Маргарет Тэтчер: великое наследие дочери лавочника

Маргарет Тэтчер была одной из самых влиятельных политических фигур XX столетия. Радикальные и порой спорные методы управления, которыми она пользовалась в течение 11 лет пребывания на Даунинг-стрит, сказались на политике не только ее однопартийцев-консерваторов, но и соперников-лейбористов.

За годы ее премьерства простые британцы почувствовали себя полноправными членами общества, имеющими право голоса: они впервые стали домовладельцами и акционерами только что приватизированных гигантов, таких как British Gas или British Telecom.

Однако неготовность к компромиссу по принципиальным вопросам сделала Тэтчер фигурой весьма неоднозначной, и недовольство ее политикой и ее стилем управления привело со временем к бунту в рядах ее собственной партии и к беспорядкам на улицах.

Учеба и политика

Маргарет Хильда Тэтчер родилась 13 октября 1925 года в городке Грантэм в английском графстве Линкольншир. Ее отец Альфред Робертс был лавочником, членом местного совета и одним из старейшин методистской церкви. Он оказал огромное влияние на жизнь и взгляды Маргарет.

Тем, кто, затаив дыхание, ждет этого излюбленного прессой слова - разворот, - я скажу лишь одну вещь. Вы поворачивайте, если хотите. А леди сворачивать не станет Маргарет Тэтчер,<br>1980 год

В оксфордском Сомервилл-колледже она изучала естественные науки и стала третьей в истории Консервативной ассоциации Оксфордского университета женщиной-председателем.

Получив диплом, она переехала в город Колчестер, где стала работать в компании по производству пластмассовых изделий и активно участвовать в деятельности местной ячейки Консервативной партии.

В 1949 году молодой политик баллотировалась в парламент от города Дартфорд в графстве Кент, но не смогла добиться успеха на выборах 1950 и 1951 годов. Тем не менее, будучи самым юным на тот момент кандидатом в истории Консервативной партии, она сумела оттянуть немало голосов у лейбористов и привлечь к себе внимание прессы.

В 1951 году Маргарет вышла замуж за разведенного к тому времени бизнесмена Дениса Тэтчера, а в 1953-м получила квалификацию барристера. В этом же году у нее родились близнецы Марк и Кэрол.

В 1955 году Тэтчер вновь добивалась выдвижения в качестве кандидата в депутаты от консерваторов, но снова провалилась. И лишь на парламентских выборах 1959 года она получила заветный депутатский мандат.

В течение двух лет она получила пост помощника министра в консервативном правительстве, а после поражения тори на выборах 1964 года вошла в состав теневого кабинета.

Похитительница молока

В 1965 году сэр Алек Дуглас-Хьюм оставил пост лидера консерваторов, и Тэтчер, поддержавшая кандидатуру Теда Хита, вскоре стала теневым представителем по вопросам земли и домовладения.

Она начала активную кампанию за то, чтобы люди, которым было предоставлено "социальное" жилье, получили право выкупать свои дома и квартиры, и жестко критиковала правительство лейбористов за высокие налоги.

Image caption Маргарет Тэтчер была первой женщиной, возглавившей правительство Британии

А в 1970-м, когда Хит стал премьером, Тэтчер получила портфель министра образования и поручение: сократить расходы в ее ведомстве. Она энергично взялась за дело, и одним из результатов этого стало прекращение субсидирования государством бесплатного молока для школьников в возрасте от 7 до 11 лет.

Оказавшиеся в оппозиции лейбористы повели против этого жесточайшую борьбу и дали ей рифмованное прозвище Margaret Thatcher, milk snatcher (Маргарет Тэтчер - похитительница молока).

При этом на дебатах в правительстве она сама выступала против отмены бесплатного молока. "Я получила ценный урок, - писала Тэтчер позднее. - За минимум политической выгоды я получила максимум политического позора".

Ходившие в то время слухи о том, что рано или поздно она может возглавить правительство, Тэтчер опровергала, а в одном телеинтервью даже выразила сомнение в том, что на ее веку в Британии появится женщина-премьер.

