канаду, помимо дизайнерских нарядов, она упаковала и платья своего любимого британского лейбла Reiss, чья популярность "в женском народе" сразу возросла.

Что носят короли

Королева Елизавета очень добросовестно выполняет свою королевскую работу: она одевается у британских модельеров и благодаря этому их имена начинают звучать и для остального мира тоже. Это очень важная вещь, о которой очень часто забывают первые леди других стран историк костюма Юлия Демиденко

Многое изменилось со времен франтов-королей Людовика XIV и Якова II и с изменением роли и места монарха в современном обществе, поменялось и то влияние, какое он или она оказывает на моду.

"Время от времени в королевской семье появляется кто-то по-настоящему стильный и Эдвард VIII был именно таким стильным человеком, - говорит Джоанна Маршнер, старший куратор музея Кенсингтонского дворца. - Именно благодаря ему мы теперь можем носить спортивную одежду повседневно. Этот стиль совершенно противоречил традициям его отца. Но ведь Эдвард принадлежал к поколению, которое прошло 1-ую Мировую войну и вернулось с четким намерением зажить другой, новой жизнью".

Как рассказывает Джоанна, бабка Эдварда VIII, королева Виктория, популяризировала шотландскую клетку и ввела моду на матросский костюмчик.

Впервые его надел ее старший сын, которого в семье звали Берти и который впоследствии стал королем Эдвардом VII. После того, как королева Виктория нарядила Берти в матросский костюм, пошитый, кстати, портным военно-морских сил, этот наряд стал очень популярным и эмоционально приблизил королевскую семью к собственным подданным.

Мода на него сохранялась почти 100 лет и по сей день именно на этом стиле основана школьная форма в разных странах мира.

Шляпка, перчатки, сумочка…

Image caption Королева любит все оттенки синего, что подходит к цвету ее глаз

Что касается королевы Елизаветы II, то ее, с одной стороны, трудно назвать законодательницей моды, с другой, ее стиль очень узнаваем.

Но ведь монарх на то и монарх, что за него все делают его подданные и слуги. Что в королевском гардеробе отобрано самой Елизаветой, а что ее стилистами?

Частично на этот вопрос ответил самый молодой королевский дизайнер Стюарт Парвин. Десять лет назад, как раз перед 50-м юбилеем царствования, перед ним была поставлена задача бросить свежий взгляд на гардероб королевы и создать для нее новую коллекцию.

По признанию Парвина, королева точно знает, что хочет, поскольку всю жизнь носит вещи, специально для нее пошитые.

"Они должны быть прекрасно сделаны. Их качество так же важно, как и фасон", - говорит дизайнер, славно справившийся со своей задачей: в его нарядах Елизавета появлялась от традиционных скачек в Аскоте до приема в честь государственного визита президента США Барака Обамы.

Во многом благодаря самой Елизавете мир знает британскую моду, полагает историк костюма Юлия Демиденко.

"Королева Елизавета очень добросовестно выполняет свою королевскую работу: она одевается у британских модельеров и благодаря этому их имена начинают звучать и для остального мира тоже. Это очень важная вещь, о которой часто забывают первые леди других стран", - говорит Юлия.

Стиль - это не что, а как

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В наряде Елизаветы присутствует все, что составляет понятие хорошего тона

Пять лет назад британский Vogue включил королеву в список 50-ти наиболее стильных женщин, провозгласив, что "стильность - это не то, что вы носите, а как вы носите вещи" и что королева одинаково элегантна как в платке и простых башмаках, так и в бальном платье.

За счет чего достигается этот элегантный стиль? За счет классического покроя?

Не только, считает Юля Демиденко.

В наряде Елизаветы присутствует все, что составляет понятие хорошего тона, и что в самой моде уже не играет никакой роли.

"Мы уже давно не говорим, что бриллианты утром не надевают, а с вечерним платьем не носят кроссовки – наоборот. А стиль королевы сохраняет все элементы этого хорошего тона и их составляющие – перчатки и шляпу в обязательном порядке", - объясняет Юлия.

Кстати, именно благодаря Елизавете II такие важные и очень женственные аксессуары, как шляпа и перчатки, продолжают играть важную роль в гардеробе современной британки.

Каждый охотник желает знать

Единственная вольность, которую позволяет себе королева и которая позволяет говорить о ней, как об иконе стиля, пусть и возрастной – это цвета, порой очень яркие и изысканные, порой пастельные, в разных интересных сочетаниях.

Vogue как-то подсчитал все цвета, в которых королева появлялась в течение года, и выяснил, что ее любимым цветом является сине-голубой и все оттенки цвета морской волны(29%), далее следует цвет британских лужаек и чайной розы(11%), близкие "родственники" - фиолетовый и розовый - пользуются равной благосклонностью монарха(10%), апельсиново-оранжевый, как и лимонной-желтый и революционно-красный, приберегаются для редких случаев (4%), не говоря уже про цвет кофе без молока (2%) , кофе с молоком (1%) и клетку.

Так что особо гадать, в чем королева появится на своих юбилейных торжествах, не приходится: если монарх чем-то и удивит, то только своим постоянством, что в мире, где царят вавилонское смешение стилей и одноразовая мода, совсем неплохо.