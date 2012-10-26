Кембриджская пятерка: документы британской разведки

Image caption Гай Берджесс и Дональд Маклин бежали в Москву, с которой сотрудничали долгие годы

Дневники бывшего заместителя директора контрразведки МИ-5 Гая Лидделла предоставляют уникальную возможность заглянуть за кулисы Службы безопасности в тот период, когда британские разведывательные службы переживали свое крупнейшее поражение.

Дневники, опубликованные Национальным архивом в пятницу, относятся к тому времени, когда появились сигналы о наличии предателей в недрах британского истэблишмента.

Речь идет о так называемой Кембриджской пятерке – сотрудниках британской разведки, которые шпионили в пользу Советского Союза.

Дневники Лидделла - это разворачивающееся день за днем повествование о грандиозном шпионском скандале, а за деловым стилем дневника скрывается личная драма человека, который был близким другом многих участников этой драмы и не мог понять, почему они пошли на предательство.

В начале 1951 года Лидделл отмечает в своем дневнике, что появились данные о том, что сотрудник Форин-офиса Дональд Маклин может быть советским агентом.

Начинается расследование, а за Маклином устанавливают наблюдение.

18 мая в дневнике отмечен как день, на который назначен первый допрос Маклина. Однако он исчезает, и пока что никто не знает, куда именно.

29 мая 1951 г.

Наблюдение не смогло установить местонахождение Маклина после того, как он выехал из страны в пятницу, и нам сообщают теперь из Форин-офиса, что ему был предоставлен день отпуска в пятницу. С тех пор его не видели…

(ИМЯ УБРАНО) позвонил мне около 11 утра с вопросом, слышал ли о Гае Берджессе. Я отвечал, что он был отослан домой Форин-офисом из-за трех штрафов за превышение скорости, что причинило посольству в Вашингтоне неприятности.

(ИМЯ УБРАНО) затем заявил, что он имеет в виду не это, а загадочное исчезновения Берджесса. Его не видели с пятницы…

К тому времени Маклин и Берджесс уже прибыли в Москву, хотя МИ-5 не имела об этом ни малейшего представления, несмотря на лихорадочные поиски.

Бегство Берджесса стало абсолютной неожиданностью для всех, и особенно для Лидделла.

Он дружил Берджессом много лет, знал о его личных проблемах, ходил с ним в мюзик-холл; его дневники показывают, что ему было очень трудно смириться с мыслью, что все эти годы Берджесс предавал его и его коллег по разведке и добровольно бежал в Советский Союз.

В дневниках содержатся упоминания о том, как Лидделлу приходилось еще до этого покрывать различные скандальные похождения Берджесса, но ему не приходило в голову, что Берджесс может быть связан с Маклином.

В дневниках задается вопрос – каким образом эти двое узнали о проводившемся служебном расследовании Маклина?

Может быть, ответ на этот вопрос известен человеку, в доме которого в Вашингтоне жил Берджесс? Может быть, стоит поговорить с этим человеком – Кимом Филби, главой отдела МИ-6 в Вашинтоне? – отмечает Лидделл в своем дневнике.

12 июня 1951 г.

Дик имел долгую беседу с Кимом Филби, который прибыл из Вашингтона в 2.30 сегодня.

Лично я сомневаюсь в том, что документы, относящиеся к Маклину, могли оказаться на столе Филби, и что Берджесс вошел в его кабинет в момент, когда его там не было.

Однако истина оказалась гораздо страшнее. Вскоре другие фрагменты этой головоломки складываются в единую картину, и среди сотрудников контрразведки начинает зреть убеждение, что Филби является еще одним советским агентом.

4 августа в дневнике отмечается, что Филби собирается отправиться в плавание на яхте и может бежать из страны.

Американцы также убеждены в предательстве Филби и не хотят его возвращения в Вашингтон; в дневнике постоянно звучит тема об отношениях с американскими "кузенами".

Image caption Ким Филби бежал в Москву в 1963 году

Однако у Лидделла мало доказательств вины Филби. К декабрю премьер-министр требует допроса Филби.

В дневниках содержится описание первого допроса Филби, после которого допрашивавший убеждается в его предательстве, но не может его доказать.

Но речь шла не только о Филби.

Одним из первых, с кем связывается Лидделл в тот день, когда ему становится известно об исчезновении Берджесса и Маклина, был его друг и бывший коллега по МИ-5 Энтони Блант.

В дневнике не раз упоминаются их встречи, в ходе которых обсуждались подробности этой истории, так как Блант знал Берджесса и Маклина по Кембриджу.

Однако Лидделл не знает, что за 15 лет до этого Берджесс завербовал своего преподавателя Бланта.

"Я убежден, что Энтони никогда не сотрудничал с Берджессом сознательным образом", - отмечает Лидделл в своем дневнике.

К тому времени Энтони Блант стал хранителем художественной коллекции королевской семьи. В дневнике есть запись от том, как личный секретарь короля Томми Ласеллес посещает Лидделла и просит от него заверений в надежности Бланта.

13 июля 1951 г.

Я сообщил ему, что знаю Энтони Бланта уже около десяти лет… Я убежден, что он никогда не был коммунистом в полноценном политическом смысле, даже во время его пребывания в Кембридже.

Томми сказал, что рад слышать это, так как вполне возможно, что эта история станет известна королевской семье; тогда он сможет сказать, что уже слышал об этом и уверен в том, что все в порядке.

Он рассказал мне, что Блант однажды намекнул королеве, что он является атеистом - Томми думает, что он, скорее всего, назвал себя агностиком, - и что королева была потрясена его признанием.

Он убежден, что если бы он сейчас сказал королеве, что Энтони - коммунист, она немедленно отреагировала бы словами - "я вам всегда это говорила".

В дневниках есть упоминание о том, что британская контрразведка знала к 1952 году, что Джон Кернкросс входит в Кембриджскую пятерку.

"Он был чрезвычайно взволнован, когда ему предъявили документы, написанные им собственноручно, которые были найдены в бумагах Гая Берджесса", - пишет Лидделл.

Из дневников следует, что МИ-5 успешно установила имена всех участников Кембриджской пятерки, но не имела доказательств их вины.

В 1955 году имя Филби в качестве "третьего" советского агента просочилось в печать, но он успешно отрицал свою вину до 1963 года, когда он бежал в Москву из Бейрута.

Блант признался в своем предательстве в письме в МИ-5 в 1964 году, но общественность узнала о его роли только в 1979 году, как и об участии в этой группе Джона Кернкросса.

Что касается самого Лидделла, то он пострадал от близкой дружбы со многими участниками Кембриджской пятерки. Он подавал на пост главы МИ-5, но не прошел, - как считается, из-за той тени, которая легла на него.

Его дневники свидетельствуют о том, что он был не предателем, а верным сотрудником Службы безопасности, преданно служившим ей. Опасные связи стоили ему карьеры.