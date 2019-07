Скончался дизайнер альбомов Pink Floyd и Led Zeppelin

Image caption "Это была симпатичная, незамысловатая идея" - говорит Торгерсон о знаменитой обложке Dark Side of the Moon

Дизайнер Сторм Торгерсон, известный оформлением обложек музыкальных альбомов Pink Floyd и других исполнителей, скончался в четверг в Великобритании в возрасте 69 лет.

Наиболее известными работами Торгерсона являются обложки альбомов рок-группы Pink Floyd "The Dark Side of the Moon" (треугольная призма и радуга на черном фоне) и "Animals" (свинья в небе над Лондоном).

Кроме того, Торгерсон сотрудничал с такими известными исполнителями, как Led Zeppelin, Scorpions, Muse и Питером Гэбриелом.

"Сторм скончался в четверг в окружении семьи и друзей. В 2003 году он пережил инсульт, но некоторое время назад ему диагностировали рак", - говорится в заявлении семьи и близких художника.

Он всегда был движущей силой в моей жизни, как в профессиональном так и в личном плане. Всегда был готов выслушать, настоящий друг. Мне будет его не хватать Дэвид Гилмор, гитарист Pink Floyd

Гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор - близкий друг Торгерсона - опубликовал на своем сайте заявление, в котором назвал работу Торгерсона неотъемлемым элементом творчества группы.

"Мы [основатели группы] познакомились с ним еще в юности, - вспоминает Гилмор. - Мы собирались на небольшой полянке у реки в Кембридже. Он всегда был заводилой, душой компании, полон идей и энтузиазма. С тех пор мало что изменилось".

"Он всегда был движущей силой в моей жизни - как в профессиональном, так и в личном плане. Всегда был готов выслушать, настоящий друг. Мне будет его не хватать", - пишет музыкант.

Друзья детства

Image caption Торгерсон познакомился в Кембридже с основателями группы Pink Floyd - Роджером Уотерсом, Ником Мэйсоном, Риком Райтом, Сидом Барретом

Сторм Торгерсон родился в 1944 году в городке Поттерс-Бар графства Мидлсекс. Наряду с Сидом Барретом и Роджером Уотерсом, он учился в Кембриджширской высшей школе для мальчиков, а позже окончил Лестерский университет.

Среди прочих работ Торгерсона можно выделить такие культовые образы, как печальная корова на обложке "Atom Heart Mother", горящий бизнесмен на "Wish You Were Here" и знаменитая свинья, парящая над электростанцией в лондонском районе Баттерси.

Вспоминая свою самую знаменитую работу - призму с "Dark Side of the Moon" - Торгерсон поделился историей создания обложки в интервью Би-би-си в 2009 году.

"Это была симпатичная, незамысловатая идея, - говорил дизайнер. - Преломляющися через призму свет - распространенное в природе явление, та же радуга. Я непрочь присвоить себе эту заслугу, но, увы, я не сделал ничего особенного".

В творчестве Торгерсона выделялись элементы психоделики и сюрреализма, воплощающие поп-культуру и дух 70-х годов.