В Шотландии резко выросло число заболеваний раком рта

Image caption Дантисты находятся на переднем крае борьбы с раком полости рта

В Шотландии заметно возросло число заболеваний раком полости рта, причем эту болезнь диагностируют у молодых людей, которые не курят и не злоупотребляют спиртным.

В этом году, по данным дантистов, такой диагноз будет поставлен почти 800 пациентам.

В прошлом это заболевание отмечалось в основном у мужчин старше 50 лет, которые курили и регулярно употребляли спиртные напитки.

Однако сейчас растет число заболеваний среди более молодых людей, которые не курят и не пьют.

Они составляют около 10% заболевших. Объяснений этим случаям пока не найдено, но среди факторов риска называют плохое питание, распространение определенных штаммов вируса папилломы и даже недостаток солнечного света.

Шотландская специфика

В Шотландии в ноябре проводится месячник особого внимания к раку ротовой полости, и факультет зубоврачебной практики намерен призвать врачей и зубных техников более глубоко осознать опасность этого заболевания.

Представитель факультета заявил: "Зубные клиники находятся на переднем крае борьбы с раком, и они должны распространять знания о роли в этом заболевании питания, курения и употребления спиртных напитков".

Рак рта обычно встречается на губах, языке, деснах и слизистой оболочке рта. Разновидности рака, вызванные вирусом папилломы, в основном касаются голосовых связок.

Люди, у которых в рту появляются подозрительные язвы или припухлости, которые не проходят в течение двух недель, должны немедленно показаться зубному врачу.

Рак ротовой полости выявляется у более чем 6 тысяч британцев в год, что делает это заболевание шестой по распространенности формой рака.

Это также тип рака, в котором отмечается самый быстрый рост числа заболевших за последние 25 лет.

В Шотландии относительные цифры заболеваемости выше среднебританского уровня.