Правительство Хита продержалось недолго. Вынужденный из-за нефтяного кризиса 1973 года ввести в стране трехдневную рабочую неделю и столкнувшийся с массовыми шахтерскими забастовками, в феврале 1974-го кабинет развалился.

Политик-домохозяйка

В оппозиции Тэтчер стала теневым министром экологии, но, не согласившись с новой экономической политикой Эдварда Хита, стала его соперником на выборах партийного лидера 1975 года.

Когда она вошла к Хиту, чтобы объявить об этом, он даже не поднял на нее глаз. "Ты проиграешь, - лишь сказал он. - Будь здорова".

Но, ко всеобщему удивлению, она победила и стала первой в истории Великобритании женщиной, возглавившей крупную политическую партию. И очень скоро проявила те черты, которые сделали ее поистине исторической личностью.

После речи 1976 года, в которой она подвергла критике политику Советского Союза, одна из советских газет прозвала ее "Железной леди", и, говорят, этот титул ей очень понравился.

Она была не только политиком, но и домохозяйкой, то есть не понаслышке знала, что такое инфляция для простых людей. Она сокращала расходы и бросила открытый вызов профсоюзам, практически беспрестанно проводившим забастовки и другие громкие акции, достигшие пика в "зиму тревоги" 1979 года.

Председатель [Европейской] комиссии месье Делор заявил на пресс-конференции, что хотел бы видеть Европейский парламент демократическим органом. Что хотел бы видеть Комиссию исполнительным органом, что хотел бы видеть совет министров в роли сената. Нет. Нет. Нет Маргарет Тэтчет,<br>1989 год

Когда зашаталось лейбористское правительство Джима Каллагана, тори развернули масштабную кампанию под девизом "Лейборизм не работает". 28 марта 1979 года Каллагану вынесли вотум недоверия. В то же время прямой, без обиняков, подход Маргарет Тэтчер завоевал сердца британцев, и консерваторы выиграли парламентские выборы.

На премьерском посту она взялась за восстановление финансовой системы страны и - с этой целью - за сокращение роли государства на рынке. Борьба с инфляцией стала главной задачей ее правительства, и вскоре Тэтчер резко сократила бюджетные расходы. Параллельно принимались законы против воинствующих профсоюзов; приватизировались государственные предприятия; жильцы "социального" жилья получили возможность выкупать свою недвижимость.

Миллионы британцев, которые до этого практически никак не участвовали в экономической деятельности, в одночасье стали домовладельцами и акционерами бывших государственных компаний.

Эта новая монетаристская политика превратила лондонский Сити в один из крупнейших и наиболее успешных финансовых центров планеты.

При этом традиционные сферы индустрии - которые, как заявляли критики, превращали прекрасную страну в сплошную свалку промышленных отходов, - уступали место новой, конкурентоспособной Британии. А число безработных превысило 3 миллиона.

Фолклендская война

Недовольство жесткими методами Железной леди выражали не только оппозиционеры, но и представители ее собственной партии. В городских кварталах порой случались беспорядки. Однако премьер-министр отказывалась идти на попятную.

Image caption Война за Фолклендские острова стала суровым испытанием, но и обеспечила победу Тэтчер на выборах

"Тем, кто, затаив дыхание, ждет этого излюбленного прессой слова - разворот, - я скажу лишь одну вещь. Вы поворачивайте, если хотите. А леди сворачивать не станет", - заявила она на съезде консерваторов в 1980 году.

К концу 1981-го ее рейтинг упал до 25% - самой низкой на тот момент отметки, когда-либо зафиксированной любым из премьеров в британской истории. Но точка невозврата была пройдена. В начале следующего года экономика начала восстанавливаться - а с ней и любовь избирателей к Маргарет Тэтчер.

Пика ее популярность достигла в апреле 1982 года, когда премьер решительно отреагировала на вторжение аргентинской армии на Фолклендские острова. Тэтчер немедленно отправила к архипелагу военно-морскую эскадру, и 14 июня Аргентина капитулировала.

