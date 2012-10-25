Скотленд-ярд выделил до 300 вероятных жертв Джимми Сэвила

Image caption Джимми Сэвил был одной из самых влиятельных фигур в британском шоу-бизнесе

Число возможных жертв сексуальных посягательств со стороны покойного ведущего Би-би-си Джимми Сэвила достигло 300, сообщает Скотленд-ярд.

Сэвил, который в течение многих лет был влиятельной фигурой в мире британской поп-музыки, скончался в прошлом году в возрасте 84 лет.

После вышедшей в начале октября передачи о Сэвиле на телеканале ITV, десятки женщин выступили с обвинениями в том, что ведущий приставал к ним, а в нескольких случаях и подвергал их насилию, в том числе и в помещениях Би-би-си.

Следователи говорят, что наиболее часто жертвами Сэвила становились несовершеннолетние девочки, однако проверяются и заявления двух мужчин, которые утверждают, что в детстве подверглись домогательствам со стороны ведущего.

К настоящему времени полиция опросила 130 человек в связи со скандалом. При этом в деле содержатся 114 заявлений о домогательствах со стороны Сэвила от предполагаемых жертв.

В частности, внучатая племянница ведущего Кэролайн Робертсон обвинила его в сексуальных домогательствах в период, когда ей было 12 лет.

Шеф лондонской полиции Питер Спиндлер назвал проводимое расследование "переломным моментом" и поблагодарил журналистов за то, что они показали, "каким на самом деле был" Сэвил.

По словам Спиндлера, теле- и радиоведущий "без сомнения" был одним из самых дерзких лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, а весомость доказательств против него является ошеломляющей.

"Мы должны верить тому, что говорят эти люди, поскольку все они независимо друг от друга говорят одно и то же", - заявил он.

Тем временем лидер лейбористов Эд Милибэнд в очередной раз призвал к проведению независимого расследования обвинений в адрес Сэвила.

Глава консервативного большинства палаты общин британского парламента Эндрю Лэнсли заявил, что в первую очередь необходимо дождаться результатов полицейского расследования и проверок со стороны Би-би-си и Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Позиция Би-би-си

В начале этой недели редактор телепрограммы Би-би-си Newsnight Питер Риппон, не пустивший в эфир сюжет, в котором сэр Джимми Сэвил обвинялся в сексуальных домогательствах, был отстранен от исполнения обязанностей на время расследования.

Руководство Би-би-си во главе с генеральным директором Джорджем Энтуистлом неоднократно говорило, что убеждено в правильности решения, принятого редактором Newsnight, однако в ответ на непрекращающуюся критику создало независимую комиссию по этому вопросу во главе с бывшим главой Sky News Ником Поллардом.

Как стало известно, 14 ноября 2011 года программа Newsnight взяла интервью у Карен Уорд, которая в то время болела раком. Интервью впервые было показано в программе Би-би-си Panorama, вышедшей в эфир на этой неделе.

Уорд сказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны Сэвила, а также вспомнила, что видела Гари Глиттера, уже признанного виновным в педофилии, во время полового акта с девочкой из своей школы в гримерной Сэвила. Глиттер отрицает это обвинение.

В программе Panorama, проведшей собственное расследование в отношении Newsnight, она сказала, что отмена показа ее интервью Newsnight ее сильно расстроила, потому что интервью стоило ей огромных моральных и физических сил и отвлекло ее от лечения.

Во вторник Джордж Энтуисл защищал позицию корпорации в отношении секс-скандала перед членами парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту, а также отверг предположения о том, что корпорация предприняла попытки скрыть информацию о действиях покойного ведущего.