Би-би-си ищет в Британии преступные деньги из России
В Лондон из России перетекают огромные деньги, но есть опасения, что за ними стоит организованная преступность. Программа Би-би-си "Панорама" расследует громкое дело о хищении миллионов долларов из российского бюджета и о смерти заключенного в российской тюрьме.
Один из важных свидетелей по делу, российский бизнесмен Александр Перепиличный, 10 ноября 2012 года был найден мертвым поблизости от своего дома в городке Уэйбридж в графстве Саррей.
Смерть 44-летнего мужчины наступила при невыясненных обстоятельствах; не исключено, что он пал жертвой российской организованной преступности.
Хакер по имени "Х"
Когда вы занимаетесь расследованием организованной преступности в России, с вами происходят странные вещи.
Мы почти закончили съемки, когда один из наших сотрудников получил имейл на русском языке от человека, назвавшего себя хакером по имени "Х". Он сообщил, что к нему якобы обратился агент российских спецслужб с предложением взломать электронную почту Би-би-си. По всей видимости, хакер предпочел предупредить нас.
Мы расследовали один из самых громких случаев, связанных с российской организованной преступностью - о хищении в 2007 году 220 млн долларов из российской казны.
Это дело вызвало международный скандал. Его главным действующим лицом, благодаря которому история получила широкую огласку, стал британский подданный, проживающий в Лондоне.
Билл Браудер и его фонд Hermitage Capital инвестировали в Россию миллиарды долларов. В 2007 году российская полиция пришла с обысками в офисы компании.
Несколько месяцев спустя фонд обнаружил, что три из его компаний были украдены. Впоследствии эти компании были использованы для совершения мошеннического возврата налогов из казны на крупную сумму - 220 млн долларов.
Заставили замолчать?
В Москве расследованием произошедшего - по просьбе Браудера - занимался юрист Сергей Магнитский. Вскоре он был арестован по подозрению в налоговых правонарушениях и около года провел в следственном изоляторе, где 16 ноября 2009 года умер.
Российские власти утверждают, что причиной его смерти стал сердечный приступ. В докладе Совета по правам человека при президенте России говорится, что Магнитскому было отказано в медицинской помощи, и названы имена конкретных лиц, которые имеют заинтересованность в этом деле.
Браудер убежден, что Магнитского заставили замолчать. В настоящее время он добивается от правительств по всему миру введения правовых санкций против людей, которые, как он считает, причастны к смерти юриста.
Британским коллегам Браудера не раз поступали угрозы, но финансист отказался пойти на попятную и выложил в интернете имена российских чиновников, связанных с делом Магнитского.
Через несколько недель после того, как было обнародовано первое видео, с юристами Hermitage связался человек, утверждавший, что располагает инсайдерской информацией.
"Расстрельный" список
Александр Перепиличный передал конфиденциальные банковские документы, свидетельствующие, что денежные переводы на счета в швейцарских банках связаны с российскими чиновниками, которые помогли провернуть мошенническую схему возврата налогов.
Hermitage Capital направил материалы швейцарским властям, которые начали большое расследование. Швейцарские следователи встретились с Перепиличным и заморозили указанные им банковские счета. Полтора года спустя Перепиличный был найден мертвым возле своего дома в Саррее.
С момента его смерти прошло более пяти месяцев, но даже после двух патологоанатомических экспертиз полиция не может установить причину смерти. Многие задаются вопросом - а не был ли свидетель убит?
Мы захотели побольше узнать о Перепиличном и разыскали в Москве несколько его бывших деловых партнеров. Некоторые согласились говорить с нами - но не на камеру. Они сильно нервничали.
Несколько раз нам довелось услышать, что Перепиличный был внесен в "расстрельный" список, и что он уехал в Британию из-за опасений за свою жизнь.
Если Перепиличный все же был убит, наше расследование в Москве, безусловно, встревожило определенные круги - наверное, достаточно серьезно, чтобы натравить на нас хакера. Но поиски врагов Перепиличного - не единственное, что нас интересовало в России.
Отмытые миллионы
Корреспондент "Новой газеты" и член международного проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) Роман Анин показал нам любопытные документы.
Из них явствует, что миллионы долларов из России были мошенническим путем переведены компаниям, зарегистрированным в Британии. Все эти компании, в настоящее время ликвидированные, располагали банковскими счетами в Восточной Европе.
Особенно бросается в глаза, что эти миллионы долларов не отражаются на банковских счетах.
Мы показали эти документы юристу Эндрю Митчеллу, одному из ведущих британских специалистов по делам, связанным с отмыванием денег. "Это свидетельствует о том, что кто-то при помощи британских компаний занимался отмыванием денег, преступным путем добытых в Восточной Европе", - заключил он.
Неудивительно, что случай с Hermitage Capital усилил в Британии страх перед российской организованной преступностью. Некоторые призывают британское правительство принять "Акт Магнитского", который затруднил бы въезд в Британию коррумпированным чиновникам и нарушителям прав человека.
Эту кампанию возглавляет депутат британского парламента Доминик Рааб. "Мы не хотим, чтобы наша страна стала плацдармом для этих бандитов, не говоря уж о кровавых войнах, которые за этим неизбежно последуют", - говорит он.
Британское правительство говорит, что серьезно обеспокоено случаем с Сергеем Магнитским, и просит Россию расследовать его смерть должным образом.
Но до сих пор власти сопротивляются призывам принять "Акт Магнитского", заявляя, что в Британии и так имеются механизмы, закрывающие нарушителям прав человека въезд в страну.
Однако критики считают, что власти просто не хотят обидеть путинскую Россию - и им нет дела до того, что происходит на улицах Британии.