Победа на Фолклендах в сочетании с разбродом в рядах Лейбористской партии, возглавляемой тогда Майклом Футом, обеспечили консерваторам триумф на парламентских выборах 1983 года.

Третий срок

А следующей весной национальный профсоюз горняков объявил общенациональную забастовку, хотя его председатель Артур Скаргилл не сумел добиться одобрения этой акции большинством членов профсоюза.

Маргарет Тэтчер сдаваться не собиралась. Сделав выводы из аналогичной ситуации 1973 года, ее правительство заранее запасло на ТЭЦ достаточно угля. В ходе забастовки происходили жестокие столкновения участников пикетов и полицейских, но в конце концов стачка сошла на нет. Многие шахтерские поселки так до сих пор и не восстановились от упадка угольной индустрии.

В то же время в Северной Ирландии находившиеся в тюрьмах боевики ИРА объявляли голодовки; жесткими действиями Тэтчер настраивала против себя даже умеренных националистов. И хотя она пыталась смягчить трения между католиками и протестантами и привлекла к урегулированию Ирландскую Республику, мирный процесс развалился, не выдержав противодействия со стороны юнионистов, то есть североирландцев, желающих сохранения своей территории в составе Соединенного Королевства.

В октябре 1984 года заложенная ИРА бомба взорвалась в курортном городе Брайтон - в отеле, где в это время проходил съезд консерваторов. Четыре человека погибли; многие получили тяжелые ранения. Несколько часов спустя к делегатам обратилась премьер-министр. "Это нападение провалилось, - заявила она. - Любые попытки уничтожить демократию терроризмом обречены".

Ее внешняя политика была направлена на укрепление роли Соединенного Королевства на мировой арене, которая, по ее убеждениям, заметно ослабла в годы лейбористского руководства страной.

Она нашла близкого друга в лице президента США Рональда Рейгана, разделявшего многие из ее взглядов на экономику, и неожиданно для многих заключила альянс с Михаилом Горбачевым. "Мы можем работать вместе", - эта ее фраза облетела мир.

Лейбористы, возглавляемые Нилом Кинноком, никак не могли восстановиться после долгих лет внутренней борьбы, и в 1987 году Тэтчер - беспрецедентно для Британии - в третий раз подряд выиграла парламентские выборы.

"Предательство с улыбкой"

Сразу после этого она ввела новые налоги, которые вызвали самые бурные уличные протесты в новейшей британской истории. Депутаты-консерваторы были встревожены: эти налоги могли привести к утере ими мандатов. Но они понимали: пока кабинетом руководит Маргарет Тэтчер, сделать ничего нельзя.

Image caption Тэтчер ушла из политики в 1992 году, заявив о предательстве в собственной партии

В 1989-м она легко выиграла соперничество за лидерство в партии у малоизвестного заднескамеечника, но сам по себе этот вызов стал лишь одним из симптомов растущего недовольства в консервативной фракции.

Однако последней соломинкой стал вопрос о единой Европе.

Вернувшись с бурного евросаммита в Риме, она обрушилась на коллег на континенте, отказалась передавать Европейскому сообществу больше полномочий, вызвав тем самым ярость многих политиков.

"Председатель комиссии месье Делор заявил на пресс-конференции, что хотел бы видеть Европейский парламент демократическим органом, - сказала Тэтчер. - Что хотел бы видеть Комиссию исполнительным органом, что хотел бы видеть совет министров в роли сената. Нет. Нет. Нет".

Сэр Джеффри Хау, недовольный своей недавней отставкой с поста министра иностранных дел, воспользовался моментом: он заявил, что вовсе выходит из состава кабинета. В своей речи сэр Джеффри камня на камне не оставил от политики Тэтчер и пригласил желающих побороться за пост партийного лидера.

На следующий день перчатку премьеру бросил Майкл Хезелтайн. Маргарет Тэтчет не хватило двух голосов для того, чтобы победить уже в первом раунде, но она заявила, что будет бороться. Однако когда ее близкие советники-коллеги, знаменитые "мужчины в серых костюмах", нашептали ей, что проигрыш неизбежен, Тэтчер на следующем заседании кабинета объявила, что уходит.

