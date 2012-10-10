Семья покойного диджея Сэвила сняла его могильный камень

Image caption Могильный камень Джимми Сэвила демонтировали в ночь на среду

Семья сэра Джимми Сэвила распорядилась снять надгробие с его могилы на кладбище города Скарборо.

Согласно заявлению семьи Сэвида, состоящее из трех каменных плит надгробие было убрано "из уважения к общественному мнению".

В адрес покойного диджея Би-би-си сэра Джимми Сэвила всплывает все больше обвинений в сексуальных домогательствах.

Скотланд-Ярд проводит расследование по 120 направлениям, в том числе по двум обвинениям в изнасиловании. Число жертв может достигать 30.

Работа по демонтажу надгробия с надписью "Это было хорошо, пока продолжалось", - закончилась около полуночи.

Представитель семьи заявил, что решение было принято в связи с тем "влиянием, которое камень может оказать на достоинство и святость кладбища".

Сэр Джимми был связан с йоркширским городом Скарборо и был похоронен там в октябре 2011 года.

Пресс-секретарь городского совета Скарборо заявил: "Похоронная фирма Joseph A Hey and Son, представляющая семью Джимми Сэвила, предупредила нас, что надгробие будет удалено с кладбища".

Знаменитый телеведущий, который в свое время вел программу Top Of The Pops, по его собственной просьбе был похоронен в золотом гробу под углом в 45 градусов на кладбище с видом на море.

Позднее гроб был заключен в бетонный саркофаг в качестве "меры безопасности".

Джимми Сэвил был похоронен в ноябре 2011 года, однако надгробие в виде триптиха было поставлено в сентябре 2012 года.

Мемориальные доски

Расследование началось после вышедшей на прошлой неделе на британском телеканале ITV передачи о Сэвиле, в ходе которой несколько женщин выступили с обвинениями в том, что легендарный радио- и телеведущий приставал к ним с сексуальными домогательствами, а в нескольких случаях и подвергал их насилию, в том числе и в помещениях Би-би-си.

Семья сэра Джимми заявила, что хочет сохранить святость кладбища, где он похоронен.

Новый генеральный директор Би-би-си Джордж Энтуистл пообещал, что будет проведено "всестороннее расследование", но только по завершении полицейского следствия.

По его словам, нельзя допустить, чтобы корпоративное расследование в рамках Би-би-си привело к нарушению объективности официальной процедуры полицейского расследования, результаты которого могут быть использованы в суде.

Несколько дней назад городской совет Скарборо снял мемориальную табличку в память о сэре Джимми Сэвиле, установленную на одной из пешеходных дорожек города.

Мемориальная доска у его квартиры в Скарборо также была снята на прошлой неделе, после того как кто-то написал на ней слова "насильник" и "педофил".

Городской совета Лидса, где родился Сэвил, убрал его имя с таблички с именами известных граждан, находящейся в здании мэрии.

Деревянная статуя сэра Джимми, стоявшая у развлекательного центра в Вест-энде Глазго, также была демонтирована после обвинений, прозвучавших в его адрес на прошлой неделе.