Плавки Бонда из фильма "Казино Рояль" ушли с молотка

Image caption Плавки, часы, автомобили Джеймса Бонда - все ушло с молотка

Голубые плавки, в которых снимался актер Дэниел Крэйг в "Казино Рояль", были проданы за 44 тыс. фунтов (72 тыс. долларов) на аукционе, приуроченном к полувековой годовщине выхода на экраны первого фильма о Джеймсе Бонде.

"Все, что я вам скажу - их не стирали", - представила лот актриса Джуди Денч, играющая главу МИ-6 "Эм", начальницу Бонда.

На закрытых торгах Christie's в Лондоне выставили лоты, связанные с киноэпопеей о Бонде.

Большая часть лотов была продана за суммы, в несколько раз превышающие первоначальные.

Удачные торги

Автомобиль Aston Martin из "Кванта Милосердия" ушел с молотка за 241 тыс. фунтов (398 тыс. долларов). За 254 тыс. долларов были проданы часы Omega, которые Крэйг-Бонд носит в новом фильме под названием "007: Координаты "Скайфолл".

Своего покупателя нашло и собрание сочинений автора бондианы Иэна Флеминга. Одним из относительно недорогих лотов на аукционе стало предложение провести ночь в двухместном номере в пятизвездочной гостинице Claridges в Лондоне - первоначальная стоимость лота оценивалась в 2-3 тыс. фунтов.

Премьера новой киноленты о британском шпионе, в которой снялись среди прочих Дэниел Крэйг, Джуди Денч, Ральф Файнс и Хавьер Бардем, состоится в конце октября.

Вырученные с аукциона средства пойдут на благотворительные цели. "Мы поражены тем, сколько удалось собрать на аукционе", - сказал председатель Tickets for Troops - одной из благотворительных организаций, ради которых устраивались торги.

Аукцион приурочен к 50-й годовщине бондианы - в 1962 году на экраны вышел первый фильм о Бонде "Доктор Но" с Шоном Коннери в главной роли.

Один из исполнителей роли Джеймса Бонда, посол доброй воли ЮНИСЕФ сэр Роджер Мур также поучаствовал в сборе средств.