"Это было предательство с улыбкой на лице", - такими словами описывала она впоследствии то, что с ней произошло.

Ее преемником стал Джон Мейджор, а Маргарет Тэтчер вернулась на задние скамьи палаты общин. А в 1992-м, когда, вопреки всем прогнозам, консерваторы вернули себе власть, она сложила с себя и депутатские полномочия.

Наследие

Тэтчер получила титул баронессы Кестевенской (это местечко в ее родном графстве Линкольншир), а в 1995-м - Благороднейший орден подвязки, высший рыцарский орден Великобритании, кавалерами которого в любой момент времени не могут быть больше 25 человек, включая монарха.

Общество - это кто? Его не существует! Есть отдельные мужчины и женщины, есть семьи, и никакое правительство не может сделать ничего без людей, и люди должны сами о себе думать Маргарет Тэтчер, <br>1987 год

Она написала два тома мемуаров, оставаясь при этом действующим политиком: она вела кампанию против Маастрихтского договора и осуждала этнические чистки сербов на территории Боснии.

В 1997 году она публично поддержала Уильяма Хейга, выдвигавшегося на пост лидера Консервативной партии, но красноречиво воздержалась от лестных слов в адрес его преемника Иана Данкана Смита.

В 2001-м, когда здоровье начало сдавать, баронесса Тэтчер стала сворачивать политическую деятельность. После нескольких микроинсультов врачи посоветовали ей воздержаться от появлений на публике. Кроме того, как сказала в 2008 году ее дочь Кэрол, Тэтчер страдала деменцией, поразившей ее краткосрочную память.

В 2003-м в возрасте 88 лет умер ее муж Денис, и леди Тэтчер произнесла трогательную речь. "Премьер-министр - работа одинокая. В какой-то мере так и должно быть: нельзя руководить из толпы. Но с Денисом я никогда не была одна. Какой мужчина. Какой человек. Какой друг".

А годом позже она полетела в США, чтобы попрощаться с другом и политическим партнером Рональдом Рейганом, похороны которого прошли в Вашингтоне в июне 2004-го.

Она продолжала появляться на публике. Возможно, самым заметным из таких появлений стал момент, когда она открыла бронзовую статую самой себе в палате общин британского парламента. Это первый случай в истории страны, когда бы премьер-министра чествовали подобным образом при жизни.

И она возвращалась на Даунинг-стрит. Гордон Браун пригласил ее на чай вскоре после того, как стал премьер-министром. А в 2010-м леди Тэтчер была там гостем Дэвида Кэмерона, возглавившего коалиционное консервативно-либерал-демократическое правительство.

Немногие политики пользовались столь мощным влиянием, когда находились у власти; немногие политики стали объектом столь сильных страстей - как в поддержку ее, так и против.

Для ее недругов она была политиком, ценившим свободный рынок превыше всего, заставившим других платить высокую цену за ее действия, которые привели к росту безработицы и беспорядкам на социальной почве.

Ее сторонники почитают ее за откат границ перегруженного функциями государства, за обуздание воинствующих профсоюзных лидеров и восстановление роли Британии в мире.

Она была тем редким человеком, тем убежденным политиком, который готов стоять за свои убеждения до конца.

Ее твердая вера в то, что убеждения нельзя размывать компромиссами, была ее величайшей силой и в то же время ее ахиллесовой пятой.

Многие считают, что квинтэссенция ее философии вылилась в одном журнальном интервью, которое она дала в 1987 году.

"Я думаю, мы уже пережили период, когда слишком многим людям давали понять: "У меня проблема, и справиться с ней - дело правительства", или "У меня проблема, я должен получить средства на то, чтобы с ней справиться", "Я бездомный, правительство должно меня куда-то поселить", - и они перекладывали свои проблемы на общество, но общество - это кто? Его не существует! Есть отдельные мужчины и женщины, есть семьи, и никакое правительство не может сделать ничего без людей, и люди должны сами о себе думать".

"Наш долг - заботиться о себе и помогать заботиться о наших соседях", - сказала тогда Маргарет Тэтчер.