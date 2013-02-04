Найдены останки английского короля Ричарда III

Человеческие останки, найденные в ходе раскопок под автомобильной парковкой в городе Лестере, действительно принадлежат английскому королю Ричарду III, подтверждают ученые.

Эксперты-генетики из Университета Лестера объявили, что образцы ДНК, извлеченные из древних костей, показывают генетическое сходство с другими предками монаршей семьи.

Как заявил на специально собранной по этому поводу пресс-конференции ведущий археолог университета Ричард Бакли, "можно почти с полной уверенностью утверждать, что это Ричард".

Анализ останков Ричарда III: история в фотографиях

Останки Ричарда III, погибшего в бою в 1485 году, будут перезахоронены в кафедральном соборе Лестера.

Дата перезахоронения еще не назначена.

Уцелевшая могила

В прошлом году при проведении раскопок под автомобильной парковкой в Лестере были найдены руины монастыря, снесенного в 30-е годы XVI века.

Image caption Так выглядела могила Ричарда III, когда ее нашли археологи

В древнем фундаменте ученые обнаружили захоронение. Извлеченные из него останки принадлежали человеку, погибшему насильственной смертью: позвоночник скелета был деформирован, а череп размозжен.

В общей сложности на скелете были обнаружены следы 10 ранений, в том числе восемь - в области черепа.

Для начала ученые установили, что кости принадлежат мужчине, погибшему в возрасте около 30 лет. Радиоуглеродный анализ позволил датировать находку серединой XV века. Тогда было высказано предположение, что скелет может принадлежать Ричарду III.

Ричард III погиб в битве при Босворте в 1485 году, в возрасте 32 лет.

На протяжении нескольких веков точное место захоронения английского короля оставалось неизвестным. Известно лишь, что он был похоронен во францисканском монастыре в Лестере, однако существовала легенда, что останки были позже извлечены из могилы и выброшены в реку Суар.

Узурпатор или герой?

Ричарду III посвящена одноименная историческая пьеса Уильяма Шекспира, где король изображен угрюмым горбуном, убившим своих племянников и захватившим престол.

Современные историки считают, что драматург сгустил краски.

Что именно произошло с племянниками Ричарда - 12-летним королем Эдуардом V и его младшим братом, - по-прежнему неизвестно. Причастность Ричарда III к их исчезновению не доказана.

Битва при Босворте была последним крупным сражением в войне Алой и Белой Розы. Ричард был последним наследником династии Плантагенетов из дома Йорков. Его права на английский престол оспаривал Генрих Тюдор из дома Ланкастеров.

Ричард III стал последним английским королем, павшим в бою. С его смертью мужская линия династии Плантагенетов прервалась, и Война Роз была фактически окончена. Трон перешел Генриху VII - основателю новой династии Тюдоров.