Британия облегчит депортацию осужденных иностранцев

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Отбывшие наказание иностранные осужденные должны выдворяться из Великобритании, но некоторым удается остаться

Английским судьям будут даны новые правила, направленные на то, чтобы большее количество иностранцев, осужденных за преступления, совершенные на территории Соединенного Королевства, могли быть высланы из страны.

Этот шаг направлен против тех, кто прикрывается восьмой статьей Европейской конвенции о правах человека, утверждая, что депортация из страны разрушит их семейную жизнь.

Министр внутренних дел Тереза Мэй сообщила в интервью Би-би-си, что это право не является чем-то "абсолютным" и может не приниматься во внимание в государственных интересах.

Правозащитные организации считают, что министрам нужно пересмотреть иммиграционное законодательство, а не "наезжать на судебную систему".

Комментарий эксперта Беспокойство юристов, специализирующихся в сфере защиты прав человека, вызвано их опасениями за сохранение независимости судей. Мы подписали Европейскую конвенцию о правах человека, это значит, что ее положениям должны следовать как правительство, так и судьи. Проблема в том, что некоторые решения британских судей по делам о депортации преступников вызвали довольно большой резонанс в обществе и в СМИ, и правительству хотелось бы уменьшить число таких случаев. В настоящее время решение британского судьи может быть обжаловано в Страсбурге. И последнее слово все равно остается за Европейским судом по правам человека. Поэтому в Британии обсуждалась возможность внесения изменений в Европейскую конвенцию по правам человека, чтобы в Страсбурге обсуждались не все случаи, а только исключительные, имеющие поворотное значение. Заурядные же случаи, по этим предложениям, оставались бы в ведении самой британской системы. И это касалось бы не только случаев с депортацией, но и других статей. Таким образом, речь идет о двух главных аспектах – попытке уменьшить число случаев, которые попадают в Страсбург и, во-вторых, предоставить в распоряжение британских судей больше рекомендаций по рассмотрению дел о депортации. Дэн Уилшер, старший преподаватель юридического факультета университета Сити, Лондон

Оппозиционная Лейбористская партия в целом поддержала новые правила, но заявила, что власти не делают достаточно для того, чтобы выдворять из страны тех, кто не имеет права в ней находиться.

Ожидается, что министры представят свой план в парламенте в понедельник, а депутаты смогут затем высказать свое мнение о его целесообразности.

Другие альтернативы

В прошлом году Тереза Мэй заявила на конференции Консервативной партии, что судам необходимо пересмотреть трактовку восьмой статьи о праве на семейную жизнь. Она заявила, что значение статьи "извращается" и используется для того, чтобы позволить гражданам иностранных государств, совершившим преступления, и нелегальным иммигрантам оставаться в стране.

"Право на семейную жизнь не является чем-то абсолютным, - сказала она в интервью программе Эндрю Марра на Би-би-си. – В интересах экономики, контроля миграции и общественного порядка государство вправе ограничивать право на семейную жизнь.

Мэй сказала, что судьи будут принимать во внимание мнение парламента, добавив, что "в противном случае нам придется рассмотреть другие альтернативы, в том числе и законодательные решения".

Объединенный совет помощи иммигрантам заявил, что в 2010 году лишь 2-8% иностранных заключенных в британских тюрьмах, подлежавших депортации, добились удовлетворения своих апелляций на основе восьмой статьи.

Тереза Мэй также обозначила планы о введении минимальных требований о зарплате для тех жителей Великобритании, которые желают привезти в страну супругу или супруга, а также детей. Чтобы въехать в страну в качестве супруга или супруги необходимо будет иметь годовой доход от 18600 фунтов (28900 долларов) в год, и еще выше для семей с детьми.

Это направлено на то, чтобы уменьшить число иммигрантов, получающих социальные пособия.