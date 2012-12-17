Историк из Канады заявил, что разгадал шифр военной поры

Image caption Шифровка находилась в капсуле, прикрепленной к голубиной ноге

Канадский энтузиаст сообщил, что ему удалось расшифровать записку времен Второй мировой войны, найденную в Англии в старом камине среди останков почтового голубя.

Горд Янг из города Питерборо в Онтарио сообщил, что ему понадобилось 17 минут, чтобы расшифровать записку.

По его словам, в этом послании, написанном в 1944 году британским офицером связи, применен простой шифр времен Первой мировой войны, который использовался артиллерийскими корректировщиками.

Записка вместе с иссохшим за годы телом голубя была обнаружена 74-летним Дэвидом Мартином, который ремонтировал печную трубу в своем доме в Блетчингли в Саррее.

Британские шифровальщики, ранее заявлявшие, что этот шифр не поддается взлому, отнеслись к заявлениям канадского историка-любителя со скепсисом.

Странный шифр

К лапке голубя был привязан красный картонный патрон, содержавший свернутый в трубочку листок тонкой бумаги, на котором под словами "Голубиная служба" было нанесено карандашом 27 групп букв.

Записку передали шифровальщикам британского генерального штаба в начале ноября, но они не смогли понять кода. Они остаются в убеждении, что записка не поддается расшифровке, хотя и не отказываются рассмотреть предложенное Янгом решение.

Неужели так просто? AOAKN - Artillery Observer At "K" Sector, Normandy

HVPKD - Have Panzers Know Directions

FNFJW - Final Note [confirming] Found Jerry's Whereabouts

DJHFP - Determined Jerry's Headquarters Front Posts

CMPNW - Counter Measures [against] Panzers Not Working

PABLIZ - Panzer Attack - Blitz

KLDTS - Know [where] Local Dispatch Station

27 / 1526 / 6 - June 27th, 1526 hours

Однако канадский историк-любитель Гард Янг считает, что разгадать этот шифр совсем нетрудно. По его мнению, нынешние британские криптографы чересчур усложняют вопрос, который на самом деле имеет простое решение.

В этом ему помогла шифровальная книга, доставшаяся ему от его дяди, который служил в 92-1 эскадрилье Королевских военно-воздушных сил в 1944 году в Нормандии.

Янг считает, что записка была написана 27-летним сержантом Уильямом Стоттом, который был заброшен в тыл немцев вместе с почтовыми голубями для разведки германских позиций.

Сержант Стотт был убит спустя несколько недель и похоронен на военном кладбище в Нормандии.

Янг считает, что Стотт пользовался простым шифром, который был основан на сокращениях английских фраз по первым буквам слов.

Image caption Эта шифрованная записка оказалась слишком трудной для специалистов, <br>которые обратились за помощью к общественности

Простая разгадка

Во время Второй мировой войны британская армия использовала 250 тысяч почтовых голубей, и каждый из них имел регистрационный номер. В записке указаны два таких номера - NURP.40.TW.194 и NURP.37.OK.76. Скорее всего, указывает Янг, Стотт отправил в полет двух голубей с одинаковым посланием, чтобы подстраховаться.

"Стотт явно научился использовать этот шифр от артиллериста-корректировщика, который воевал в Первую мировую. На это указывает написание слова "сержант" (Serjeant), которое употреблялось в британской армии до 1918 года", - рассказал Янг.

"Артиллерийский шифр времен Великой войны короче, чем тот, которым пользовался Стотт, по той простой причине, что тогдашние примитивные радиопередатчики работали в режиме азбуки Морзе на батареях, заряда которых хватало максимум на полчаса", - говорит историк.

А это означало, что радиограммы эпохи Первой мировой должны были быть краткими и емкими. И, как следует из расшифровки, Стотт действительно посылал с голубем важную информацию.