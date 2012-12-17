Историк из Канады заявил, что разгадал шифр военной поры
Канадский энтузиаст сообщил, что ему удалось расшифровать записку времен Второй мировой войны, найденную в Англии в старом камине среди останков почтового голубя.
Горд Янг из города Питерборо в Онтарио сообщил, что ему понадобилось 17 минут, чтобы расшифровать записку.
По его словам, в этом послании, написанном в 1944 году британским офицером связи, применен простой шифр времен Первой мировой войны, который использовался артиллерийскими корректировщиками.
Записка вместе с иссохшим за годы телом голубя была обнаружена 74-летним Дэвидом Мартином, который ремонтировал печную трубу в своем доме в Блетчингли в Саррее.
Британские шифровальщики, ранее заявлявшие, что этот шифр не поддается взлому, отнеслись к заявлениям канадского историка-любителя со скепсисом.
Странный шифр
К лапке голубя был привязан красный картонный патрон, содержавший свернутый в трубочку листок тонкой бумаги, на котором под словами "Голубиная служба" было нанесено карандашом 27 групп букв.
Записку передали шифровальщикам британского генерального штаба в начале ноября, но они не смогли понять кода. Они остаются в убеждении, что записка не поддается расшифровке, хотя и не отказываются рассмотреть предложенное Янгом решение.
Однако канадский историк-любитель Гард Янг считает, что разгадать этот шифр совсем нетрудно. По его мнению, нынешние британские криптографы чересчур усложняют вопрос, который на самом деле имеет простое решение.
В этом ему помогла шифровальная книга, доставшаяся ему от его дяди, который служил в 92-1 эскадрилье Королевских военно-воздушных сил в 1944 году в Нормандии.
Янг считает, что записка была написана 27-летним сержантом Уильямом Стоттом, который был заброшен в тыл немцев вместе с почтовыми голубями для разведки германских позиций.
Сержант Стотт был убит спустя несколько недель и похоронен на военном кладбище в Нормандии.
Янг считает, что Стотт пользовался простым шифром, который был основан на сокращениях английских фраз по первым буквам слов.
Простая разгадка
Во время Второй мировой войны британская армия использовала 250 тысяч почтовых голубей, и каждый из них имел регистрационный номер. В записке указаны два таких номера - NURP.40.TW.194 и NURP.37.OK.76. Скорее всего, указывает Янг, Стотт отправил в полет двух голубей с одинаковым посланием, чтобы подстраховаться.
"Стотт явно научился использовать этот шифр от артиллериста-корректировщика, который воевал в Первую мировую. На это указывает написание слова "сержант" (Serjeant), которое употреблялось в британской армии до 1918 года", - рассказал Янг.
"Артиллерийский шифр времен Великой войны короче, чем тот, которым пользовался Стотт, по той простой причине, что тогдашние примитивные радиопередатчики работали в режиме азбуки Морзе на батареях, заряда которых хватало максимум на полчаса", - говорит историк.
А это означало, что радиограммы эпохи Первой мировой должны были быть краткими и емкими. И, как следует из расшифровки, Стотт действительно посылал с голубем важную информацию.