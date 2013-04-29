Би-би-си ищет в Британии преступные деньги из России

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В Лондон из России перетекают огромные деньги, но есть опасения, что за ними стоит организованная преступность. Программа Би-би-си "Панорама" расследует громкое дело о хищении миллионов долларов из российского бюджета и о смерти заключенного в российской тюрьме.

Один из важных свидетелей по делу, российский бизнесмен Александр Перепиличный, 10 ноября 2012 года был найден мертвым поблизости от своего дома в городке Уэйбридж в графстве Саррей.

Смерть 44-летнего мужчины наступила при невыясненных обстоятельствах; не исключено, что он пал жертвой российской организованной преступности.

Хакер по имени "Х"

Когда вы занимаетесь расследованием организованной преступности в России, с вами происходят странные вещи.

Мы почти закончили съемки, когда один из наших сотрудников получил имейл на русском языке от человека, назвавшего себя хакером по имени "Х". Он сообщил, что к нему якобы обратился агент российских спецслужб с предложением взломать электронную почту Би-би-си. По всей видимости, хакер предпочел предупредить нас.

Мы расследовали один из самых громких случаев, связанных с российской организованной преступностью - о хищении в 2007 году 220 млн долларов из российской казны.

Image caption Коллеги Сергея Магнитского уверены, что его довели до смерти, чтобы заставить его замолчать

Это дело вызвало международный скандал. Его главным действующим лицом, благодаря которому история получила широкую огласку, стал британский подданный, проживающий в Лондоне.

Билл Браудер и его фонд Hermitage Capital инвестировали в Россию миллиарды долларов. В 2007 году российская полиция пришла с обысками в офисы компании.

Несколько месяцев спустя фонд обнаружил, что три из его компаний были украдены. Впоследствии эти компании были использованы для совершения мошеннического возврата налогов из казны на крупную сумму - 220 млн долларов.

Заставили замолчать?

В Москве расследованием произошедшего - по просьбе Браудера - занимался юрист Сергей Магнитский. Вскоре он был арестован по подозрению в налоговых правонарушениях и около года провел в следственном изоляторе, где 16 ноября 2009 года умер.

Российские власти утверждают, что причиной его смерти стал сердечный приступ. В докладе Совета по правам человека при президенте России говорится, что Магнитскому было отказано в медицинской помощи, и названы имена конкретных лиц, которые имеют заинтересованность в этом деле.

Мы не хотим, чтобы наша страна стала плацдармом для этих бандитов, не говоря уж о кровавых войнах, которые за этим неизбежно последуют Доминик Рааб, <br>британский депутат

Браудер убежден, что Магнитского заставили замолчать. В настоящее время он добивается от правительств по всему миру введения правовых санкций против людей, которые, как он считает, причастны к смерти юриста.

Британским коллегам Браудера не раз поступали угрозы, но финансист отказался пойти на попятную и выложил в интернете имена российских чиновников, связанных с делом Магнитского.

Через несколько недель после того, как было обнародовано первое видео, с юристами Hermitage связался человек, утверждавший, что располагает инсайдерской информацией.

"Расстрельный" список

Александр Перепиличный передал конфиденциальные банковские документы, свидетельствующие, что денежные переводы на счета в швейцарских банках связаны с российскими чиновниками, которые помогли провернуть мошенническую схему возврата налогов.

Hermitage Capital направил материалы швейцарским властям, которые начали большое расследование. Швейцарские следователи встретились с Перепиличным и заморозили указанные им банковские счета. Полтора года спустя Перепиличный был найден мертвым возле своего дома в Саррее.

С момента его смерти прошло более пяти месяцев, но даже после двух патологоанатомических экспертиз полиция не может установить причину смерти. Многие задаются вопросом - а не был ли свидетель убит?

Image caption Выпуск программы "Панорама" под названием "Русские идут!" вышел в эфир в понедельник, 29 апреля

Мы захотели побольше узнать о Перепиличном и разыскали в Москве несколько его бывших деловых партнеров. Некоторые согласились говорить с нами - но не на камеру. Они сильно нервничали.

Несколько раз нам довелось услышать, что Перепиличный был внесен в "расстрельный" список, и что он уехал в Британию из-за опасений за свою жизнь.

Если Перепиличный все же был убит, наше расследование в Москве, безусловно, встревожило определенные круги - наверное, достаточно серьезно, чтобы натравить на нас хакера. Но поиски врагов Перепиличного - не единственное, что нас интересовало в России.

Отмытые миллионы

Корреспондент "Новой газеты" и член международного проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) Роман Анин показал нам любопытные документы.

Из них явствует, что миллионы долларов из России были мошенническим путем переведены компаниям, зарегистрированным в Британии. Все эти компании, в настоящее время ликвидированные, располагали банковскими счетами в Восточной Европе.

Особенно бросается в глаза, что эти миллионы долларов не отражаются на банковских счетах.

Мы показали эти документы юристу Эндрю Митчеллу, одному из ведущих британских специалистов по делам, связанным с отмыванием денег. "Это свидетельствует о том, что кто-то при помощи британских компаний занимался отмыванием денег, преступным путем добытых в Восточной Европе", - заключил он.

Неудивительно, что случай с Hermitage Capital усилил в Британии страх перед российской организованной преступностью. Некоторые призывают британское правительство принять "Акт Магнитского", который затруднил бы въезд в Британию коррумпированным чиновникам и нарушителям прав человека.

Эту кампанию возглавляет депутат британского парламента Доминик Рааб. "Мы не хотим, чтобы наша страна стала плацдармом для этих бандитов, не говоря уж о кровавых войнах, которые за этим неизбежно последуют", - говорит он.

Британское правительство говорит, что серьезно обеспокоено случаем с Сергеем Магнитским, и просит Россию расследовать его смерть должным образом.

Но до сих пор власти сопротивляются призывам принять "Акт Магнитского", заявляя, что в Британии и так имеются механизмы, закрывающие нарушителям прав человека въезд в страну.

Однако критики считают, что власти просто не хотят обидеть путинскую Россию - и им нет дела до того, что происходит на улицах Британии.