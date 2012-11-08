Индийская принцесса, ставшая британской разведчицей

В Лондоне появился новый памятник. На площади Гродон Сквер Гарденс старшая дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна открыла бюст Нур Инаят Хан, которую называют "принцессой-шпионкой".

Нур Инаят Хан выросла в Великобритании и Франции. Она была из аристократической индийской семьи и приходилась пра-пра-правнучкой Типу Султану, правителю княжества Майсур.

Она свободно говорила по-английски и по-французски. Во время второй мировой войны британское Управление специальных операций SOE решило воспользоваться этим фактом, и в 1942 году ее забросили в оккупированный Париж работать радистом сопротивления.

Согласно архивным документам, она была первой женщиной-радисткой, отправленной в оккупированную нацистами Европу.

Ее подпольная работа продлилась три месяца, после чего она была поймана. В руках гестапо ее пытали, а затем отправили в концентрационный лагерь. В 1944 году она была расстреляна в Дахау.

Ее последним словом, произнесенным перед наведенными на нее винтовками, было "Liberté" (Свобода).

Шрабани Басу, автор биографии Нур Инаят Хан, говорит, что именно идеал свободы привел к тому, что индийская принцесса, бывшая убежденной пацифисткой, стала разведчицей.

Индийская аристократка

За ее мужество британское правительство посмертно присвоило ей орден Георгиевского креста, а Франция – Военный крест (Croix de Guerre). Во Франции же возвели два памятника в ее честь.

Image caption Памятник Нур Инаят Хан установлен на одной из лондонских площадей

Нур Инаят Хан была отважной, очаровательной, чувствительной и сильной женщиной. Говорят, что она решила работать на разведку не из любви к Великобритании, а из-за чувства отвращения, которые у нее вызывали фашизм и диктатура.

Ее отец был музыкантом и преподавателем суфизма. Нур Инаят Хан выросла, твердо веря в религиозную терпимость и ненасилие.

Как говорит ее биограф, она "противилась самой идее оккупации какой-то страны". Ее пра-пра-прадед Типу Султан был мусульманским правителем княжества Майсур в XVIII веке. Он отказался подчиниться британскому правлению и был убит в сражении в 1799 году.

Нур Инаят Хан родилась 1 января 1914 года. Ее отец был родом из Индии, а мать – из США. Ранее детство она провела в Лондоне.

Затем семья переехала в Париж, где она и выросла, и заговорила по-французски как на родном языке.

После школы она изучала медицину и музыку. В 1939 году Le Figaro опубликовала серию индийских сказок в ее пересказе.

В 1939 году, после начала войны, она поступила на курсы для медсестер при Красном Кресте Франции.

Вместе с родителями она бежала в Англию через Ла-Манш незадолго до того, как в ноябре 1940 года Франция капитулировала.

"Поджечь Европу"

В Англии она вскоре вступила в Женскую вспомогательную службу ВВС Британии (WAAF), где она работала радистом. Именно там на нее обратило внимание Управление специальных операций SOE.

Нур Инаят Хан, которую тогда также звали Нора Бейкер, вступила в разведку в 1942 году.

Вскоре после этого ее забросили во Францию, несмотря на то, что во внутренних документах SOE говорилось, что она "не обременена мозгами" и "не может работать по специальности".

Под кличкой Мадлен она присоединилась к подпольной французской группе Проспер, которой тогдашний британский премьер-министр Уинстон Черчилль приказал "поджечь Европу".

Несмотря на подозрения, что в группу Проспер проник нацистский агент, Хан отказалась вернуться в Англию, хотя и существовала серьезная угроза того, что ее арестует гестапо.

В то время как гестапо арестовывало ее товарищей одного за другим, она продолжала посылать радиосообщения в Англию.

Image caption Нур Инаят Хан выросла убежденной пацифисткой, что не помешало ей стать разведчицей

Несмотря на то, что ее командующие приказывали ей вернуться в Англию, в течение трех месяцев она лично координировала работу целой сети разведчиков в Париже, регулярно меняя свою внешность и подпольные клички.

Пытки и голод

В конце концов ее арестовали после предательства двойного агента. Нур Инаят Хан отправили в тюрьму Пфорцхайм в Германии, где она содержалась в одиночной камере и была прикована к стене.

В тюрьме ее били, пытали и морили голодом в течение 10 месяцев, но она не выдала гестапо никакой информации.

Ее стойкость, а также тот факт, что она дважды пыталась бежать, привели к тому, что нацисты считали ее "очень опасной", несмотря на ее пацифизм.

В сентябре 1944 года ее и еще троих женщин–агентов SOE отправили в концлагерь Дахау, где 13 сентября все они были расстреляны.

Ее биограф Шрабани Басу говорит, что жизнь и смерть Нур Инаят Хан были "вдохновляющими". Она также напоминает, что во время второй мировой войны "два с половиной миллиона индийцев пошли добровольцами на фронт. Это была самая большая добровольческая армия. Нельзя забывать об их вкладе. Нур – часть этой истории".