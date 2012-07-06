В Британии прошли задержания подозреваемых в терроризме

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В полиции говорят, что подозреваемые не планировали диверсий на олимпийских объектах Лондона

В Британии по подозрению в причастности к террористической деятельности арестованы семь человек.

Поводом к арестам послужил обычный досмотр одной из машин на шоссе в минувшую субботу. По словам стражей порядка, они обнаружили в автомобиле огнестрельное оружие.

Полицейские арестовали водителя, пассажира и еще нескольких человек.

По данным Би-би-си, задержанные не планировали диверсий на олимпийских объектах Лондона.

Эти аресты никак не связаны с теми, о которых стало известно в четверг: тогда сообщалось о задержании в Лондоне пяти мужчин и одной женщины, которых заподозрили в подготовке терактов в столице.

Хроника задержаний

В полиции уточняют первые аресты прошли во вторник утром в Бирмингеме, где полицейские задержали трех человек: 23-х, 26-ти и 27-ми лет.

В среду вечером в пригородах Бирмингема были задержаны еще три человека: два 22-х лет и один 24-х.

Последнего подозреваемого, 43-летнего жителя муниципального района Керклис в графстве Западный Йоркшир, взяли в четверг.

Оружие, обнаруженное в автомобиле в субботу, отправлено на экспертизу, в домах задержанных проходят обыски.

Сообщается, что срок содержания под стражей троих подозреваемых, задержанных во вторник, продлен с двух суток до семи.

Теперь у полицейских есть время до вторника, чтобы либо предъявить им обвинения, либо освободить их.