Власти Британии озабочены расходами по делу Литвиненко

Image caption Британский премьер дал понять, что отношения Лондона с Москвой не ограничиваются делом Литвиненко

Министр юстиции Великобритании обратился к судье-коронеру, ведущему дознание по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, в связи с материальной стороной расследования.

В письме к судье Ширли Радклифф министр юстиции Кеннет Кларк попросил предоставить более подробный расклад предполагаемых расходов, которые могут достигнуть 4 млн. фунтов.

Решение о проведении полного дознания было принято в Британии в октябре 2011 года.

Правительство согласилось взять на себя финансирование дознания, чтобы помочь властям четырех районов Лондона, которые тем или иным образом вовлечены в этот процесс.

Позиция Британии не изменилась

Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, уехавший из России в Великобританию в 2000 году и получивший британское гражданство, был отравлен в ноябре 2006-го.

Британские власти объявили, что его отравили при помощи полония-210 - редкого высокотоксичного радиоактивного вещества.

По словам Кеннета Кларка, правительство весьма стеснено в своих расходах, так что не исключается урезание бюджета дознания.

Без финансовой помощи правительства, все расходы на проведение дознания пришлось бы нести муниципалитетам четырех районов британской столицы: Кэмдена, Ислингтона, Хакни и Тауэр Хэмлетс.

Я поднял этот вопрос в беседе с президентом Путиным, и эта тема остается в центре отношений между Британией и Россией, однако я не думаю, что мы не будем пытаться продолжить диалог по всем остальным вопросам. Дэвид Кэмерон, <br>премьер-министр Британии</br>

Александру Литвиненко было 43 года, когда его отравили редким и смертельно опасным радиоактивным изотопом, который был подсыпан ему в чай 1 ноября 2006 года во время деловой встречи в баре лондонской гостиницы Millennium Hotel.

На встрече присутствовали Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, также бывшие офицеры ФСБ. После того как они разошлись, повсюду, куда бы участники той встречи ни пошли, они оставляли следы полония-210. Александр Литвиненко практически мгновенно почувствовал недомогание и умер 23 ноября.

Скотленд-ярд назвал основным подозреваемым в убийстве Литвиненко Андрея Лугового, однако позже тот был избран членом Госдумы от партии ЛДПР, и Москва отказалась выдать его в руки британских властей.

Сам Луговой отрицает свою причастность к убийству Литвиненко.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон вновь поднял вопрос о выдаче Лугового во время неофициального визита президента России Владимира Путина в Лондон 2 августа.

По словам Кэмерона, "позиция Британии в деле Литвиненко не изменилась".

"Я поднял этот вопрос в беседе с президентом Путиным, и эта тема остается в центре отношений между Британией и Россией, однако я не думаю, что мы не будем пытаться продолжить диалог по всем остальным вопросам", - сказал британский премьер-министр.