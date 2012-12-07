Создана первая интерактивная карта бомбежек Лондона

Image caption Карта позволяет определить улицы и отдельные дома, которые были разрушены в ходе авианалетов

В Британии создана первая интерактивная карта Лондона, отображающая все известные точки падения авиабомб в годы Второй мировой войны.

Она четко показывает масштабы разрушений, которым подверглась британская столица в течение восьми месяцев 1940-41 годов, которые вошли в историю под названием "блиц".

Проект Bomb Sight, на создание которого ушел год, был разработан группой сотрудников университета Портсмута, которые воспользовались данными из Национального архива.

На сайте и с помощью специального приложения к мобильным телефонам можно узнать, какой именно бомбой был разрушен тот или иной дом.

Доктор Кейт Джонс, географ из университета Портсмута, которой принадлежит идея проекта, рассказывает: "Если начать разглядывать эти карты, очень быстро начинаешь понимать смысл слова "блиц", которое по-немецки обозначает молниеносную войну. Вызывает изумление то, что Лондон вообще уцелел после этих налетов".

Пользователи могут увеличивать масштаб карты, разглядывая конкретные улицы с адресами разбомбленных домов.

История Лондонского блица Немецкое слово Blitz использовалось британской прессой для обозначения интенсивных авианалетов германской авиации на Лондон и другие города Британии в 1940-41 гг.

29 декабря 1940 года произошел один из самых страшных налетов на Лондон, приведший к массовым пожарам

В результате налетов погибли более 43 тысяч лондонцев. Массированные налеты прекратились с началом вторжения Гитлера в Советский Союз в июне 1941 г.

Более 43 тыс. человек погибли и около 1,4 млн человек лишились жилья в ходе Лондонского блица, который начался 7 сентября 1940 года и закончился 11 мая 1941 года.

29 декабря произошел самый массированный налет на район лондонского Сити, рядом с которым располагались доки.

Множество зданий было разрушено, пострадал собор Св. Павла. В ту ночь погибли около 8 тысяч лондонцев.

Представитель проекта сообщил, что его создатели воспользовались картами Лондона, которые были составлены во время переписей в октябре 1940 года и в июне 1941 года.

Кроме того, они использовали привязанные к местности фотографии из Имперского военного музея, а также воспоминания о войне из архивов Би-би-си.

Проект финансировала благотворительная организация JISK, которая оказывает помощь местным органам власти. Ее управляющая Паола Маркионни сообщила, что при создании интерактивной карты использовались методы, которыми пользуются при разработке карт спутниковой навигации.

Сайт Bomb Sight в первый день своей работы завис из-за огромного числа обращений.